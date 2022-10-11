梁烈唯北上直播帶貨全程黑面 網民猜測撈過界原因 竟然關身高事？
內地網民：好眼熟，但不知是誰
梁烈唯近日撈過界直播帶貨，引起網民關注，在直播中他一身全黑廚師裝束，十足十一個扒房師傅，而在直播間中不斷落力狂sell面前的牛扒。有觀眾就在直播中留言指：「帶貨好過返大台」，又叫梁烈唯講粵語。但他懶理fans聲音，只係不斷想sell多啲賺多啲錢。
「唯」生唔到 無奈被逼接Job？
影片一出即引起網民關注，有網民直指因為「口罩給大家逼的沒招了，只能先掙錢先幹著對吧？」，暗示梁烈唯呢排都搵唔到食。底下都有網民留言，指：「天吶梁烈唯老了這麼多嗎？」、「身高限制了他很難當大男主」等，資料上梁烈唯身高報稱是175cm，但一直有網民認為他報大數。亦有網民直言：「只知道特眼熟，名字就…」、「沒劇接要去帶貨了？」、「真係折墮」等等。
梁烈唯被重提酒店經歷
有網民認為講起梁烈唯，就一定要再提一提他的「酒店經歷」，事沿有網民表示自己曾在酒店任職reception，並在酒店大堂遇見梁烈唯，但他當時並不知道梁烈唯是誰，他指當時梁當時走到酒店接待大堂櫃檯問︰「有冇得睇吓你哋個ball房？」但由於無預約，加上ballroom正有活動舉行，所以無法讓他即時參觀，網民指他當時非常不滿，要求見酒店經理。
遇外籍經理梁烈唯口啞啞
但當網民要求他留下姓名時，梁烈唯卻指著自己個樣表示：「我喎！你…你經理會識得我。」然而該酒店經理是外籍人士，並不認識他，網民指梁烈唯聽完經理講英文後，突然氣勢減半並口啞啞，最後只講了句「Thank you」便離開。有網民質疑事件純屬虛構，但亦有網民認為若事情屬實，梁烈唯都幾無禮貌。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔安排晚上9:30率先播出葉念琛執導嘅《美麗戰場》，而晚上8:30《夢華錄》播畢後將會播出林敏驄主演嘅《下流上車族》，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中嘅《野人老師》，接檔將有姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》。
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》
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