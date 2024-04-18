45歲梁競徽豁出去分享騎呢跳舞片引熱議 網民分析2大原因點解唔紅
梁競徽扮「精神小夥」跳擦玻璃舞
梁競徽的分享了一段跳舞視頻，笑言：「今天天氣那麼好，擦玻璃是常識吧！ #這才是猛男該跳的舞蹈 #擦玻璃 #精神小夥 #騷操作」片中他穿著一身T恤、短褲配襯Cap帽和眼鏡，腳上更是套上了一對螢光綠色襪子和螢光黃色的拖鞋，整體造型和擦玻璃的舞蹈動作都非常騎呢。
網民熱議「好戲又有顏值，為何紅不起？」
梁競徽的跳舞片段在網上引起了不小的迴響，粉絲紛紛留言大讚搞笑，又稱讚他的演技和外貌。其中，有網民直言不諱地提問，為何梁競徽在娛樂圈中的知名度並未如預期般上升，這個問題無疑觸動了許多人的好奇心。
網民勁讚梁競徽《使徒行者3》演出
提到梁競徽的演藝生涯，不得不提的是他在邵氏的《飛虎》系列中的精彩表現，以及四年前在無綫劇集《使徒行者3》中的正式演出。儘管他的演出總是深受觀眾喜愛，但他的星途似乎始終未能達到頂峰。
網民分析2大原因點解梁競徽唔紅
網民紛紛分析梁競徽點解紅不起的原因，認為主要因為2點，第1點是改錯名，有網民指出他：「以前（叫梁烈唯）感覺挺火的，改了名字感覺更沒啥名氣了。」獲得不少網民認同。而2點則是因為他不夠親民，有網民爆料指：「我多年前在香港旺角區街道見到他在拍劇，有些內地粉絲上去和他拍照。我是香港，住附近，佢就拒絕拍照。好吋，不友善，所以撈唔起吧！」
梁競徽曾被野生捕獲 網友興奮合照被嘲「佢都算明星？」
早前有一位網友在元朗形點逛街時意外地遇到了梁競徽（原名梁烈唯），並且非常興奮地和他合照。據網友描述，當時她和閨蜜正在挑衣服，突然間閨蜜一個箭步衝上來，激動地抓住她，說看到了一位明星。續指有人目睹他獨自一人逛街，卻被店員誤認為普通客人，直到後來才發現他的身份。
然而，這個消息在社交媒體上引起了一些不同的反應。有些網友對梁競徽的名字並不熟悉，甚至認為他只是一位普通的演員，而不是真正的明星。有一些網友表示不好意思，即使他自我介紹，他們也不認識梁競徽，並且一直將他稱為梁唯烈。
梁競徽曾自以為很紅 透露月薪只有萬五元
梁競徽已經入行21年，早前接受好友訪問時，曾分享自己當年初出道的感受。他坦言，在拍完第一部電影後，他覺得自己是一名巨星，因此開始不敢坐地鐵和巴士，害怕被別人認出來。然而，實際上沒有人認得他。他又透露即使在TVB打滾多年，但是他在2019年時的月薪仍然只有1萬五千元港幣，不過畢竟TVB是亞洲最有名的電視台，所以只好體諒低月薪。
梁競徽「酒店經歷」寸爆職員：「我喎！你……你經理會識得我」
提到梁競徽，總會有人提起他的「酒店經歷」。有網民表示曾在酒店任職接待，並在酒店大堂遇見梁競徽，但當時並不知道他是演員。據網民回憶，當時梁競徽來到接待大堂櫃檯，詢問是否有空閒的宴會廳可供參觀。然而，由於當時該宴會廳正有活動舉行，因此無法讓梁競徽立即參觀。梁競徽聽到這個消息後，表現出一定的不滿，並要求見酒店經理。
當網民詢問梁競徽的姓名時，他卻指著自己說：「我喎！你……你經理會識得我」但該酒店經理是外籍人士，並不認識梁競徽。據網民表示，當梁競徽聽到經理說英語後，氣勢減半並變得口吃，最後只講了句「Thank you」就離開了。
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