45歲梁競徽豁出去分享騎呢跳舞片引熱議 網民分析2大原因點解唔紅

梁競徽（原名梁烈唯，暱稱唯唯）加入TVB逾20年，曾攞過飛躍進步及最佳男配角獎，近年他主力北上發展，除了直播帶貨外，又投資開設鐘錶店和車行，近日他上傳了一段搞笑跳舞片，因造型和動作都十分騎呢，成功引起網民熱烈討論。