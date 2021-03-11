梁競徽北上食大茶飯 拍戰爭科幻片做男一 打變種怪獸巨蟒蛇

國家終於有任務畀梁競徽（原名梁烈唯）喇！愛國的梁競徽轉戰內地市場，最近他在橫店拍攝了一部抗日cult片《浴血狂蟒》擔正做男一，飾演豪情壯志的軍人去打仗，這套戰爭科幻片在內地非常破格，梁競徽除了要抵抗敵軍，仲要同一條變種巨蟒死過，真係好有發揮囉！

撰文：東方新地 圖片：梁競徽微博圖片、《浴血狂蟒》劇照