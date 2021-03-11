梁競徽北上食大茶飯 拍戰爭科幻片做男一 打變種怪獸巨蟒蛇
國家終於有任務畀梁競徽（原名梁烈唯）喇！愛國的梁競徽轉戰內地市場，最近他在橫店拍攝了一部抗日cult片《浴血狂蟒》擔正做男一，飾演豪情壯志的軍人去打仗，這套戰爭科幻片在內地非常破格，梁競徽除了要抵抗敵軍，仲要同一條變種巨蟒死過，真係好有發揮囉！
撰文：東方新地 圖片：梁競徽微博圖片、《浴血狂蟒》劇照
梁競徽北上狂搵奶粉錢
梁競徽（原名梁烈唯）近年主力返內地發展，拍劇、拍電影、商演乜都接，搵奶粉錢養仔女同老婆，早前他接拍了一套科幻電影《浴血狂蟒》，今次仲做埋男主角，據電影資料顯示，此片以1945年發生的緬北滇西反攻戰為背景，故事提到中國應英方要求，派了一支遠征軍入緬對抗日軍。戰鬥中有三架飛虎隊戰機被日軍擊落在雲南原始森林大娘山中，而日本研究的生化武器在叢林中泄露，導致一條巨蟒變異，劇情相當離奇。為了飾演熱血軍人，梁競徽在電影中留了鬍子，增添男子氣概，演活了那種壯志情懷，角色似為愛國的梁競徽度身訂造。
變異巨蟒嗜殺軍人
這部影片要描述了1945年，緬北滇西反攻戰時期，中國應英軍要求，派遠征軍入緬支援英軍作戰。軍隊集結於印緬邊境的雷多地區，對日軍發動攻勢，想要打戰中國西南的國際交通線。戰火四起，戰鬥中，有三架飛虎隊戰機被日軍擊落在雲南原始森林大娘山中。同時叢林中因為日本研究生化武器，毒氣加劇，導致叢林裡的動物變得狂暴，尤其是其中一條變異巨蟒變得狂暴嗜殺，令整隊軍人陷入危機。
網民笑指人如其名
梁競徽在戲中身為男主角，戲份固然相當多，抖音已經有這部電影的預告片觀看，梁競徽同時也在微博貼上多張戲中的劇照，可看見他在戲中有不少浴血及打鬥場面，在香港拍過不少警匪片的梁競徽應該駕輕就熟，不過仍要加多一份愛國激情，對於梁競徽做抗日戰爭片男一，不少網民都潑冷水指他人如其名「勁廢」、有人甚至提議他既然如此愛國，不如直頭去參軍喎……