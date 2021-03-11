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梁競徽北上食大茶飯 拍戰爭科幻片做男一 打變種怪獸巨蟒蛇

東方新地 - 娛聞

國家終於有任務畀梁競徽（原名梁烈唯）喇！愛國的梁競徽轉戰內地市場，最近他在橫店拍攝了一部抗日cult片《浴血狂蟒》擔正做男一，飾演豪情壯志的軍人去打仗，這套戰爭科幻片在內地非常破格，梁競徽除了要抵抗敵軍，仲要同一條變種巨蟒死過，真係好有發揮囉！

撰文：東方新地 圖片：梁競徽微博圖片、《浴血狂蟒》劇照

梁競徽
梁競徽早前出席內地電影《浴血狂蟒》開鏡，男主角企正中間，好威威！
梁競徽
《浴血狂蟒》集軍事動作和科幻怪獸元素於一身，除了梁競徽，另一主角就是這條變種大蟒蛇。

梁競徽北上狂搵奶粉錢

梁競徽（原名梁烈唯）近年主力返內地發展，拍劇、拍電影、商演乜都接，搵奶粉錢養仔女同老婆，早前他接拍了一套科幻電影《浴血狂蟒》，今次仲做埋男主角，據電影資料顯示，此片以1945年發生的緬北滇西反攻戰為背景，故事提到中國應英方要求，派了一支遠征軍入緬對抗日軍。戰鬥中有三架飛虎隊戰機被日軍擊落在雲南原始森林大娘山中，而日本研究的生化武器在叢林中泄露，導致一條巨蟒變異，劇情相當離奇。為了飾演熱血軍人，梁競徽在電影中留了鬍子，增添男子氣概，演活了那種壯志情懷，角色似為愛國的梁競徽度身訂造。

梁競徽
愛國的梁競徽近年一直北上發展演藝事業，在橫店逗留了好幾個月拍攝《浴血狂蟒》。
梁競徽
梁競徽在其中打仗場面滿臉鮮血，壯志豪情好熱血。
梁競徽
梁競徽在片中一幕大喊一位隊中同志的名字，悲壯的表情完全演活了一位愛國的中國軍人。

變異巨蟒嗜殺軍人

這部影片要描述了1945年，緬北滇西反攻戰時期，中國應英軍要求，派遠征軍入緬支援英軍作戰。軍隊集結於印緬邊境的雷多地區，對日軍發動攻勢，想要打戰中國西南的國際交通線。戰火四起，戰鬥中，有三架飛虎隊戰機被日軍擊落在雲南原始森林大娘山中。同時叢林中因為日本研究生化武器，毒氣加劇，導致叢林裡的動物變得狂暴，尤其是其中一條變異巨蟒變得狂暴嗜殺，令整隊軍人陷入危機。

梁競徽
梁競徽近日也在微博上載了多張劇照，可見畫面槍林彈雨，他舉槍猛烈掃射，姿態威武。不過畫面就未有看到巨蟒的出現，外界猜測是全靠後期製作。
梁競徽
梁競徽在戲中的造型也引來一番討論，他特地留了鬍子，頭髮散亂，有網民大讚他這個硬漢造型很帥氣，亦有網民批評造型像「山賊」。

網民笑指人如其名

梁競徽在戲中身為男主角，戲份固然相當多，抖音已經有這部電影的預告片觀看，梁競徽同時也在微博貼上多張戲中的劇照，可看見他在戲中有不少浴血及打鬥場面，在香港拍過不少警匪片的梁競徽應該駕輕就熟，不過仍要加多一份愛國激情，對於梁競徽做抗日戰爭片男一，不少網民都潑冷水指他人如其名「勁廢」、有人甚至提議他既然如此愛國，不如直頭去參軍喎……

梁競徽
梁競徽在微博出po時不忘表揚中國軍人：「中國軍人～就是牛～」他更入晒戲，看來已經把軍人角色演上腦，在照片留言：「保家衛國！這是我們的使命」並表示有機會參與這次拍攝非常開心。
梁競徽
梁競徽日前相約同樣北上發展的前無綫藝員陳志健一齊食飯，鏡頭下的他不修邊幅。

網民插競徽

梁競徽內地殺出新血路 拍戰爭科幻片做男一 打變種怪獸巨蟒蛇

梁競徽
網民笑梁競徽冇改錯名。
梁競徽
又叫梁競徽直頭去參軍表忠誠。
梁競徽
愛國梁競徽被踢爆在香港幫襯日資超市。

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