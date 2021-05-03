梁競徽落惠州酒吧搵人仔 攬住肥佬近距離對唱降Key版〈我的親愛〉

梁競徽當年在TVB減產後，為求生計突然十分愛國，毫不放過每一個表忠心嘅機會。雖然網民三五七時就會嘲笑下梁競徽，但佢卻愈表演愈有錢，原來大家雖然喺電視熒幕唔太見到梁競徽，但其實佢已經轉換跑道，頻頻返內地夜場登台搵人仔，不過梁競徽最近一次登台就被人大大力恥笑！

編輯：東方新地｜原文：New Monday｜圖：梁競徽微博