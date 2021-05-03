梁競徽落惠州酒吧搵人仔 攬住肥佬近距離對唱降Key版〈我的親愛〉
梁競徽當年在TVB減產後，為求生計突然十分愛國，毫不放過每一個表忠心嘅機會。雖然網民三五七時就會嘲笑下梁競徽，但佢卻愈表演愈有錢，原來大家雖然喺電視熒幕唔太見到梁競徽，但其實佢已經轉換跑道，頻頻返內地夜場登台搵人仔，不過梁競徽最近一次登台就被人大大力恥笑！
編輯：東方新地｜原文：New Monday｜圖：梁競徽微博
梁競徽 落惠州酒吧搵錢 攬住肥佬近距離對唱
梁競徽日前著上我國國際馳名品牌——李寧牌波鞋，到惠州某酒吧登台搵人仔。可能係太耐冇唱歌，佢嘅歌藝可以話係十分難聽。不過佢嘅優點就係有自信，用瘋狂走音嘅聲線，現場真唱降Key版〈我的親愛〉。
雖然已經遷就徽徽降咗Key，但徽徽仍然表現得十分不理想。不過徽徽點講都好，都係個有經驗嘅藝人，就算深知自己唱功麻麻，都見佢十分投入咁係台上演出，其奔放嘅台風完全掩蓋咗走音弊病。
雖然徽徽喺台上陶醉於自己世界，台下嘅觀眾就唔係太開心啦。不少人舉起手機拍下佢喺台上左搖右擺嘅樣，上載去抖音度恥笑佢。
期間徽徽可能唱得太High，與同台嘅肥佬兩人瘋狂深情對望，好投契！二人攬頭攬頸，深情合唱。兩個人距離愈行愈近，到最後僅僅距離幾寸，雙方口水都互相「觸碰」到對方。佢用自己嫩手拗住肥仔條腰，將自己個頭嬌羞地埃住肥仔膊頭，落晒力討好對方！
三大發文表忠心 大讚中國美麗 安全 強大
梁競徽最近喺微博頻頻表忠心，不但日日對中國感恩，仲玩晒花式咁讚中國。佢先出post透露自己喺內地度假，仲留言稱中國係最安全嘅國家。
其後，徽徽又對著山頂國旗拍短片，並留言一個——「美」字，讚嘆國家國旗嘅美麗。
仲有梗係要讚揚中華人民共和國解放軍嘅強大啦，佢轉載中華人民共和國解放軍宣傳片，並附文稱我軍強大！小編睇到都不禁被佢澎拜嘅愛國心感動，眼眶濕潤。