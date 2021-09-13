梁競徽升呢做名鐘錶店老闆 手戴Rolex 全金Daytona 炒價要呢個價

梁競徽（前名梁烈唯）近年長駐內地工作，曾表示在國內生活才能真正體現自由，更身教女兒聽到中國國歌響起時要肅然起立，大讚只有4歲的女兒看閱兵時會跟住模仿，更揚言有意安排女兒到內地讀書。近年雖然在電視螢幕唔多見到梁競徽，但日前梁競徽突然現身香港，並宣布與在港與友人投資開店，全面升級做名鐘錶店老闆，接受訪問時，更手戴Rolex 全金Daytona，果然今時唔同往日﹗

編輯：東方新地｜圖片：梁競徽微博、Rolex官網｜原文刊於：新Monday