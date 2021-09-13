梁競徽升呢做名鐘錶店老闆 手戴Rolex 全金Daytona 炒價要呢個價
梁競徽（前名梁烈唯）近年長駐內地工作，曾表示在國內生活才能真正體現自由，更身教女兒聽到中國國歌響起時要肅然起立，大讚只有4歲的女兒看閱兵時會跟住模仿，更揚言有意安排女兒到內地讀書。近年雖然在電視螢幕唔多見到梁競徽，但日前梁競徽突然現身香港，並宣布與在港與友人投資開店，全面升級做名鐘錶店老闆，接受訪問時，更手戴Rolex 全金Daytona，果然今時唔同往日﹗
編輯：東方新地｜圖片：梁競徽微博、Rolex官網｜原文刊於：新Monday
梁競徽升呢老闆，新店位於尖沙咀區，得到一班圈中好友前來撐場，包括有陳自瑤、吳卓羲、胡定欣、陳山聰、陳敏之、鄺潔楹、江嘉敏、劉穎鏇、戴祖儀等，加上吳卓羲與谷梓喬的緋聞，吸引大批傳媒到場，相當熱鬧。
梁競徽手戴Rolex 全金Daytona
梁競徽手上戴著的型號正是全金Rolex Daytona 116508-0013 Green ，又俗稱「黃金綠迪」，機芯採用勞力士4130自動上鏈機械計時恒動機芯，而錶面則選用綠色，易讀Chromalight顯示配長效藍色夜光物料，該隻手錶的官方價為HKD 286,000 ，但炒價就已逾HK$635,000.00 ，可見梁競徽在國內似乎撈得風生水起。
梁競徽升呢老闆：展開新一頁
梁競徽入行約20年，最近升級做老闆，日前（11日）更以老闆身份現身尖沙咀鐘錶新店開幕，他接受媒體訪問時就指出自己入行都有一段時間，身邊有不少好友都對鐘錶有很大需求，再加上自己都鐘意，所以就與其他股東一齊合作做生意，展開自己新的一頁。被問到圈中好友是否有折扣？梁競徽大方表示只要朋友喜歡，價錢可以商量，絕對會給予折扣。
梁競徽預告殺入飲食界
梁競徽唔肯透露投資多少，只表示自己只是一個小股東，多得拍檔賞識令他學做生意，又表示鐘錶店首間店在上環，開業一年多達收支平衡便在尖沙咀開設分店，並表對前景充滿信心﹗梁競徽對做生意雄心勃勃，他表示明年3月會與拍檔們開設私房店，雖然變身生意人，不過梁競徽話唔會放棄幕前。