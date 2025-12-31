塔斯曼尼亞潮什麼｜梁芷珮朝聖陳奕迅18年前壁畫！更隔空傳話：因為你我先嚟！

旅遊節目《塔斯曼尼亞潮什麼》最後一集，主持人梁芷珮（Christy）帶觀眾去到塔斯曼尼亞的壁畫公園，瘋狂尋找偶像陳奕迅（Eason）的蹤跡！Christy興奮地在偶像18年前留下的親筆畫作前打卡，更激動地向Eason隔空傳話，場面非常搞笑。除了朝聖偶像，她還跟超萌「神犬」入林尋寶，究竟她找到了甚麼珍貴食材？