塔斯曼尼亞潮什麼｜梁芷珮朝聖陳奕迅18年前壁畫！更隔空傳話：因為你我先嚟！
梁芷珮直擊壁畫公園 朝聖陳奕迅18年前畫作
今集Christy帶大家玩轉謝菲爾德（Sheffield），行程由「壁畫公園」開始，這個小鎮每年吸引超過200,000人到訪朝聖，而Christy此行的最大目的，就是尋找偶像陳奕迅（Eason）於2007年留下的親筆壁畫。成功找到偶像「真跡」後，Christy表現得極之興奮，更對著鏡頭向Eason隔空傳話：「希望陳奕迅呢集有睇潮什麼，我專登嚟搵你幅畫」、「嗰陣時你介紹頭先問吓呢個地方，吸引咗我嚟！」原來同場還有周柏豪的作品，絕對是粉絲必到的打卡聖地！
Christy跟超萌松露犬入林尋寶 勁歎即刨黑松露
塔斯曼尼亞得天獨厚的氣候，造就了完美的黑松露生長條件。Christy去到一間松露餐廳，其團隊於1999年由零開始引入栽培，最終成功收穫澳洲第一批黑松露，成為本地頂級松露生產商。最特別的體驗，莫過於跟著餐廳自家訓練的超可愛「松露犬」一同入林尋寶，Christy跟在狗狗身後成功找到新鮮黑松露，之後更即場品嚐新鮮刨下的松露片，甚至連松露雪糕都試到，濃郁香氣撲鼻而來，讓她大呼滿足！
梁芷珮玩轉隱世小鎮Stanley 豪食野生鮑魚巨型龍蝦
旅程的最後，Christy去到充滿殖民風情的隱世海角小鎮Stanley。她乘坐纜車（chairlift）上山，觀賞擁有約13,000,000年歷史的火山岩The Nut，壯麗海景一覽無遺，畫面極度震撼。來到海邊，當然要以一頓豐富的海鮮大餐為旅程劃上完美句點。Christy去到當地餐廳大歎每日新鮮撈捕的海鮮，品嚐肥美生蠔、爽口野生鮑魚，最後更有啖啖肉的超大龍蝦，滿足度爆燈！
節目盤點必去打卡位 鬱金香花海勁治癒
除了朝聖偶像和品嚐美食，最後一集Christy還帶大家去了多個必遊景點。她先後去到企鵝小鎮輕鬆遊覽，又到訪了當地必行的「星期六市集」，現場不但有DJ打碟，氣氛熱鬧，Christy更邊行邊試各式手作與地道小吃。之後她再前往鬱金香園，置身於一大片彩色花海之中打卡，畫面超級治癒，為整個塔斯曼尼亞之旅留下美好回憶，絕對是觀眾未來計劃行程的最佳參考。