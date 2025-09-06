《新西蘭潮什麼》梁芷珮偕女無懼10°C低溫！落水濕身激戰海豚群 竟自製「廁所味」香水？
旅遊達人梁芷珮（Christy）主持的旅遊節目《新西蘭潮什麼》明晚將播出最後一集，預告中她竟偕同女兒Kasey，在僅10°C的刺骨低溫下跳入海中與海豚群暢泳，畫面相當震撼！Christy更與活潑的海豚大玩「捉迷藏」，究竟她有何獨門秘技，能吸引野生海豚主動埋身互動？
明晚大結局預告 梁芷珮母女10°C低溫破冰下水
《新西蘭潮什麼》明晚（9月7日）將迎來壓軸一集，節目預告中最吸睛的畫面，莫過於梁芷珮與女兒Kasey挑戰極限，在只有10°C的低溫下，親身落水與海豚群作近距離接觸。從畫面可見，她們身穿潛水衣，被數十隻活潑的赫氏海豚包圍，場面既夢幻又刺激。Christy透露，她們更與這群海洋精靈玩了一場「捉迷藏」，似乎有特別方法吸引海豚注意。究竟在冰冷的海水中與海豚暢泳是何種體驗？Christy又用了什麼秘技成功與海豚互動？這一切都將在明晚的節目中揭曉，為這趟新西蘭之旅劃上完美句號。
回帶上集超狂體驗 梁芷珮模擬南極生活嚇到匿入冰屋
回顧昨晚（9月5日）播出的內容，Christy與Kasey的體驗同樣非一般。她們到訪了國際南極中心，深入模擬南極真實情況的「凍房」，感受駐守南極研究人員的日常。館內不僅有冰屋、雪地摩托車等打卡位，更會間歇性颳起刺骨寒風，完美還原南極的嚴寒環境，令Christy與Kasey都冷得要馬上躲進冰屋避寒！此外，她們還乘坐了特製的南極研究車，在高度還原冰層與裂縫的專用路線上行駛，親身感受在南極進行研究工作的艱鉅與不凡，過程極具教育意義又充滿趣味。
梁芷珮化身調香師 自製「廁所味」香水勁搞笑
除了上山下海的刺激體驗，Christy亦有文靜的一面。在昨晚的節目中，她們前往基督城的藝術中心，化身「香水調配師」，學習調配屬於自己的獨特香水。不過，充滿創意的Christy竟然失手，調配出一款帶有「廁所味道」的香水，場面相當搞笑。而在這之前，Christy亦帶觀眾到訪著名賞鯨小鎮凱庫拉（Kaikoura），傳授「賞鯨攻略」，指當地因食物鏈豐富，是鯨魚遷徙的必經之路，只要乘觀光船出海就保證能看到鯨魚，甚至有機會一睹全球最大藍鯨的風采，絕對是「永不落空」的行程。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期