《潮什麼》梁芷珮晒豪玩攻略｜激玩鯊魚快艇再豪擲近$7,000住一晚！網民：貧窮限制想像
梁芷珮直升機空降雪山 歎$6,806一晚豪華酒店
在最新一集節目中，梁芷珮一家三口上演一場「靚景大曬冷」，豪玩皇后鎮的攻略叫人咋舌！他們首先乘坐直升機，飛越壯麗的冰川，直達南阿爾卑斯山脈的山頂。Christy興奮地將此地形容為「最接近天堂的地方」，並把握僅有的15分鐘自由時間，在純白雪地上瘋狂漫步打卡。行程的另一焦點，是開箱一晚叫價高達6,806港元的獲獎豪華公寓式酒店。從畫面可見，房間不但設有私人按摩浴缸和齊全的洗衣設備，更有一個超闊落的露台，將無敵山景海景盡收眼底，奢華程度令人驚嘆。
梁芷珮母女檔挑戰鯊魚快艇 囡囡Kasey夠Brave嚇親阿媽
除了享受靜態的奢華體驗，梁芷珮亦與囡囡Kasey挑戰連串刺激感官的極限運動。其中最令人印象深刻的，是體驗新西蘭獨有的「鯊魚快艇」（Hydro attack Shark Ride）。挑戰者會坐進鯊魚外形的快艇中，由船長操控進行極速航行，更會模仿鯊魚捕食，先潛入水深約兩米，再以超過18呎的高度高速躍出水面，離心力及衝擊力十足！過程中，Christy被嚇得放聲大叫，反而大讚什麼都敢玩的囡囡Kasey非常「brave」，母女的強烈對比成為節目一大亮點。
梁芷珮朝聖《魔戒》拍攝地 變身電影特效師揭秘
作為電影愛好者，梁芷珮亦沒有錯過朝聖經典電影取景地的機會。她們參加了收費558港元的「哈比村」導賞團，親身走進《魔戒》及《哈比人》系列的奇幻場景。此外，她們更參觀了曾為《魔戒》及《阿凡達》等巨製進行特效製作的電影公司工作室。在導賞團中，Christy不僅能親手接觸各種精緻的電影道具，更第一身體驗電影特技的製作過程，例如親身示範骷髏骨頭如何郁動及張口說話，過程相當有趣，為一眾影迷揭開電影幕後的神秘面紗。
網民洗版驚嘆行程太離地 「睇見都覺得爽！」
節目播出後，梁芷珮的奢華又刺激的行程隨即引發網民熱烈討論，不少人洗版留言表示羨慕，直指行程「太離地」！
「貧窮限制了我的想像，一晚酒店成$7,000！」
「坐直升機上雪山，人生必做清單又多一樣！」
「個鯊魚快艇好似好刺激，睇見都想玩！」
「Christy個女好大膽，好佩服！」
「睇見Christy一家玩得咁開心，隔住個mon都覺得爽！」
「多謝Christy介紹，下次去新西蘭有參考了。」