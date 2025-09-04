《潮什麼》梁芷珮晒豪玩攻略｜激玩鯊魚快艇再豪擲近$7,000住一晚！網民：貧窮限制想像

旅遊達人梁芷珮（Christy）在最新旅遊節目《新西蘭潮什麼》中，竟豪擲近7,000港元入住超豪華酒店，更搭直升機直闖雪山山頂，場面極度震撼！Christy在被譽為「最接近天堂的地方」瘋狂打卡，畫面極盡奢華，究竟這趟旅程還有什麼超離地玩法？