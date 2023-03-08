梁芷珮笑住同鯨魚屍體合照惹網民炮轟 急刪相發文道歉
梁芷珮笑住同鯨魚屍體合照惹網民炮轟
早前同老公和兩位小朋友一起到非洲拍攝《非洲潮什麼》的梁芷珮，近日又與老公一起遠赴南極拍攝新旅遊節目。出遊見慣奇趣百事的梁芷珮，今次在南極遇上一條已經擱淺2個多月的鯨魚屍體。梁芷珮馬上與鯨魚屍體合照之餘，其老公又走近鯨魚，超仔細地拍下鯨魚屍體的每一部分，並且在社交網站上發文寫道：「係鯨魚…嘅屍體呀！擱淺左2個月左右，真係第一次咁樣睇到鯨魚咋。」
網友喪補：點解要咁開心仲笑得出
該發文一出，網民紛紛留言炮轟梁芷珮殘忍，留言：「其實點解要咁開心仲笑得出」、「點會笑得出，呢樣嘢即刻可以unfollow你」、「笑咩呢？」等。
急刪圖發文道歉 部分網民力撐
面對排山倒海的負評，梁芷珮第二日馬上刪掉相關照片，並留言道歉：「都係想比（畀）大家睇吓我見到嘅嘢，如果笑容上引起大家關注，我都係deleted返自己張相好了。」雖然有網民批評，但亦有網民力撐梁芷珮，認為是部分網民反應太大：「點解反應咁大，自然界既生死乃是自然現象，是生態的一部份，亦為其他生物帶來食物得以維生，主持都無咩必要用傷感既情緒處理吖」、「鬧嘅人下次食和牛，食海鮮記住要喊呀！真係唔知乜 concept」、「好震撼呀！多謝Christy俾我哋眼睛去旅行，笑同唔笑，唔覺得有咩問題」等。
梁芷珮拍節目是非多 曾痛失逾10萬拍攝器材
梁芷珮早前一家大細到訪馬爾代夫、南非、肯亞等7個地方旅行和拍攝《潮什麼》，一開始都順順利利，但梁芷珮突然在社交平台上驚爆自己連日遇上不愉快的事件。梁芷珮表示他們帶來的拍攝器材在南非全被偷掉，隨即到警局報警。她在IG上發文留言：「唉…最尾幾日先喺度留低個唔好嘅印象….啱啱老公同我成個相機袋比人偷咗，所有相機，咪，lens,iPad…冇晒，報案中…」
回港時遇上熔斷機制 一度滯留曼谷
以為遺失拍攝器材能夠破財擋災的梁芷珮，壞事卻一浪接一浪。當梁芷珮一家準備回香港的時候，他們卻遇上熔斷機制。原本能夠在今天到達香港的他們，被逼要五天後才能回到香港。梁芷珮也在社交平台上表示，他們已經到達了杜拜等候，現時又轉到曼谷滯留，預計9號返香港。她更留言表示因為這次熔斷機制，浪費了很多金錢，不但PCR檢查要再做過，連機票酒店都要再訂過！網民都紛紛留言送上安慰，表示破財擋災，回香港多接幾個廣告便能填補損失，最緊要小心身體，人冇事就得！
被廣告商「劃清界線」 梁芷珮發千字文反擊網友：劏房都住過
此外，去年梁芷珮應廣告商邀請進行直播，惹來不少「反TVB」網民留言攻擊，廣告商亦因此與梁芷珮「劃清界線」，搞到梁芷珮發千字文回應網友！話說廣告商於2021年5月25日請了TVB藝人梁芷珮開直播，卻惹來不少「反TVB」網民留言攻擊。該廣告商上年11月已經找過梁芷珮直播宣傳一次，今次是第二次。不過該廣告商於去年已將梁芷珮「劃清界線」，將所有相關貼文及影片刪除。
面對被攻擊，梁芷珮發了千字文回應，她一開始提到感激一班支持她的粉絲：「首先我好想喺到多謝喜歡我，follow我嘅粉絲，一個普通嘅師奶仔可以儲到十幾萬粉絲，我已經好滿足，好開心，能夠有今日嘅成績，我真係好感恩，我係一個好勤力嘅人，因為我嘅人生唔係為我自己一個人而活，而係為咗屋企三個小朋友，我唔係來自一個有錢嘅家庭，20歳嫁咗人，老公當年亦都係一個普通嘅20歲o靚仔，當年啱啱加拿大返嚟，我哋冇靠屋企人，未搵到工又冇地方住，劏房都住過。」
梁芷珮：希望各位高抬貴手
最後她提到希望各位高抬貴手：「好感恩呢幾年可以幫公司拍旅遊節目，多人認識咗，多咗好多KOL嘅工作，收入穩定咗，就可以比到更穩定嘅生活三位小朋友，我哋每日都好努力咁工作…希望各位高抬貴手，唔好因為我來自邊到，喺邊間公司做嘢而抹煞我嘅工作機會，我只係一個努力工作，賺錢養大仔女嘅媽媽，世界上每一個父母都係咁，你哋如果唔鍾意一樣嘢，其實真係可以唔睇或者直接block咗我，然後follow返你地喜歡嘅嘢，我個人好簡單，有嘢就做，有工就開，大家開心，簡簡單單就得㗎喇。」
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