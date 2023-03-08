梁芷珮笑住同鯨魚屍體合照惹網民炮轟 急刪相發文道歉

「旅遊達人」梁芷珮早前與老公一起遠赴南極拍攝新一輯旅遊特輯。每次出遊遇到奇怪事都會馬上發文到社交平台的梁芷珮，今次亦大膽將同鯨魚屍體的合照發到個人IG。不過該發文一出就馬上遭到網民炮轟，搞到梁芷珮急急腳刪相道歉。