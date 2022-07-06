潮什麼｜梁芷珮南非被偷拍攝器材痛失逾10萬 再遇上熔斷被迫滯留！

《潮什麼》主持人梁芷珮近日在馬爾代夫、賽舌爾島、毛里求斯、南非及肯亞等7個地方拍攝新一輯《潮什麼》。梁芷珮這次拍攝帶上老公、二仔和細女，一家大細周遊列國兼拍攝節目。可是，原本一家大細開開心心享受家庭樂的旅程，到旅程的尾聲不愉快的事情接著發生，不但拍攝器材全被偷走，更遇上熔斷機制，到現在還未能回到香港！