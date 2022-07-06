潮什麼｜梁芷珮南非被偷拍攝器材痛失逾10萬 再遇上熔斷被迫滯留！
梁芷珮到外地拍攝 全部拍攝器材被盜
梁芷珮從五月初開始，已經開心在社交平台上發文表示，自己將會與老公、二仔和細女於50天期間，到訪馬爾代夫、南非、肯亞等7個地方旅行和拍攝《潮什麼》。旅行開始之後，梁芷珮經常上傳一家四口幸福的旅行照。可是，近日梁芷珮便在社交平台上驚爆自己連日遇上不愉快的事件！梁芷珮表示他們帶來的拍攝器材在南非全被偷掉，隨即到警局報警。她在IG上發文留言：「唉…最尾幾日先喺度留低個唔好嘅印象….啱啱老公同我成個相機袋比人偷咗，所有相機，咪，lens,iPad…冇晒，報案中…」
梁芷珮硬盤被盜 坦言不抱太大希望
梁芷珮事後亦有報平安，並跟傳媒大眾解釋事發經過。她表示當時自己和老公本身都十分小心，所有拍攝器材一直都是隨身的。可是事發當天，因為他們太熟悉當地環境，而且每天都在同樣的地方吃早餐，所以掉以輕心，令匪徒在他們買雪糕給小朋友吃的20分鐘內，將2部相機、MIC和鏡頭等偷走。
節目片段力保不失 總數損失逾10萬
梁芷珮隨後亦表示，幸好她和老公每天都有備份的習慣，所以所有片段都有做備份，只是存有所有片段的兩個硬盤和所有相機被偷走。她表示雖然應該是不需要重拍所有片段，但是失物方面，她表示她和老公都不抱太大希望。事後梁芷珮接受傳媒訪問時透露保險Claim唔晒，總共損失逾十萬財物。
回港時遇上熔斷機制 至今仍未回港
以為遺失拍攝器材能夠破財擋災的梁芷珮，壞事卻一浪接一浪。當梁芷珮一家準備回香港的時候，他們卻遇上熔斷機制。原本能夠在今天到達香港的他們，被逼要五天後才能回到香港。昨晚梁芷珮更在社交平台上表示，他們已經到達了杜拜等候，現時又轉到曼谷滯留，預計9號返香港。她更留言表示因為這次熔斷機制，浪費了很多金錢，不但PCR檢查要再做過，連機票酒店都要再訂過！網民都紛紛留言送上安慰，表示破財擋災，回香港多接幾個廣告便能填補損失，最緊要小心身體，人冇事就得！她更在IG寫道：「呢個trip應該擋咗好多災，因為破咗好多財！」
常見問題
梁芷珮被偷拍攝器材，片段可有遺失？
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梁芷珮今次旅程如何多災多難？
梁芷珮以為遺失拍攝器材能夠破財擋災，壞事卻一浪接一浪，遇上熔斷機制，至今仍未回港⋯⋯詳情請看