芬蘭潮什麼｜梁芷珮裸背歎「朱古力Massage」 表情與20年前出土舊照一模一樣

由「旅遊達人」梁芷珮（Christy）主持的《潮什麼》系列一直大受歡迎，全新系列《芬蘭潮什麼》又話咁快又已經嚟到尾聲，結束之前，梁芷珮仲走咗去愛沙尼亞做「朱古力Massage」，比堅尼上陣大騷Quali！其實梁芷珮20年前已經出道做模特兒，曾為旅遊雜誌做𡃁模，早過周秀娜入行！不過兩年後就結婚，誕下三個小朋友長年以嚟一直專心相夫教子。