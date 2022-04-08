梁芷珮

芬蘭潮什麼｜梁芷珮裸背歎「朱古力Massage」 表情與20年前出土舊照一模一樣

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由「旅遊達人」梁芷珮（Christy）主持的《潮什麼》系列一直大受歡迎，全新系列《芬蘭潮什麼》又話咁快又已經嚟到尾聲，結束之前，梁芷珮仲走咗去愛沙尼亞做「朱古力Massage」，比堅尼上陣大騷Quali！其實梁芷珮20年前已經出道做模特兒，曾為旅遊雜誌做𡃁模，早過周秀娜入行！不過兩年後就結婚，誕下三個小朋友長年以嚟一直專心相夫教子。

梁芷珮玩 Kiiking時嗌到拆天

梁芷珮先在愛沙尼亞大玩當地熱爆運動 Kiiking，即 360 度盪鞦韆，睇落相當刺激好玩，且只靠膽色無需任何經驗值或技能；自認冇膽的梁芷珮玩 Kiiking時嗌到拆天，最終更失敗收場，非常搞笑。之後梁芷珮介紹愛沙尼亞潮爆酒店，並入住了全愛沙尼亞只此一間的小 朋友主題套房，房內更設有大量 Board Game，非常適合一家大細。

梁芷珮
（圖片來源：《芬蘭潮什麼》劇照）

梁芷珮做「朱古力 Massage」

參觀完別具特色的酒店房後，梁芷珮便去體驗該酒店的主打「朱古力Massage」，梁芷珮邊享受邊指用朱古力醬按摩的好處，除了聞着香甜的味道會感到特別開心外，更特別適合皮膚乾燥的朋友。

梁芷珮
（圖片來源：《芬蘭潮什麼》劇照）
梁芷珮
（圖片來源：《芬蘭潮什麼》劇照）
梁芷珮
（圖片來源：《芬蘭潮什麼》劇照）
梁芷珮
（圖片來源：《芬蘭潮什麼》劇照）

梁芷珮浴巾披身歎芬蘭浴

完成愛沙尼亞的行程後，梁芷珮回到芬蘭最古老城市圖爾庫，並入住擁有全世界最大傳統芬蘭煙燻桑拿的度假村，煙熏桑拿與熱石桑拿最大不同，是煙熏桑拿溫度較高、受熱亦較均勻，享用包保由頭暖到落腳；而桑拿木房內的設備亦非常原始，椅子及樓梯全用木造，感覺既天然又有 Feel！此外，梁芷珮還會帶大家參觀芬蘭最舊最大最長的教堂、芬蘭歷史 第二悠久的美食廣場、以及最新潮景點-監獄。該監獄於 2007 年時已經停用，現已改建成高尚住宅，內裏還有餐廳、Cafe 及不同的商店，在那裏消磨時間感覺甚Chill。最後梁芷珮還預告下個《潮什麼》系列將會玩轉克羅地亞，令人相當期待！

梁芷珮 梁芷珮歎煙熏桑拿。
梁芷珮歎煙熏桑拿。（圖片來源：《芬蘭潮什麼》劇照）
梁芷珮 煙熏桑拿溫度較高、受熱亦較均勻，享用包保由頭暖到落腳！
煙熏桑拿溫度較高、受熱亦較均勻，享用包保由頭暖到落腳！（圖片來源：《芬蘭潮什麼》劇照）
梁芷珮 梁芷珮還預告下個《潮什麼》系列將會玩轉克羅地亞，令人相當期待！
梁芷珮還預告下個《潮什麼》系列將會玩轉克羅地亞，令人相當期待！（圖片來源：《芬蘭潮什麼》劇照）

梁芷珮20年前出道早過周秀娜

其實現時梁芷珮早於20年前已經出道做旅遊雜誌𡃁模，早過周秀娜入行，不過兩年後就結婚，誕下三個小朋友長年以嚟一直專心相夫教子。直至近年才轉型繼續做旅行KOL，憑《潮什麼》系列人氣急升，被封「人妻女神」。

睇返當年佢嘅模特兒相片：

梁芷珮做旅遊雜誌𡃁模，早過周秀娜入行，不過兩年後就結婚，誕下三個小朋友然後繼續做旅行KOL。
梁芷珮做旅遊雜誌𡃁模，早過周秀娜入行，不過兩年後就結婚，誕下三個小朋友然後繼續做旅行KOL。（圖片來源：新傳媒資料室 ）
梁芷珮20年前已經係旅遊雜誌model
梁芷珮20年前已經係旅遊雜誌model（圖片來源：新傳媒資料室 ）
梁芷珮 泰式按摩達人！
泰式按摩達人！（圖片來源：新傳媒資料室 ）
梁芷珮
（圖片來源：新傳媒資料室 ）

睇返佢之前嘅行程：

梁芷珮一張船飛去勻三個國家

為幫忙大家解決疫情期間「堆壓」多時的旅行欲，Christy 繼續帶大家眼睛去旅行，繼上年冰島之旅後再踏足鄰近的芬蘭，更只靠一張機票沿住芬蘭玩足幾個國家！今輯首站會先 去芬蘭北部的拉普蘭區，玩盡聖誕老人村並入住附近的酒店捕捉極光；第二站，會由芬蘭 「行」去瑞典，而且全程快到你唔信；第三站，Christy 會坐豪華郵輪去東歐的愛沙尼亞， 參觀世界文化遺產舊城區；最後一站則會返回芬蘭的周邊城市，體驗當地人最愛的本地遊。

首集 Christy 先走訪芬蘭拉普蘭區的聖誕老人村，並專誠設計了為期「3 日 2 夜」的懶人 包，教大家如何盡情玩轉聖誕老人村及周邊配套。Christy 除了開心 Share 主題公園 Santa Park 至潮至好玩指南外，還特地走訪聖誕老人辦公室！

梁芷珮 嚟到芬蘭，當然要探吓聖誕老人啦！特別的是，在主題公園中，大家可 近距離接觸聖誕老人，更能隨意對話，聖誕老人會䀆力回答所有問題，可愛度及搞怪度均 令 Christy 大為驚喜。
嚟到芬蘭，當然要探吓聖誕老人啦！特別的是，在主題公園中，大家可 近距離接觸聖誕老人，更能隨意對話，聖誕老人會䀆力回答所有問題，可愛度及搞怪度均 令 Christy 大為驚喜。（圖片來源：《芬蘭潮什麼》劇照）
梁芷珮 Christy 另外還走訪了聖誕老人村附近的「平靚正」極光酒店；並在 零下 10 度的氣溫下，穿上重裝備浸在冰水上尋找極光；雖然 Christy 已非首次作相關體 驗，但仍大呼非常過癮。
Christy 另外還走訪了聖誕老人村附近的「平靚正」極光酒店；並在 零下 10 度的氣溫下，穿上重裝備浸在冰水上尋找極光；雖然 Christy 已非首次作相關體 驗，但仍大呼非常過癮。（圖片來源：《芬蘭潮什麼》劇照）

梁芷珮將化身Husky 「馴犬師」

第二集重點內容，則在充滿治癒感的小動物上。Christy 除了做狗義工照顧可愛又溫順的 Husky 外，更大玩大家可能聞所未聞的動物版密室逃脫，在不斷解謎的同時，亦可順道享 受被眾多小動物包圍的滋味。另外 Christy 還帶大家去到芬蘭與瑞典的交界，示範如何以 「一步之遙」由一個國家踏足另一個國家，非常特別。

梁芷珮 動物版密室逃脫，究竟係咩玩法？
動物版密室逃脫，究竟係咩玩法？（圖片來源：《芬蘭潮什麼》劇照）

梁芷珮結婚18周年雪地放閃

除了有新節目啟播，原來梁芷珮剛剛與老公結婚18周年，日前更在IG分享與老公的雪地合照放閃，寫道：「18年前嘅今日，我好愛佢所以嫁比佢。18年後嘅今日，我更加超愛佢，所以去到邊到黐住佢！雖然今年結婚18周年要喺檢疫中渡過，但只要有老公喺身邊，邊度過都冇所謂啦！Happy 18th anniversary! Love u Lo Kung!!!!」

梁芷珮
（圖片來源：[email protected]

廣告商與梁芷珮「劃清界線」

去年梁芷珮應廣告商邀請進行直播，但卻惹來不少「反TVB」網民留言攻擊，而廣告商竟與梁芷珮「劃清界線」，梁芷珮又發了千字文回應網友！話說廣告商於2021年5月25日請了TVB藝人梁芷珮開直播，卻惹來不少「反TVB」網民留言攻擊。該廣告商上年11月已經找過梁芷珮直播宣傳一次，今次是第二次。不過該廣告商於去年已將梁芷珮「劃清界線」，將所有相關貼文及影片刪除。

廣告商與梁芷珮「劃清界線」
廣告商與梁芷珮「劃清界線」（圖片來源：[email protected]

梁芷珮廣告接不停手 三名子女就讀國際學校

梁芷珮形象討好，就算沒有旅遊節目出街，不過廣告仍是接不停手。有指單是廣告收入已經過百萬港元，相當犀利。另外，他加上三名子女就讀國際學校，經濟壓力下，自然努力工作吸錢。

梁芷珮形象討好
梁芷珮形象討好（圖片來源：[email protected]

發千字文回應網友：劏房都住過

面對被攻擊，梁芷珮發了千字文回應，她一開始提到感激一班支持她的粉絲：「首先我好想喺到多謝喜歡我，follow我嘅粉絲，一個普通嘅師奶仔可以儲到十幾萬粉絲，我已經好滿足，好開心，能夠有今日嘅成績，我真係好感恩，我係一個好勤力嘅人，因為我嘅人生唔係為我自己一個人而活，而係為咗屋企三個小朋友，我唔係來自一個有錢嘅家庭，20歳嫁咗人，老公當年亦都係一個普通嘅20歲o靚仔，當年啱啱加拿大返嚟，我哋冇靠屋企人，未搵到工又冇地方住，劏房都住過。」

面對被攻擊，梁芷珮發了千字文回應
面對被攻擊，梁芷珮發了千字文回應。（圖片來源：[email protected]

梁芷珮：希望各位高抬貴手

最後她提到希望各位高抬貴手：「好感恩呢幾年可以幫公司拍旅遊節目，多人認識咗，多咗好多KOL嘅工作，收入穩定咗，就可以比到更穩定嘅生活三位小朋友，我哋每日都好努力咁工作…希望各位高抬貴手，唔好因為我來自邊到，喺邊間公司做嘢而抹煞我嘅工作機會，我只係一個努力工作，賺錢養大仔女嘅媽媽，世界上每一個父母都係咁，你哋如果唔鍾意一樣嘢，其實真係可以唔睇或者直接block咗我，然後follow返你地喜歡嘅嘢，我個人好簡單，有嘢就做，有工就開，大家開心，簡簡單單就得㗎喇。」

梁芷珮 最後她提到希望各位高抬貴手
最後她提到希望各位高抬貴手。（圖片來源：[email protected]

常見問題

梁芷珮曾做過什麼類型的模特兒?

梁芷珮早於20年前已踏足旅遊界，以模特兒身份加入旅遊界…..詳情請看

梁芷珮曾因政治問題工作受影響嗎?

去年梁芷珮廣告接不停，曾為廣告商進行直播，但全因是TVB員工就惹來網民的漫罵…詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：TVB.com、[email protected]、《芬蘭潮什麼》劇照影片來源：big big channel

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