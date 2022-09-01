梁茵 威龍潘金蓮

梁茵「威龍潘金蓮」淚控遭TVB剝削 轉行做侍應被嘲落難疑患抑鬱症

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28歲梁茵在無綫處境劇《愛回家之開心速遞》扮演Anita「威龍潘金蓮」為人認識，2021年不滿合約制度而離開TVB。她離巢後驚爆經濟困難，直言銀行戶口只剩個位數，身上也只剩幾千元，最多頂到三個月，希望不用家人接濟。近日梁茵在尖沙嘴一日本料理做侍應，負責接待顧客、帶位和嘟安心出行。

梁茵去年因不滿合約制度，離開TVB。
梁茵去年因不滿合約制度，離開TVB。（圖片來源：[email protected]
梁茵今日上載靚相，自爆疑似患上抑鬱症。
梁茵今日上載靚相，自爆疑似患上抑鬱症。（圖片來源：[email protected]

梁茵接Job慘遭拖糧陷財困

梁茵指雖然離巢後接到IG宣傳，也有代言人的工作，但大部份公司以疫情關係藉口拖糧，幾千元至數萬元，用光積蓄後她決定找工作維持生活。梁茵坦言在TVB工作很多年，但她覺得TVB對她「唔係好公平」，最後一年被指工作量不足，由當初要賠錢到後尾不需要賠錢，她表示一直都不清楚怎計。

梁茵在《愛‧回家之開心速遞》扮演「威龍潘金蓮」為人認識。
梁茵在《愛‧回家之開心速遞》扮演「威龍潘金蓮」為人認識。（圖片來源：《愛‧回家之開心速遞》截圖）
梁茵坦言在TVB工作很多年，但她覺得TVB對她「唔係好公平」。
梁茵坦言在TVB工作很多年，但她覺得TVB對她「唔係好公平」。（圖片來源：[email protected]

梁茵質疑TVB計騷方法

梁茵認為自己在《愛‧回家之開心速遞》不時都有出鏡，理應不會under-show，而且她對TVB的計騷方法一直存疑，又認為現在的TVB不重視舊人或者老一輩，甚至會以不夠騷為由，要他們賠錢才能解約，或是將他們投閒置散。

有傳聞說「梁茵陪老細」，「梁茵被人包養」甚至直指「梁茵從事不道德交易」，她坦言好無辜。
有傳聞說「梁茵陪老細」，「梁茵被人包養」甚至直指「梁茵從事不道德交易」，她坦言好無辜。（圖片來源：[email protected]

梁茵聞「被包養」激動落淚

從前傳聞指「梁茵陪老細」，「梁茵被人包養」甚至直指「梁茵從事不道德交易」，她坦言好無辜，因為Anita這個角色係拜金港女小人物，但不代表現實中的她同樣拜金。梁茵更激動落淚指如果傳聞屬實，她就不會這樣慘。她指小市民中騙局可以上《東張西望》講，但她們這些藝人被公司剝削，又有幾多人會站出來講個制度有問題？

梁茵兼任KOL到小店食炸豬排，巧遇女神李麗珍。
梁茵兼任KOL到小店食炸豬排，巧遇女神李麗珍。（圖片來源：[email protected]

控訴TVB叫她啞忍包養傳聞

梁茵指做小角色並沒有得到TVB太多支持，就好似她多年來都被指被包養，但公司卻一直叫她啞忍不作澄清，她指TVB只會幫一線演員澄清，深感世界真係好現實。她希望做務實工作，令自己增加積蓄。

梁茵即使經歷低谷仍自食其力，更要做gym保持體態。
梁茵即使經歷低谷仍自食其力，更要做gym保持體態。（圖片來源：[email protected]

心情低落 梁茵不滿被指落難

梁茵今日（31日）於IG出post透露近況，原來早前她心情低落，懷疑自己患上抑鬱症，她發文道：「有一段長時間冇喺網上社交平台出現，前陣子處於一個極之隱藏自己嘅狀態。因為不想解釋所有不實的指控，甚至懷疑自己有抑鬱症，對於朋友嘅過度關心，會感到煩擾、憂慮，不明白為甚麼投身飲食行業，就給別人認為是落難。」

梁茵指做小角色並沒有得到TVB太多支持，如她多年來都被指被包養，TVB卻一直叫她啞忍不作澄清。
梁茵指做小角色並沒有得到TVB太多支持，如她多年來都被指被包養，TVB卻一直叫她啞忍不作澄清。（圖片來源：[email protected]

職業無分貴賤逆境自強

梁茵即使經歷低谷仍自食其力：「每個人都經歷過人生不同階段的轉變，為甚麼要用自己的價值觀去衡量別人的人生？職業無分貴賤，憑自己雙手努力在疫症中自強不息，不渴望得到掌聲，只希望鼓舞身邊還在奮鬥，不想認輸的你，可能有很多人看不起你，但自己必須看得起自己！」不少粉絲都留言支持她，更窩心留言着她好好照顧自己。

梁茵希望憑自己雙手努力，在疫症中自強不息。
梁茵希望憑自己雙手努力，在疫症中自強不息。（圖片來源：[email protected]

常見問題

梁茵為什麼離巢TVB？

梁茵曾接受傳媒訪問稱，與TVB談續約時，公司指她過去的工作量未達標，新約將…詳見：梁茵離巢後零工作

《愛回家》邊位女角色受矚目?

《愛回家》第1704集劇情講述力士近來工作表現變差，原來與Luna在一起根本無心工作，力士設法擺脫Luna的纏繞……即睇劇情劇透

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、《愛‧回家之開心速遞》截圖

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