梁茵離開無綫轉投開電視 亮相《3日2夜》監製新節目 批評舊制電視台太迂腐

28歲的梁茵（Kiko）近年憑《愛·回家之開心速遞》飾演「威龍潘金蓮」Anita一角成功彈起，但去年她與《愛·回家》中的CP「佐治」張明偉雙雙離開無綫，梁茵離巢的理由是無綫開出冇底薪的續約條件，她覺得是一種侮辱，結果不歡而散。回復自由身的梁茵早前為開電視的新節目《疫境中的餐桌》做嘉賓，有新開始的她更在訪問中直言有電視台過於守舊。