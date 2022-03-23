梁茵離開無綫轉投開電視 亮相《3日2夜》監製新節目 批評舊制電視台太迂腐
梁茵上開電視《疫境中的餐桌》
曾打造出《3日2夜》、《嫁到這世界邊端》及《食平D》等受歡迎系列節目的前無綫非戲劇分部經理及監製張志明，去年10月他忽然離職無綫，早前他宣布過檔余詠珊新公司「好好製作」，除了推出開電視新節目《疫境中的餐桌》外，更準備開拍本地Staycation版《3日2夜》，唔止昔日由他一手捧紅的林泳淘有份亮相，已離開無綫的「威龍潘金蓮」亦有份。
梁茵久未露面狀態甚好
梁茵離巢後雖然曝光率驟跌，不過她勤於運動未有疏懶，所以為開電視節目《疫境中的餐桌》做嘉賓時依然狀態甚好，她接受傳媒訪問時表示早已透露與開電視有機會合作，不過估唔到節目會咁快播出，她笑言因為今次的疫情才開始學煮嘢食，以前大多外出食飯，亦都好少會去街市買餸，是疫情改變了她的生活習慣，因為想食得健康一些。
監製張志明會繼續搵梁茵合作
梁茵今次再與《3日2夜》的監製張志明合作，她表示合作會陸續有來，本刊記者致電張志明，對於會否繼續起用梁茵：「我當然會啦！依家出面好多唔喺TVB嘅藝人，就算係ViuTV嘅藝人，或者依家喺開電視做緊個啲都冇簽合約㗎！之後我都會搵梁茵做嘢，若果有啲劇仔同其他節目，我都會搵佢做，你望吓我個新節目搵啲咩人都知喇！」之前有消息指張志明會製作本地版《3日2夜》，希望再見到水著梁茵啦！
梁茵最心痛黎彼得
對於不少《愛‧回家》的演員相繼離開無綫，梁茵表示與各人仍有聯絡，當中做完「通波仔」手術後陷財困的黎彼就令她最心痛，因為梁茵與黎彼得感情要好，好可惜對方一直都被人忽視，梁茵知道他一直過唔得唔開心，所以閒時都會問候對方，關心對方。
梁茵直言用舊思想做電視太迂腐
梁茵去年離巢時曾透露，無綫指她過去包薪騷唔達標，要求她在新約冇底薪當還騷，梁茵因無法接受這理由及續約條件，與無綫一度理論，她覺得在續約時被踐踏是一重侮辱，即使唔捨得都決定拒簽新約，寧願重新開始。講到未來的工作大計，梁茵坦言會在不同的平台發展，她認為這個時代應該百花齊放，如果仍用舊一套思想去經營電視頻道，實在太迂腐，會落後於其他人。
本地版《3日2夜》主持有林泳淘、李亦喬
張志明在無綫製作的旅遊節目《3日2夜》系列，曾捧紅過不少無綫咪神包括林泳淘、陳庭欣、朱智賢等，今次他過檔余詠珊新公司製作的本地Staycation版《3日2夜》，正在籌備中，有指前「東張女神」林泳淘，以及「D Cup牛雜妹」李亦喬坐陣，穿著火辣水著在酒店游水歎SPA，陪觀眾一齊Staycation。
《疫境中的餐桌》搵女神做嘉賓
此外張志明監製的新節目《疫境中的餐桌》，將於4月4日在開電視推出，節目搵來兩位星級名廚張錦祥（Ricky）和余健志（Jacky）教大家如何將冷凍食物和罐頭等炮製成居家美食， 更會邀請前「東張女神」林泳淘、林希靈、黃愷怡，和「女神主播」梁凱寧、黃婉曼等做嘉賓。
推出「開電視套餐」
張志明更特別聯絡香港過50間餐飲集團、小店食肆、凍肉食品公司、日本直送新鮮海產食品公司等，合作推出抗疫價「開電視套餐」，為觀眾介紹全城最優惠食品，他強調香港開電視絕無收取任何利益，只是希望在疫情下為大家爭取更多福利。
張志明多謝肥媽欣賞這條橋
肥媽（Maria Cordero）與6號（陸浩明）早前宣布將節目《煮‧野食》移師到肥媽家中拍攝《全民居家煮嘢食》，同樣是教觀眾留家煮抗疫餐，與張志明的新節目概念相近。對此張志明接受傳媒訪問時，透露曾致電肥媽助手傾談節目概念，殊不知過了不久肥媽便推出類似節目，比他更快手。張志明直言多謝肥媽欣賞他這條橋，亦歡迎大家作出比較，但都希望無綫能夠有返自己的創意。
梁茵《愛·回家》曾失蹤三個月
梁茵初入TVB頭五年拍過多套劇集都是飾演二打六角色，直至2017年開始在《愛·回家之開心速遞》亮相，做外號「威龍潘金蓮」的拜金女Anita一角入型入格，加上經常在社交網大派水著福利照，被網民封為TVB新一代性感女神。
社交網仍寫「Tvb藝人」
去年《愛·回家》飾演補習天王「佐治」的張明偉已離巢無綫，在劇中和他組CP的梁茵亦已有3個多月未曾現身《愛·回家》，她的資料更被發現已在TVB官網中被下架，因此傳出她已離巢TVB，梁茵未有就此作出回應，但其社交網的自我介紹中，仍寫著「Tvb藝人」。
曾暗示與佐治雙雙離巢
早在去年8月底張明偉宣告即將離開《愛·回家》時，就曾貼出與梁茵的合照，留言：「我不會讓你孤單一個」，梁茵亦有貼出同一張照片回應：「知道」，似在暗示兩人將會雙雙離巢，當時網民曾紛紛留言表達不捨，並期待二人未來會再合作。
有份參演《野外步出2》
此外梁茵去年有份拍攝的節目《野外步出2》出街，有機會成為她在TVB參演的最後一部作品，她曾表示因為拍攝這個節目，變得非常注重健康，有段時間經常行夜山鍛煉體格，甚至有時夜晚都會去跑步。
升呢甜筒輝電影女主角
早前梁茵曾在社交網宣告將由電視轉戰影壇，拍攝電影《水著女王》，並升呢做女一。這部電影由曾參演《食神》、《喜劇之王》等多部周星馳電影的鄭文輝（甜筒輝）所投資和執導，據知題材為辦公室喜劇，梁茵獲甜筒輝大讚表現專業，日後有適合的劇本，有機會再合作。
被封《愛·回家》隱藏美少女第一名
梁茵參加過校花選舉、做過模特兒，2012年放棄修讀香港演藝學院學士課程，轉為考入第26期無綫電視藝員訓練班簽約入行，有演技有身材的她，曾在網民發起的投票中，成功獲選為「《愛·回家》隱藏美少女」第一名，近年愈著愈少布，更被指是無綫新一代尤物。
入行9年的梁茵在屋邨家庭長大，父親是地盤工人，母親身兼家務助理及穴位按摩師，曾因母親患上耳水不平衡等各種病，令她直言一度想放棄演藝夢想，但經過母親鼓勵後，她表示會咬緊牙關努力工作，希望能改善家中經濟條件。