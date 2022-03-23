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梁茵離開無綫轉投開電視 亮相《3日2夜》監製新節目 批評舊制電視台太迂腐

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28歲的梁茵（Kiko）近年憑《愛·回家之開心速遞》飾演「威龍潘金蓮」Anita一角成功彈起，但去年她與《愛·回家》中的CP「佐治」張明偉雙雙離開無綫，梁茵離巢的理由是無綫開出冇底薪的續約條件，她覺得是一種侮辱，結果不歡而散。回復自由身的梁茵早前為開電視的新節目《疫境中的餐桌》做嘉賓，有新開始的她更在訪問中直言有電視台過於守舊。

梁茵 梁茵於去年10月約滿離開無綫，回復自由身。
梁茵於去年10月約滿離開無綫，回復自由身。（圖片來源：[email protected]
梁茵 梁茵希望嘗試不同的工作，重新開始。
梁茵希望嘗試不同的工作，重新開始。（圖片來源：[email protected]

梁茵上開電視《疫境中的餐桌》

曾打造出《3日2夜》、《嫁到這世界邊端》及《食平D》等受歡迎系列節目的前無綫非戲劇分部經理及監製張志明，去年10月他忽然離職無綫，早前他宣布過檔余詠珊新公司「好好製作」，除了推出開電視新節目《疫境中的餐桌》外，更準備開拍本地Staycation版《3日2夜》，唔止昔日由他一手捧紅的林泳淘有份亮相，已離開無綫的「威龍潘金蓮」亦有份。

梁茵 梁茵在開電視新節目《疫境中的餐桌》中亮相。
梁茵在開電視新節目《疫境中的餐桌》中亮相。（圖片來源：《疫境中的餐桌》圖片）
梁茵 久未露面的梁茵狀態依然好。
久未露面的梁茵狀態依然好。（圖片來源：《疫境中的餐桌》圖片）

梁茵久未露面狀態甚好

梁茵離巢後雖然曝光率驟跌，不過她勤於運動未有疏懶，所以為開電視節目《疫境中的餐桌》做嘉賓時依然狀態甚好，她接受傳媒訪問時表示早已透露與開電視有機會合作，不過估唔到節目會咁快播出，她笑言因為今次的疫情才開始學煮嘢食，以前大多外出食飯，亦都好少會去街市買餸，是疫情改變了她的生活習慣，因為想食得健康一些。

梁茵 梁茵甜笑時展露招牌式腰果眼。
梁茵甜笑時展露招牌式腰果眼。（圖片來源：《疫境中的餐桌》圖片）
梁茵 梁茵表示因為這場疫情，令她開始下廚。
梁茵表示因為這場疫情，令她開始下廚。（圖片來源：《疫境中的餐桌》圖片）

監製張志明會繼續搵梁茵合作

梁茵今次再與《3日2夜》的監製張志明合作，她表示合作會陸續有來，本刊記者致電張志明，對於會否繼續起用梁茵：「我當然會啦！依家出面好多唔喺TVB嘅藝人，就算係ViuTV嘅藝人，或者依家喺開電視做緊個啲都冇簽合約㗎！之後我都會搵梁茵做嘢，若果有啲劇仔同其他節目，我都會搵佢做，你望吓我個新節目搵啲咩人都知喇！」之前有消息指張志明會製作本地版《3日2夜》，希望再見到水著梁茵啦！

梁茵 張志明在無綫期間製作過不少受歡迎節目，最出名當然是美女雲集的《3日2夜》，這位名監製在圈中人緣甚好，早前張志明出席陳詩欣婚禮，一眾小花爭住和他拍攝大合照。
張志明在無綫期間製作過不少受歡迎節目，最出名當然是美女雲集的《3日2夜》，這位名監製在圈中人緣甚好，早前張志明出席陳詩欣婚禮，一眾小花爭住和他拍攝大合照。（圖片來源：[email protected]eung1031）
梁茵 張志明在無綫監製的其中一個節目《代溝關注組》。
張志明在無綫監製的其中一個節目《代溝關注組》，梁茵亦是嘉賓之一。（圖片來源：[email protected]

梁茵最心痛黎彼得

對於不少《愛‧回家》的演員相繼離開無綫，梁茵表示與各人仍有聯絡，當中做完「通波仔」手術後陷財困的黎彼就令她最心痛，因為梁茵與黎彼得感情要好，好可惜對方一直都被人忽視，梁茵知道他一直過唔得唔開心，所以閒時都會問候對方，關心對方。

梁茵 梁茵與佐治張明偉在《愛回家》是CP，二人先後離開無綫，不少觀眾都覺得好可惜，二人私底下經常約食飯。
梁茵與佐治張明偉在《愛回家》是CP，二人先後離開無綫，不少觀眾都覺得好可惜，二人私底下經常約食飯。（圖片來源：[email protected]
梁茵 梁茵直言黎彼得教識佢好多嘢，是個才華洋溢的前輩，早前知道他身體有事，非常擔心。
梁茵直言黎彼得教識佢好多嘢，是個才華洋溢的前輩，早前知道他身體有事，非常擔心。（圖片來源：[email protected]

梁茵直言用舊思想做電視太迂腐

梁茵去年離巢時曾透露，無綫指她過去包薪騷唔達標，要求她在新約冇底薪當還騷，梁茵因無法接受這理由及續約條件，與無綫一度理論，她覺得在續約時被踐踏是一重侮辱，即使唔捨得都決定拒簽新約，寧願重新開始。講到未來的工作大計，梁茵坦言會在不同的平台發展，她認為這個時代應該百花齊放，如果仍用舊一套思想去經營電視頻道，實在太迂腐，會落後於其他人。

梁茵 梁茵離開無綫時，自揭被公司山頭文化困擾，每次續約都要聽一番被矮化的說話，所以好心淡。
梁茵離開無綫時，自揭被公司山頭文化困擾，每次續約都要聽一番被矮化的說話，所以好心淡。（圖片來源：[email protected]
梁茵 梁茵覺得近年香港人都注重咗健康，健身室關閉就選擇去戶外行山，所以她與不同的公司合作，拍攝了一些關於行山的片，希望在疫境中向港人發放更多正能量。
梁茵覺得近年香港人都注重咗健康，健身室關閉就選擇去戶外行山，所以她與不同的公司合作，拍攝了一些關於行山的片，希望在疫境中向港人發放更多正能量。（圖片來源：[email protected]

本地版《3日2夜》主持有林泳淘、李亦喬

張志明在無綫製作的旅遊節目《3日2夜》系列，曾捧紅過不少無綫咪神包括林泳淘、陳庭欣、朱智賢等，今次他過檔余詠珊新公司製作的本地Staycation版《3日2夜》，正在籌備中，有指前「東張女神」林泳淘，以及「D Cup牛雜妹」李亦喬坐陣，穿著火辣水著在酒店游水歎SPA，陪觀眾一齊Staycation。

梁茵 高峰：林泳淘在《3日2夜》玩轉澳洲最美泳池！
現年32歲的林泳淘是張志明愛將，曾拍過多集《3日2夜》。（圖片來源：《3日2夜》截圖）
梁茵 3日2夜 重溫：入TVB「博殺期 」（《超強選擇1分鐘》）
憑著32D豐滿上圍，令林泳淘在網絡上一直人氣高企。（圖片來源：《超強選擇1分鐘》截圖）
梁茵 3日2夜 林泳淘
林泳淘在《東張西望》做主持時，身材一樣成為焦點。（圖片來源：無綫節目截圖）
梁茵 3日2夜 上月踏入29歲的「牛雜妹」李亦喬自近日減肥成功後，便由乖乖女形象轉行性感路線，獲不少網民讚好。
上月踏入29歲的「牛雜妹」李亦喬自近日減肥成功後，便由乖乖女形象轉行性感路線，獲不少網民讚好。（圖片來源：[email protected]

《疫境中的餐桌》搵女神做嘉賓

此外張志明監製的新節目《疫境中的餐桌》，將於4月4日在開電視推出，節目搵來兩位星級名廚張錦祥（Ricky）和余健志（Jacky）教大家如何將冷凍食物和罐頭等炮製成居家美食， 更會邀請前「東張女神」林泳淘、林希靈、黃愷怡，和「女神主播」梁凱寧、黃婉曼等做嘉賓。

梁茵 3日2夜 黃愷怡 黃凱怡與林希靈曾經在2020年拍檔創辦YouTube頻道「兩個半阿婆」。
林希靈（左）與黃愷怡離巢無綫後，最近齊齊過檔香港開電視。（圖片來源：[email protected]_why）
梁茵 3日2夜 黃愷怡間唔中都會在IG派吓福利。
黃愷怡間唔中都會在IG派福利。（圖片來源：[email protected]_why）

推出「開電視套餐」

張志明更特別聯絡香港過50間餐飲集團、小店食肆、凍肉食品公司、日本直送新鮮海產食品公司等，合作推出抗疫價「開電視套餐」，為觀眾介紹全城最優惠食品，他強調香港開電視絕無收取任何利益，只是希望在疫情下為大家爭取更多福利。

梁茵 張志明與前東張主持林希靈先後過檔開電視。
張志明與前東張主持林希靈先後過檔開電視。（圖片來源：[email protected]

張志明多謝肥媽欣賞這條橋

肥媽（Maria Cordero）與6號（陸浩明）早前宣布將節目《煮‧野食》移師到肥媽家中拍攝《全民居家煮嘢食》，同樣是教觀眾留家煮抗疫餐，與張志明的新節目概念相近。對此張志明接受傳媒訪問時，透露曾致電肥媽助手傾談節目概念，殊不知過了不久肥媽便推出類似節目，比他更快手。張志明直言多謝肥媽欣賞他這條橋，亦歡迎大家作出比較，但都希望無綫能夠有返自己的創意。

梁茵 3日2夜 肥媽與6號當年因張志明監製的《食平D》系列節目而成功入屋。
肥媽與6號當年因張志明監製的《食平D》系列節目而成功入屋。（圖片來源：[email protected]_maria_cordero）
梁茵 3日2夜 張志明表示希望無綫能夠多返少少創意。
張志明表示希望無綫能夠多返少少創意。（圖片來源：[email protected]
梁茵 3日2夜 余詠珊自去年4月離巢無綫後，宣布成立「好好製作」公司，並與香港開電視緊密合作。
余詠珊自去年4月離巢無綫後，宣布成立「好好製作」公司，並與香港開電視緊密合作。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
梁茵 3日2夜 前「東張女神」黃愷怡左）、林希靈右）、林泳淘，和「女神主播」梁凱寧、黃婉曼等，將會為張志明新節目擔任嘉賓。
前「東張女神」黃愷怡（左）、林希靈（右）、林泳淘，和「女神主播」梁凱寧、黃婉曼等，將會為張志明新節目擔任嘉賓。（圖片來源：[email protected]
梁茵 3日2夜 30歲《東張西望》女神黃愷怡恨拍劇 著吊帶裙街訪拋胸搶鏡
黃愷怡早前曾與林希靈先後亮相香港開電視Facebook Live節目《全城抗疫講呢啲》擔任主持，與觀眾分享一些抗疫心得。（圖片來源：[email protected]_why）

梁茵《愛·回家》曾失蹤三個月

梁茵初入TVB頭五年拍過多套劇集都是飾演二打六角色，直至2017年開始在《愛·回家之開心速遞》亮相，做外號「威龍潘金蓮」的拜金女Anita一角入型入格，加上經常在社交網大派水著福利照，被網民封為TVB新一代性感女神。

梁茵加入TVB已有9年。
梁茵加入TVB已有9年。（圖片來源：[email protected]
梁茵在社交網不時貼出性感福利照。
梁茵在社交網不時貼出性感福利照。（圖片來源：[email protected]
梁茵 大騷Fit爆身材。
大騷Fit爆身材。（圖片來源：[email protected]

社交網仍寫「Tvb藝人」

去年《愛·回家》飾演補習天王「佐治」的張明偉已離巢無綫，在劇中和他組CP的梁茵亦已有3個多月未曾現身《愛·回家》，她的資料更被發現已在TVB官網中被下架，因此傳出她已離巢TVB，梁茵未有就此作出回應，但其社交網的自我介紹中，仍寫著「Tvb藝人」。

梁茵在《愛·回家》中和「佐治」張明偉飾演一對。
梁茵在《愛·回家》中和「佐治」張明偉飾演一對。（圖片來源：[email protected]
在梁茵的社交網中，仍寫著自己是「Tvb藝人」。
在梁茵的社交網中，仍寫著自己是「Tvb藝人」。（圖片來源：[email protected]

曾暗示與佐治雙雙離巢

早在去年8月底張明偉宣告即將離開《愛·回家》時，就曾貼出與梁茵的合照，留言：「我不會讓你孤單一個」，梁茵亦有貼出同一張照片回應：「知道」，似在暗示兩人將會雙雙離巢，當時網民曾紛紛留言表達不捨，並期待二人未來會再合作。

梁茵曾與張明偉在社交網貼出合照，暗示將會雙雙離巢。
梁茵曾與張明偉在社交網貼出合照，暗示將會雙雙離巢。（圖片來源：[email protected]

有份參演《野外步出2》

此外梁茵去年有份拍攝的節目《野外步出2》出街，有機會成為她在TVB參演的最後一部作品，她曾表示因為拍攝這個節目，變得非常注重健康，有段時間經常行夜山鍛煉體格，甚至有時夜晚都會去跑步。

梁茵早前拍攝《野外步出2》時，曾介紹staycation酒店。
梁茵早前拍攝《野外步出2》時，曾介紹staycation酒店。（圖片來源：[email protected]
梁茵透露自己為了拍攝這個節目，連夜晚都會去練跑。
梁茵透露自己為了拍攝這個節目，連夜晚都會去練跑。（圖片來源：[email protected]
梁茵近日又曾參演節目《代溝關注組》。
梁茵近日又曾參演節目《代溝關注組》。（圖片來源：[email protected]

升呢甜筒輝電影女主角

早前梁茵曾在社交網宣告將由電視轉戰影壇，拍攝電影《水著女王》，並升呢做女一。這部電影由曾參演《食神》、《喜劇之王》等多部周星馳電影的鄭文輝（甜筒輝）所投資和執導，據知題材為辦公室喜劇，梁茵獲甜筒輝大讚表現專業，日後有適合的劇本，有機會再合作。

甜筒輝曾在社交網上載與梁茵合照，表示：「好開心梁茵在我最新執導的電影中擔任第一女主角，她在《愛回家》飾演Anita令人印象深刻。」
甜筒輝曾在社交網上載與梁茵合照，表示：「好開心梁茵在我最新執導的電影中擔任第一女主角，她在《愛回家》飾演Anita令人印象深刻。」（圖片來源：[email protected]
甜筒輝透露電影內除了女主角梁茵外，還有陳綺雯、李婷婷、李亦喬等女同事。
甜筒輝透露電影內除了女主角梁茵外，還有陳綺雯、李婷婷、李亦喬等女同事。（圖片來源：[email protected]

被封《愛·回家》隱藏美少女第一名

梁茵參加過校花選舉、做過模特兒，2012年放棄修讀香港演藝學院學士課程，轉為考入第26期無綫電視藝員訓練班簽約入行，有演技有身材的她，曾在網民發起的投票中，成功獲選為「《愛·回家》隱藏美少女」第一名，近年愈著愈少布，更被指是無綫新一代尤物。

梁茵在2012年參加第26期TVB藝員訓練班後入行，同期同學包括有何廣沛、吳沚默、「垃圾清」周梓盈、《東張西望》女神利穎怡、李旻芳、林泳淘等。
梁茵在2012年參加第26期TVB藝員訓練班後入行，同期同學包括有何廣沛、吳沚默、「垃圾清」周梓盈、《東張西望》女神利穎怡、李旻芳、林泳淘等。（圖片來源：[email protected]
梁茵前年主持《識玩旅行團2 》以性感水著出鏡，激凸身材與長腿即被高度注視，被封為新一代網民女神。
梁茵前年主持《識玩旅行團2 》以性感水著出鏡，激凸身材與長腿即被高度注視，被封為新一代網民女神。（圖片來源：[email protected]

入行9年的梁茵在屋邨家庭長大，父親是地盤工人，母親身兼家務助理及穴位按摩師，曾因母親患上耳水不平衡等各種病，令她直言一度想放棄演藝夢想，但經過母親鼓勵後，她表示會咬緊牙關努力工作，希望能改善家中經濟條件。

梁茵曾形容入行頭3年為她的人生谷底，因為當時收入十分少，她每日只敢花費50、60元，早餐食麵包，午餐就食「叮叮飯」。
梁茵曾形容入行頭3年為她的人生谷底，因為當時收入十分少，她每日只敢花費50、60元，早餐食麵包，午餐就食「叮叮飯」。（圖片來源：[email protected]
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]

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