32歲前TVB小花自爆著透視短裙全走光 遭網民質疑：唔好咁多幻想

32歲前TVB小花梁茵日前在社交平台自爆街頭走光糗事，聲稱因為淺色裙子在陽光下變透視而引起路人注目，更詳細描述發現過程令人尷尬不已。不過事件曝光後，網民反應卻出現兩極分化，有人表示同情，但更多人質疑她「扮嘢」，認為身為藝人應該具備基本穿搭常識，事件瞬間引發熱議。