32歲前TVB小花自爆著透視短裙全走光 遭網民質疑：唔好咁多幻想
32歲前TVB小花梁茵日前在社交平台自爆街頭走光糗事，聲稱因為淺色裙子在陽光下變透視而引起路人注目，更詳細描述發現過程令人尷尬不已。不過事件曝光後，網民反應卻出現兩極分化，有人表示同情，但更多人質疑她「扮嘢」，認為身為藝人應該具備基本穿搭常識，事件瞬間引發熱議。
梁茵自爆陽光下裙子變透視
現年32歲的梁茵憑《愛‧回家之開心速遞》中「威龍潘金蓮Anita」一角走紅，自2021年底離開TVB後星途發展平平，除了繼續幕前工作外，更要到餐廳做樓面賺取生活費。日前她在Threads發文，上載了一張超短裙配長Boot的照片，並詳細描述走光的尷尬經過：「今日發現街上面好多人望住我，明明我係素顏戴口罩，跟住經過折射嘅玻璃，發現我今日着嗰條裙太透，真係情何以堪😮💨🙈🥺唔通真係要買返塊全身鏡喺屋企 🤨」。原來她身穿的淺色裙在陽光照射下，竟然近乎完全透視，令她感到十分尷尬。
網民質疑梁茵有心扮嘢
事件曝光後，網民的反應相當兩極化，雖然有部分人表示同情，但更多網民提出強烈質疑，認為身為藝人應該具備基本穿搭常識，更直指她有「扮嘢」之嫌。有網民留言：「淺色要著薄打底衫、打底裙，或者起碼你入面嘅內衣要全肉色」、「妳專登嘅」、「你自己睇完唔覺得尷尬呢下先好野」。更有人質疑她的說法：「折射都睇到？」、「唔好咁多幻想」、「正路玻璃折射光應該入唔到你眼」，認為她的解釋不合理。
長Boot造型被網民嘲似賣魚
除了質疑走光事件的真實性外，網民亦對梁茵的造型提出搞笑評論，特別是她腳上的長Boot引起熱議。有網民留言：「街市賣魚呀？」、「第一眼以為賣魚佬開post」、「賣完魚唔換鞋?」，認為她的長Boot造型與賣魚檔的膠靴相似，令人忍俊不禁。這些留言雖然帶有調侃成分，但也反映出網民對她整體造型的看法。
梁茵近年生活艱難頻爆糗事
梁茵離開TVB後生活確實不易，除了要到餐廳做樓面工作外，去年更不幸被電髮棒燙傷險些毀容，令人關注她的近況。今次的走光事件再次成為網民討論焦點，無論是意外還是有心為之，都反映出她在娛樂圈的處境。作為前TVB小花，梁茵的每個舉動都會受到關注，而網民的反應亦顯示出大眾對藝人行為的不同標準和期望。
圖片來源：threads、TVB、IG@kikoleungyan資料或影片來源：原文刊於新假期