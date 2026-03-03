東張西望｜梁菁琳與受訪美女成焦點 控訴遭醉漢尾隨恐怖經歷

一名女子凌晨時分在尖沙咀遭遇驚魂經歷，疑似醉酒男子不但一路尾隨她到公司門口，更在得知她報警後發狂毆打，甚至破壞管理處CCTV後逃去無蹤。事件發生至今警方仍未能拘捕涉案男子，令網民質疑香港治安狀況，紛紛怒吼「周街都有CCTV咁都拉唔到人，有冇認真做嘢㗎？」這宗發生在繁華商業區的恐怖襲擊事件，再次敲響都市女性夜歸安全的警鐘。