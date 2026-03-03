東張西望｜梁菁琳與受訪美女成焦點 控訴遭醉漢尾隨恐怖經歷
醉漢諾士佛台觸碰女子膊頭開始尾隨
觀眾Angel（化名）向《東張西望》主持梁菁琳講述這次可怕經歷，兩日前她在尖沙咀與朋友慶祝生日，到清晨5時許準備回公司時遭遇噩夢。當她途經諾士佛台大斜路時，一名疑似醉酒男子突然觸碰她的膊頭，Angel立即喝止對方，但男子不但沒有離開，反而開始一路尾隨她到大廈，更膽大包天地與她同搭電梯直達公司門口。整個過程中Angel感到極度恐懼，不敢開門進入公司，只能用手機拍攝並質問對方意圖。
Angel報警後醉漢發瘋毆打看更破壞CCTV
面對陌生男子的緊迫跟蹤，Angel隨即通知管理處並報警求助。然而令人震驚的是，涉事男子得知她報警後竟然開始發瘋，情況急轉直下變得更加危險。管理處職員要求醉漢出示身份證登記，但對方拒絕配合，更開始發惡攻擊。這名失控男子不但毆打Angel和看更，更破壞管理處的CCTV電腦系統，明顯是要消除犯罪證據，然後迅速逃離現場。數分鐘後警察趕到現場，向Angel錄取口供，但至今仍未能拘捕這名危險男子。
警方列刑事毀壞普通襲擊未有拘捕
警方回覆《東張西望》查詢時表示，已將案件列作刑事毀壞及普通襲擊處理，但暫時未有人被捕。這個回應令不少市民感到擔憂，質疑在監控設備如此普及的香港，為何仍然無法迅速緝拿疑犯。事件發生在繁華的尖沙咀商業區，該區域向來人流密集，監控攝影機遍布，按理說要追蹤一名涉案男子應該不會太困難，但至今仍未有突破性進展，令人對執法效率產生疑問。
網民怒轟治安問題質疑警方效率
事件在網上引起激烈討論，網民紛紛對香港治安狀況表達憂慮。有網民直接質疑「報咗警周街都有CCTV咁都拉唔到人，有冇認真做嘢㗎？」，認為在科技如此發達的今天，警方應該能夠更有效地追蹤疑犯。另有留言指「阿叔跟埋上人地商業大廈，比保安趕仲發爛渣」，形容涉案男子行為極度囂張。不少女性網民更表達對夜歸安全的擔憂，擔心類似事件會再次發生，影響她們的日常生活和工作安排。亦有網民錯重點，大讚「東張女神好靚女！」、「市民與東張女神好難選擇呢！」、「我不嬲都好支持市民」。