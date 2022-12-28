梁西童低胸打碟再捱轟 連登仔指有一優點勝過DJ Soda
西童由KOL變Slasher
本為KOL的西童近年擴展其事業版圖成為Slasher（斜槓族），開設個人品牌之餘，又發展她的紋身和DJ工作，早前更參加了ViuTV舉行的《尾二一屆口罩小姐選舉》奪得冠軍。近日有網民就著她做DJ打碟的工作展開熱烈討論。
西童被質疑靠身材接Job
有連登仔以「西童話做dj好X好笑」為題出帖，指近期開始接打碟Job的西童工作時「淨係舉高隻手 跳吓跳吓 彈吓自己對波」，質疑她打碟的技術和能力，認為西童只是靠賣弄身材而得到打碟工作和名氣，影響DJ界的風氣。
網民：有外表就夠
帖內有網民貼出西童的打碟影片，望以實質「證據」指證她做DJ時，大部份時間都在舉高雙手、隨意擺動，並未有落手「打碟」，旨在低胸上陣、賣弄身材：「最重要嘅捽碟呢？」、「喺度擰吓啲掣囉 之後又還原返 咁樣算唔算」、「DJ同YouTuber一樣 唔需要有幾好嘅內容 只要有外表就夠」。
比偶像DJ Soda優勝？
西童早前獲邀到新加坡打碟時，曾經跟偶像DJ Soda「集郵」，她是全球知名的南韓女DJ，同樣也是出名擁有魔鬼身材，有連登仔同樣認為DJ Soda與西童一樣，只靠身材搏取名氣，並將二人相提並論，還指她至少有一樣東西更勝DJ Soda，就是「真材實料」：「西童講自己偶像係DJ Soda，咪就係典型靠身材搭救技術嗰款，不過贏在係真」、「似想做香港soda，舉手、彈下對波、搞掂」。
西童：工作性質要著得性感
當年由一張大學時期出席High Table Dinner（高桌晚宴）迫爆上圍照片被瘋傳而爆紅的西童，慢慢成為曬身材的KOL，近年開始拓展其事業版圖到開設自家泳衣品牌、學紋身和DJ，還參選口罩小姐奪冠，西童曾在訪問中表示眾多幕前工作中，最喜歡就是DJ的工作：「我之所以要去鑽研DJ嘅技術，就係唔想俾人覺得，我行出嚟就係播歌。DJ唔難學，但要精好難，無一樣嘢係唔需要付出努力，大家覺得佢就係企出嚟跳下跳下、著得好性感，其實呢啲都係呢個工作嘅其中一樣性質。」她亦提到有許多有名氣的DJ不用賣弄身材都能走紅，是因為他們的確很有實力：「咁點解女仔有外表就唔可以有實力呢？如果你質疑我打得唔好嘅，咁我邀請你嚟現場睇囉。」
西童日本街頭片 挨轟：唔好x出國際！
一向敢言又性感的西童近日去咗日本玩，仲喺IG上傳咗一段喺日本街頭過馬路的型格影片。影片可見西童只穿一件小背心加工人裝過馬路，輕露事業線同小蠻腰。影片一出即引嚟唔少粉絲留言大讚性感又型格「好型好正！我係女都j死」「西童好型呀」「妳行得好正」不過亦有網民留言圍轟佢無帶罩拍片，搞到周圍嘅路人都要避之則吉「後邊成堆人想避開你鏡頭唔想影到，求下你唔好x出國際，pls」「睇到勁x尷尬😂😂 本身冇咩 佢覺得自己好靚好型嗰吓自信睇到超x尷！」
網民繼續轟：「係香港x咪算囉，唔好搞到人地啦」「到好尷尬，後面啲人好可憐」仲有人不斷留言要求西童帶返個罩「唔該戴返個口罩先」「好多人做所以一定係岩一定係冇問題？仲話大學生，唉，睇下你後邊好多人戴口罩添，你又唔戴。」
西童親回「有無望過呢個世界係點」網民力撐！
西童對此都有回應，認為嗰度一早已經有唔少人喺度打卡，而且日本已經可以唔帶罩「其實好多人都會係果到影相拍片…有無望過呢個世界係點」「其實日本係戶外係無硬性規定一定要帶口罩」「咁可能你唔可以出香港了，怕你嚇親人了」網民都忍唔住力撐西童「其實拍片同唔帶口罩係日本都無問題。 唔洗理人點講， 知自己無錯就OK。」「仲講緊戴口罩， 睇嚟你成世都唔使離開香港了」「撐你西童」「我希望樓上嗰位健康仁兄一世都有戴唔完嘅口罩」
梁西童力撐女性穿衣自由 自覺「真空」冇問題！
近年急速彈起的KOL梁西童，憑著個人魅力在社交媒體上俘虜了不少粉絲的心。近年她進軍娛樂圈，上過ViuTV的唔少節目，人氣再度往上爬升。西童自身也是多才多藝，她是一名DJ又同時也是一位紋身學徒，並且擁有個人泳衣品牌。
西童在穿著方面一向出名大膽，不時也會在IG大派福利，將自己的好身形展露出來，給一眾網友大飽眼福！而西童早前參加ViuTV的《尾二一屆口罩小姐》以「聞西」出戰，最後更獲得冠軍的殊榮，雖然備受爭議，但她絲亳不在乎！
西童直言：女性唔戴Bra係一個問題
最近西童在出席一個活動時，提到關於正吹襲香港的「女性無罩Style」，她直言：「其實我個人比較歐美化，我唔覺得女性唔戴Bra係一個問題。因為喺外國好多地方嘅女性，佢哋出街嘅時候都會唔戴Bra，例如早兩日我喺日本嘅時候，見到啲外國人行街嘅時候都冇戴，反而我作為女仔，我係會欣賞佢嘅胸型幾靚。咁所以我作為女性會覺得，鍾意着乜咪着乜囉，真係唔需要理人哋點睇，只要你唔傷害到別人，同太過份，我就覺得都可以去接受。」，西童亦認為該女性應該有自主權去選擇如何穿衣，是一種個人選擇。
自己都會唔戴Bra？
受訪時西童透露也試過唔戴Bra出街，不過並不在香港。西童表示因為外國人的接受程度較高並不會投以奇怪眼光，所以自己在外國時會穿著得少布一些。而自己在冬天沒有人見到的情況底下，亦都會選擇唔戴Bra，因為沒有人會見到！
常見問題
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