梁詠琪演唱會｜首場Edan、張敬軒任嘉賓 靚相造型多圖重溫
梁詠琪演唱會2023｜詳情
|梁詠琪演唱會2023 《時間遇上我們》
|演出日期:
|2023年2月17日 – 19日 (共3場, 已加場1次)
|門票價錢:
|HK$880 / $580 / $380
|演出場館:
|紅磡香港體育館
|演出時間:
|晚上8:15pm
今次Gigi紅館演唱會開設三面台，多個造型都十分亮眼，一開埸先穿上一襲紅白色裙唱出《花火》，之後又換上多個造型！即看圖輯，文尾有片：
首場嘉賓有Edan呂爵安 及 張敬軒
今晚首場嘉賓有電影《闔家辣》飾演Gigi囝囝嘅Edan呂爵安，二人除咗合唱Edan 嘅作品 《LOVERSE》仲有《高妹正傳》，Edan更展示了腳底的「增高鞋」，原來為了視覺上與Gigig更相襯，早作準備！Gigi更表示期望下次可以見到Edan在紅館開個人演唱會。
至於壓軸 Encore 時間，就有張敬軒驚喜現身！原來前年張敬軒《The Next 20 演唱會》第6場邀請了梁詠琪做嘉賓，今日到梁詠琪再登紅館開個唱，二人仲合唱咗《他喜歡的是你》及《櫻花樹下》，現場樂迷超興奮！
梁詠琪演唱會2023｜「時間遇上我們」加開一場
用音樂演奏我們的變幻人生
在舞台描寫每人的成長體會
昨天 今天 明天 陪伴 我 和你 和大家
分享人生每個段落的感情和希望
今次梁詠琪(Gigi)演唱會，以「時間」作為主軸，劃分「昨天」、「今天」、「明天」三個部份，用歌聲與樂迷分享這幾年間的成長和體會，因此演唱會取名為「時間遇上我們」。梁詠琪指：「以往會用一種慶祝方式去打開一個演唱會，但呢幾年好多事情發生，我哋嘅舒適圈消失咗，你冇辦法改變佢，但我哋可以用呢段時間，去做一啲我哋未做過嘅事，令時間與我們重新接軌。我希望用一種比較接近劇場表演嘅方式，配合舞台、畫面嘅設計，帶大家一齊打開一個時間錦囊，去重溫我多年嘅歌。」
女女都想上台表演？
梁詠琪被問到一樣熱愛唱歌跳舞的女女Sofia會否同Gigi母女檔上台？Gigi大笑：「佢好搞笑，當佢知道我開演唱會，佢問：『咁我呢？』嚇死我，以為佢想上台，原來佢擔心要返學無得去睇，其實囡囡唔會上台啦，佢喺台下搖吓熒光棒，都會好開心。」
梁詠琪演唱會2023｜優先購票+公開發售
優先購票日期:2022年12月13日 – 16日 (所有卡)
訂票詳情：網址
*每張信用卡只可透過網上進行訂購1次。每次訂購上限為6張。AEG Promotion Ltd. (「AEG」) 保留分隔座位（包括以單數方式分配座位）之權利。AEG將向持卡人收取每張門票HK$38之手續費。
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
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