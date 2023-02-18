梁詠琪演唱會 edan 張敬軒

梁詠琪演唱會｜首場Edan、張敬軒任嘉賓 靚相造型多圖重溫

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梁詠琪（Gigi）於今晚（2月17日）事隔5年再踏紅館舞台，舉行一連三場演唱會《梁詠琪Gigi時間遇上我們演唱會》，頭場除了Edan呂爵安，壓軸Encore時間更有張敬軒驚喜現身！

梁詠琪演唱會2023｜詳情

梁詠琪演唱會2023 《時間遇上我們》
演出日期: 2023年2月17日 – 19日 (共3場, 已加場1次)
門票價錢: HK$880 / $580 / $380
演出場館: 紅磡香港體育館
演出時間: 晚上8:15pm

今次Gigi紅館演唱會開設三面台，多個造型都十分亮眼，一開埸先穿上一襲紅白色裙唱出《花火》，之後又換上多個造型！即看圖輯，文尾有片：

梁詠琪演唱會 edan 張敬軒 plt
（圖片來源：東方新地 ）
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（圖片來源：東方新地 ）
梁詠琪演唱會 edan 張敬軒 plt
（圖片來源：東方新地 ）
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（圖片來源：東方新地 ）
梁詠琪演唱會 edan 張敬軒 plt
（圖片來源：東方新地 ）
梁詠琪演唱會 edan 張敬軒 plt
（圖片來源：東方新地 ）

首場嘉賓有Edan呂爵安 及 張敬軒

今晚首場嘉賓有電影《闔家辣》飾演Gigi囝囝嘅Edan呂爵安，二人除咗合唱Edan 嘅作品 《LOVERSE》仲有《高妹正傳》，Edan更展示了腳底的「增高鞋」，原來為了視覺上與Gigig更相襯，早作準備！Gigi更表示期望下次可以見到Edan在紅館開個人演唱會。

至於壓軸 Encore 時間，就有張敬軒驚喜現身！原來前年張敬軒《The Next 20 演唱會》第6場邀請了梁詠琪做嘉賓，今日到梁詠琪再登紅館開個唱，二人仲合唱咗《他喜歡的是你》及《櫻花樹下》，現場樂迷超興奮！

梁詠琪演唱會 edan 張敬軒 plt
（圖片來源：東方新地 ）
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（圖片來源：東方新地 ）
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（圖片來源：東方新地 ）
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（圖片來源：東方新地 ）
梁詠琪演唱會 edan 張敬軒 plt
（圖片來源：東方新地 ）

梁詠琪演唱會2023｜「時間遇上我們」加開一場

用音樂演奏我們的變幻人生
在舞台描寫每人的成長體會

昨天 今天 明天 陪伴 我 和你 和大家
分享人生每個段落的感情和希望

今次梁詠琪(Gigi)演唱會，以「時間」作為主軸，劃分「昨天」、「今天」、「明天」三個部份，用歌聲與樂迷分享這幾年間的成長和體會，因此演唱會取名為「時間遇上我們」。梁詠琪指：「以往會用一種慶祝方式去打開一個演唱會，但呢幾年好多事情發生，我哋嘅舒適圈消失咗，你冇辦法改變佢，但我哋可以用呢段時間，去做一啲我哋未做過嘅事，令時間與我們重新接軌。我希望用一種比較接近劇場表演嘅方式，配合舞台、畫面嘅設計，帶大家一齊打開一個時間錦囊，去重溫我多年嘅歌。」

女女都想上台表演？

梁詠琪被問到一樣熱愛唱歌跳舞的女女Sofia會否同Gigi母女檔上台？Gigi大笑：「佢好搞笑，當佢知道我開演唱會，佢問：『咁我呢？』嚇死我，以為佢想上台，原來佢擔心要返學無得去睇，其實囡囡唔會上台啦，佢喺台下搖吓熒光棒，都會好開心。」

梁詠琪演唱會 edan 張敬軒 梁詠琪 演唱會 2023 門票 海報 plt
（圖片來源：[email protected]梁詠琪 Gigi Leung Wing Kei）

梁詠琪演唱會2023｜優先購票+公開發售

優先購票日期:2022年12月13日 – 16日 (所有卡)

訂票詳情：網址

*每張信用卡只可透過網上進行訂購1次。每次訂購上限為6張。AEG Promotion Ltd. (「AEG」) 保留分隔座位（包括以單數方式分配座位）之權利。AEG將向持卡人收取每張門票HK$38之手續費。

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：黃妍五月天BLACKPINK澳門站林敏驄周杰倫COLLARTwins鄭秀文鄭欣宜許冠傑Backstreet Boys；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZYNCT DREAM亦在香港開演唱會、Apink！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

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圖片來源：東方新地資料或影片來源：Special Thanks : Edanisgood @IG

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