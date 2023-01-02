梁詠琪上小薯茄重演《嚦咕嚦咕新年財》經典打牌場面 網民最想佢做一件事
梁詠琪出動「奶奶」打牌
雖然已經過了超過20年，但由杜棋峰及韋家輝執導，集劉德華、劉青雲、古天樂、梁詠琪等多位紅星主演的《嚦咕嚦咕新年財》，仍被譽為千禧年後的最佳賀歲片，近日梁詠琪上小薯茄拍攝的短片，就以片中金句「牌品好人品自然好」為題，重演了《嚦咕嚦咕新年財》中的經典打牌場面，仲連「奶奶」都出動埋！
細數打麻雀必定遇到的人：
今次小薯茄的影片以「牌品好人品自然好」為題，細數「打麻雀必定遇到的人」，搵埋梁詠琪一齊扮演包括有一路打牌一路掛住睇手機的人、口水佬、金句王、扮新手的人、割禾青的人、鍾意講古的「麻雀博士」、愛甩牌的人、摸牌勁慢的「站長」、迷信的人，如有雷同，請自己對號入座！
梁詠琪再演兇狠「新抱」
數到最後一類人，竟然係「奶奶」！由阿J化身的「奶奶」，化厚妝兼戴眼鏡和假髮，而阿冰則扮「新抱」，與阿J重演《嚦咕嚦咕新年財》中的新抱、奶奶關於「諸」牌和「鬆」牌的鬥法場面，演完後阿冰立即追問梁詠琪佢演得似唔似？梁詠琪就答佢：「都似，不過如果可以咁樣就仲似。」之後更即場示範兇狠表情， 一路洗牌一路話要同「奶奶」死過！
梁詠琪玩埋「雪櫃冷笑話」
影牌結尾梁詠琪講到自己食過最大的牌，真的是「嚦咕嚦咕」，而且係自摸！在小薯茄的IG又見到梁詠琪玩埋「雪櫃冷笑話」，片段中她問阿冰：「我哋邊一個家庭成員，係最玩得嘅呢？」跟住她就公開答案係：「爸爸！因為：盡情愚弄我『爸』～」面對呢個冷笑話，阿冰似乎笑得好勉強，童童更只係畀得1分！
網民：冇反枱唔夠還原
網民紛紛大讚：「Gigi真係2x年不變樣」、「經過咁多年，呢套嘢嘅金口真係入晒腦，簡直就係經典」、「真係好有回憶嘅感覺」、「如果搵埋黃文慧上嚟演奶奶就perfect」等等，更有不少網民話最想睇到梁詠琪表演「反枱」，表示「冇反枱唔夠還原」！
即睇 小薯茄 X 梁詠琪 【嚦咕嚦咕】打麻雀：
「人品好自然牌品好！」節錄自《嚦咕嚦咕新年財》劉德華
來自「麻雀大俠」嘅呢句，最主要是告訴大家打麻雀應有的態度，始終朋友間都是以耍樂為主，正如劉德華在電影中的另一句「爛牌有爛牌嘅打法」，再搭多句「有時贏錢未必開心嘅」，態度正確，真真正正體現出麻雀鬥智鬥力嘅真締！
「麻雀回來必有因！」節錄自《嚦咕嚦咕新年財》劉德華
學完打牌應有的態度，當然不少得學識摸爛牌兼同一隻打出又再摸回來的自我安慰說話，心情好咯，手風自然會更加得心應手啦！
「咩都冇做過就有錢收，你話打牌幾無謂呢！」節錄自《嚦咕嚦咕新年財》古天樂
雖然古天樂呢句嘅「設定」是他本身討厭打麻雀，但有時朋友之間聯誼，講句招積嘅說話攞個彩都無妨呀！
梁詠琪《時間遇上我們》演唱會
日期：2023年2月17-18日
時間：8:15pm
地點：紅磡香港體育館
票價：$880；$580；$380
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
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