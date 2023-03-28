林嘉欣老公執導梁詠琪新MV被指抄襲 原創者出13張對比圖反擊
林嘉欣老公袁劍偉執導梁詠琪新MV被指抄襲
由林嘉欣老公袁劍偉執導的梁詠琪新MV《停一停·心呼吸》，早前被指在MV出現的部分畫面和宣傳影像都與原創相似度高達9成，從原創者所發表的對比圖中可見，新MV與原創作品一樣，將銀色巨型球狀放在不同鬧市角落，同原創作品似到十足十！
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原創者發聲明強烈譴責：不接受公然抄襲
原創者昨日（27日）發出聲明，表示「不接受公然抄襲，流行作品需重視原創」。原創團隊表示他們早在2018年發佈流動舞蹈劇場作品《遙遙之城 Maybe Tomorrow》，該作品亦將於6月代表香港到布拉格劇場作首次公開播放。此次公然的抄襲不但影響到自己團隊，更影響到香港藝術家的聲譽，同時損害了創作人應有的原則和尊重。
網民狠批：抄都抄得仲差過原創
對於今次抄襲事件，網民都紛紛留言狠批：「呢個真係離晒譜，似到咁」、「好有致敬feel喎(d copycat常用)」、「轉去銅鑼灣都冇咁覺」、「抄到9成9，好心用下個腦改小小啦」、「抄都抄得仲差過原創，真丟架」。
袁劍偉非首次被指抄襲 《季前賽》都瀨過嘢
林嘉欣老公袁劍偉已經非首次被指抄襲。早前為《季前賽》執導時，已經被網民認為袁劍偉引用太多港產片的經典場面，包括借用《阿飛正傳》和《春光乍洩》跳舞情節、《少年足球》汽車維修員與《逃學威龍2》電話簿打心口等場面，惹來不少網民批評：「係致敬定抄襲啊？」、「ViuTV就致敬，TVB就抄襲」等。
原創者聲明全文如下：
嚴正聲明
不接受公然抄襲，流行作品需重視原創
我們是一群在香港土生土長的表演藝術工作者及媒體藝術創作人。
就心呼吸有限公司 Pause & Breathe Limited (以下簡稱「心呼吸」) 於 2023年3月22日發布的音樂錄像《停一停 • 心呼吸》(主唱: 梁詠琪，錄像導演: 袁劍偉) 中出現的視覺影像及其相關的公開宣傳圖像等，不論其拍攝地方、道具使用及演員等所構成的整體影像，皆跟我們團隊 2018年流動舞蹈劇場作品《遙遙之城 Maybe Tomorrow》* (以下簡稱《遙遙之城》) 的多個演出宣傳影像畫面及相片都高度相似，部分畫面的相似度更高達九成，這樣的情況存在嚴重侵犯藝術創作知識產權，及嚴重損害創作人所守護及尊重藝術原創性的原則！
我們在此嚴正聲明：
1．我們 (CHLOEOGRAPHY PROJECT 創作團隊) 從未授權「心呼吸」和/或任何第三方使用或參考任何關於《遙遙之城》的宣傳影像畫面概念 (包括錄像及相片) ，也從未與該公司進行任何合作及接獨。
2．《遙遙之城》由公佈項目到正式發表創作期間及往後延伸的視覺概念及藝術美學等圖像，其主要創作靈感都是來自我們 (CHLOEOGRAPHY PROJECT 創作團隊) 對生命、生活及歷史的感悟，屬於純藝術創作的特質，並沒有為任何商業或牟利公司/項目提供任何創作服務。
3．CHLOEOGRAPHY PROJECT 創作團隊即將於 2023年6月帶同《遙遙之城》的宣傳影像代表香港前住布拉格劇場設計四年展作首次國際公開播放，因此，釐清藝術創作的原創性及影像概念的擁有權極為重要及迫切，這件公然抄襲事件的惡劣影響不限於本創作團隊，更是影響香港藝術家於世界文化藝術交流平台的國際聲譽！
所有藝術創作人都應該尊重知識產權，對於是次侵權行為，我們表示極度憤怒及遺憾。我們要求侵權方/不正當抄襲者把相關的概念畫面移除，並作出公開道歉和澄清。團隊現正保留一切從正式法律途徑追究的權利。
特此聲明，以正視聽！
CHLOEOGRAPHY PROJECT 創作團隊
2023年3月27日
*《遙遙之城 Maybe Tomorrow》由賽馬會藝壇新勢力贊助及香港藝術發展局支持，其宣傳錄像及相片正式公開發佈日期為 2018年11月7日。
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