梁詠琪影宣傳照疑準備明年開騷 時隔5年重踏紅館 網民竟然叫唔好？
梁詠琪影海報預備下年開演唱會
據悉，梁詠琪將會在明年農曆新年後重踏紅館舞台，舉行個人演唱會。梁詠琪日前在社交平台上大賣關子，除了發文寫道：「估吓我今日拍什麼海報呢」之外，更上傳介紹幕後團隊的短片。梁詠琪在片中顯得非常興奮，說道：「我哋今日影海報喇」、「今日我哋靚靚，影相喇」。雖然梁詠琪後期將影片內「演唱會」三字靜音處理，但心水清的粉絲都早已估到！
網友mean爆回應
雖然不少粉絲都紛紛留言表示非常期待時隔五年重登紅館的梁詠琪，但部份網民卻大叫唔好！有網民認為最近老一輩的歌手經常回流開演唱會，對近年一直奮鬥的年輕歌手不公平，又有留言質疑梁詠琪實力是否夠班上紅館，看來反應不太理想。
五年前演唱會吹怪風露長腿
梁詠琪於五年前踏足紅館舞台的時候，曾經因為舞台的吹風效果，令她意外露出長腿和打底褲，場面十分驚險。五年後仍然有不少網民記得當時經典場面！
近年轉型專心拍戲
近年梁詠琪比起歌唱事業，更加專心發展演戲之路。尤其她近年有份參與的《反起跑線聯盟》和《闔家辣》等作品都有優越的成績。梁詠琪更憑《反起跑線聯盟》入圍今年釜山國際電影節的最佳女主角，成功殺出國際市場，雖然未能成功封后，但她表示光是入圍最佳女主角已經感到非常榮幸。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔安排晚上9:30率先播出葉念琛執導嘅《美麗戰場》，而晚上8:30《夢華錄》播畢後將會播出林敏驄主演嘅《下流上車族》，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中嘅《野人老師》，接檔將有姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》。
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》