梁詠琪影宣傳照疑準備明年開騷 時隔5年重踏紅館 網民竟然叫唔好？

隨著限聚令放寬，不少歌手都相繼宣佈舉行演唱會的消息。繼陳奕迅、側田和楊千嬅等人的演唱會消息傳開之後，據悉，梁詠琪（Gigi）亦將會在下年農曆新年後舉辦演唱會。梁詠琪相隔五年重登紅館，雖然不少粉絲都表示十分期待，但有部份網民卻大叫唔好！