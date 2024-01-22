渣馬2024｜35歲洪永城太太梁諾妍懷孕7個月落場跑 遭網民批評行為自私
梁諾妍坦言跑馬拉松心態志在參與
梁諾妍於事後接受傳媒訪問時，表示老公洪永城擔心太多人的關係，而且自己雖然懷孕7個月，但望落又不像孕婦，因此特意在自己身後貼上「Child in car」告示牌提示後方跑手，她亦笑言當時一路上都有很多人見到告示後，為她加油打氣感到好開心。她於賽後再於社交網站分享懷孕跑馬拉松的賽後感：「今年嘅渣馬好特別好amazing ，有個小BB陪住我一齊完走，完走時間大概1小時04分，今年當然冇特別做時間，我嘅心態志在參與，輕輕鬆鬆咁跑，享受其中，仲要有埋洪爸爸勾喺我背脊嘅『child in car』 加持！大家如果有特登讓路請見諒，亦好感激大家讓路！」她表示自己已經刻意排在人群的最後方慢慢跑：「選擇咗喺自己10公里組別入面排到尾尾先開跑，慢慢起步，頭3公里都比較塞人，唔緊要啊～我就慢慢塞慢慢跑！」
梁諾妍盼大肚參賽鼓勵媽媽們做自己喜愛的事
梁諾妍表示自己大住肚參加是為了鼓勵一班媽媽們：「今次嘅參與唔係想證明俾人睇孕期期間都可以去跑個10公里， 只係想鼓勵媽媽們，喺自己身體許可下，了解自己身體狀況下，繼續去做自己喜愛的事！自己能力範圍內做適量嘅運動、散步、yoga、pilates等等絕對可以令孕媽放鬆心情，相信寶寶都會健康啲，每個媽媽體質都唔一樣，自己一定係最清楚自己身體狀況嘅人，我哋繼續同行，繼續互相扶持！」
網民批評梁諾妍大肚跑馬拉松行為自私
雖然梁諾妍大肚跑馬拉松獲不少網民大讚勇敢非常叻女，她的老公洪永城亦大讚「老婆，你係勁嘅」，不過卻仍然獲部份網民留言批評，直斥梁諾妍不顧他人感受：「跑馬拉松好多人，咁樣係好自私」、「你跑唔係問題，但要人睇路，又要人小心」、「將個風險同責任分散咗落其他跑手同工作人員身上，其實有少少自私」、「跑到要人哋就住你咁跑嚟做咩」、「人哋撞到你有事，咁邊個負責」、「跑步年年都有，點解要咁冒險」、「被人撞到就大件事」、「其實為咗BB嘅安全，跑少次都唔緊要啦！」有人亦幫口指出孕婦其實都可以做到運動：「其實大肚都可以做運動，只係古時啲人乜都怕，同埋對醫科學科都無咁認識先話大肚婆乜都唔做得， 根本大肚婆都一樣可以行可以跑，只要未大肚之前已經有操開運動就得」、「真心欣賞你的量力而為！好過嗰啲平時又唔操，一去就要去到盡嘅人！不自量力！」令梁諾妍深受感動，留言慨歎：「謝謝你懂我。」
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