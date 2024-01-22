渣馬2024｜35歲洪永城太太梁諾妍懷孕7個月落場跑 遭網民批評行為自私

洪永城太太梁諾妍（Inez）一直以來都是運動的愛好者，尤其熱衷於跑步的她更經常參加馬拉松，去年參加全馬以3小時57分06秒的佳績完成。今年她即使已經懷孕7個月，依然堅持參加10公里賽事，不過卻引起外界批評行為自私，不顧其他人的感受……