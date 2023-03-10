梁諾妍產後減肥練出六舊腹肌 大晒fit爆身材 落磅全靠一種高效法！
梁諾妍辛苦練出人魚線 身材更勝全盛時期
梁諾妍指出產後曾經暴肥27磅，面對傲人的身材突然消失，因此她產後密密操練，終於得來美滿的成果！昨日（9日）梁諾妍在IG上釋出自己的瘦身成果照，身穿Bra Top襯黃色運動褲對鏡自拍的她，結實的腹肌和人魚線顯然而見，身材比起產前更勝一籌！
另外梁諾妍大方分享產後兩個月、五個月和現在的身形對比圖，可以見到她以前的小肚腩完全消失，並由產後五個月的纖瘦，變為現在的六舊腹肌健康身形，連以往的麒麟臂都唔見埋，認真落咗唔少苦工！
梁諾妍甩磅全靠某高效減肥法！
除咗大放福利圖之外，梁諾妍仲大方分享自己的瘦身秘訣，她指出減肥從來都是「7分飲食3分運動」，並指出透過改變飲食習慣，配合168低碳飲食（一天 24 小時當中，禁食 16 小時，進食 8 小時。也就是把可以進食的時間壓在 8 小時之內，其餘 16 小時不吃含有熱量的食物。）和好的補充品，會有良好減肥的效果：
有好多人都話我依家好似仲瘦過未有BB時
其實運動量同以前一樣
反而飲食習慣轉了
168+低碳飲食 再配合好的補充品
身體少咗醣，皮膚都會變好，脂肪自然下降，身形就自然變得理想
7分飲食3分運動
飲食做得好，運動都一定要配合
肌肉係唔會自己生出嚟，一定要做肌肉訓練先會有
而有肌肉線條看上去先係健康美啊！
洪永城眼見老婆成功甩磅勁葡萄 眾星留言賀梁諾妍變回瘦底
眼見梁諾妍減肥咁成功，作為佢老公嘅洪永城都忍唔住留言：「點解我個肚唔係咁？」網民見到都即刻忍唔住戲言洪永城：「你仲停留緊係坐月階段？」
梁諾妍身材變到咁苗條，好多圈中女星都極葡萄留言，胡定欣更指：「Sooo fit！」連詩雅則在回應中表示驚訝「OMGGGGGGGG」；其他藝人如蕭正楠、楊潮凱、陳奐仁、余香凝都有留言大讚。
常見問題
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