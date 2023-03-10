梁諾妍產後減肥練出六舊腹肌 大晒fit爆身材 落磅全靠一種高效法！

洪永城的太太梁諾妍（Inez）在2021誕下女兒之後曾經暴肥27磅，傲人嘅身材完全唔見晒。時至今日梁諾妍產後一年多，直至昨日（9日）梁諾妍終於在IG大晒瘦身成果，一排「朱古力腹肌」擺在眼前，簡直仲fit過有bb之前！據知梁諾妍落磅咁勁，竟全因用咗一種減肥法？