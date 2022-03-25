梁諾妍產後3個月腹肌回歸 Po健身室照被質疑偷步做Gym？

洪永城（Tony）去年6月宣布與梁諾妍（Inez）結婚，7月舉行婚禮時老婆已懷孕4個月，囡囡Amber去年12月出世。梁諾妍產女至今3個月，忙湊女之餘仲積極做運動，日前她在社交網上載一張身在健身室的自拍照，睇到佢已經修身成功，腹肌回歸，不過就有網民對呢張相有質疑。