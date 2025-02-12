28歲梁超怡被爆暗撻「翻版王浩信」 曾傳介入百億麻雀館太子爺戀情

2022年港姐季軍28歲梁超怡前年被指與富三代「百億麻雀館太子爺」石恆聰傳出緋聞，梁超怡於去年6月首次對此否認，強調將專注於自己的事業，並與石恆聰保持距離。梁超怡最近就被爆「翻版王浩信」撻着，疑似有新戀情！