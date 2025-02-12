28歲梁超怡被爆暗撻「翻版王浩信」 曾傳介入百億麻雀館太子爺戀情
廣告
2022年港姐季軍28歲梁超怡前年被指與富三代「百億麻雀館太子爺」石恆聰傳出緋聞，梁超怡於去年6月首次對此否認，強調將專注於自己的事業，並與石恆聰保持距離。梁超怡最近就被爆「翻版王浩信」撻着，疑似有新戀情！
28歲梁超怡被爆暗撻「翻版王浩信」
28歲梁超怡目前與被爆與「翻版王浩信」林俊其交往。最近，他們被發現穿著「白色情侶裝」在尖沙咀約會，兩人在逛街購物和享用浪漫晚餐期間，梁超怡對一個Labubu巨型公仔展現出濃厚興趣，並與林俊其一起拍照，顯示出他們正處於熱戀階段。
梁超怡林俊其曾合作《黑色月光》
現年27歲的梁超怡是2022年香港小姐季軍兼最上鏡小姐，平時經常在社交平台大曬性感照片派福利。少有在劇集中擔任重要角色的她，今次在《黑色月光》中飾演「年輕版」林夏薇，不過大部分網民都認為二人無論五官定氛圍都唔似，仲話梁超怡同黃翠如更加相似：「林夏薇的年輕版明顯更適合演黃翠如的年輕版，有些角度神似，特別是陽光下那個鏡頭」。
林俊其為緋聞解話
林俊其在接受傳媒訪問時，斬釘截鐵地表示無意追求梁超怡。他透露，跟《黑色月光》中幾位演年輕版的藝員因拍劇而變得熟絡，互相幫助的情誼也在增強。他否認了與梁超怡穿著情侶裝約會的傳聞，解釋稱當日出席劇集宣傳活動撞衫，工作後一起午餐和陪伴對方買東西僅是朋友間的社交行為，並無其他意思。
林俊其撞樣王浩信
雖然《黑色月光》找來林俊其飾演馬志威的年輕版，但現年28歲的林俊其由入行以來就一直獲封為「翻版王浩信」，不少網民更指林俊其比王浩信親弟弟王瑋彤更似王浩信。
圖片來源：IG@chiuyiileung、《黑色月光》截圖、TVB、IG@krisllck資料或影片來源：原文刊於新假期