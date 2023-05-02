梁超怡成功跑贏同屆冠軍林鈺洧 未卸任已經接新劇做主持獲力捧
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即將卸任2022年港姐三甲頭銜的梁超怡，其實在參賽期間已經受外界看好，最近她終於成功跑出，卸任前已經率先拍劇又做主持，受到無綫力捧。相反同屆冠軍林鈺洧就非常得閒，閒時仲同同屆「友誼小姐」邢慧敏執垃圾做義工，待遇相差甚遠！
梁超怡未卸任即接新劇做主持
2022年港姐季軍梁超怡早前接替2019年港姐季軍王菲，與陳懿德和陳星妤一齊擔任《周六聊Teen谷》的主持。首次擔任節目主持的梁超怡表現大方淡定，獲網民一致大讚。受到無綫力捧的梁超怡早前又為《慈善星輝仁濟夜》作表演嘉賓，又接拍《不可能任務》嘗試擔任幕後工作人員。最近由馬德鐘、陳煒開拍的新劇《非常檢控觀》，梁超怡亦有份飾演陳煒的年輕版，工作浪接浪。
同屆冠軍林鈺洧閒時執垃圾做義工
不過同屆冠軍林鈺洧相比起梁超怡的工作量就相差一大截。林鈺洧自從當選後就是非不斷，除了被翻出曾在ViuTV大談性史之餘，早前更疑似有情慾片流出，負面新聞日日新鮮。林鈺洧當選後除了偶爾出席公益活動之外，閒時就與同屆「友誼小姐」邢慧敏齊齊到沙灘執垃圾做義工，非常得閒。
梁超怡出道前經驗豐富 曾參演《無間道》
梁超怡參選當時已經被封為「翻版孫藝珍」，選美經驗豐富的她亦曾經在美國選美比賽中勇奪亞軍。20年前更曾經以童星身份參演《無間道》，飾演梁朝偉和蕭亞軒的女兒。當年6歲的梁超怡雖然包包面，但眼仔精靈非常可愛！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、[email protected]