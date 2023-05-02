梁超怡成功跑贏同屆冠軍林鈺洧 未卸任已經接新劇做主持獲力捧

即將卸任2022年港姐三甲頭銜的梁超怡，其實在參賽期間已經受外界看好，最近她終於成功跑出，卸任前已經率先拍劇又做主持，受到無綫力捧。相反同屆冠軍林鈺洧就非常得閒，閒時仲同同屆「友誼小姐」邢慧敏執垃圾做義工，待遇相差甚遠！