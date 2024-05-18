港姐梁超怡突Po婚紗照惹疑雲火速澄清 網民驚嘆撞樣陳喬恩！
港姐梁超怡突Po婚紗照惹結婚疑雲 網民誤會送祝福
現年27歲的梁超怡日前於社交網晒出多張婚紗照，相中她亦貌似非常幸福，樣子甜美。而早前她捲入蔡卓妍(阿Sa)與前男友石恆聰的感情當中，有網民留言送上新婚祝福，超怡立即回應並澄清穿婚紗只是工作需要，並非真結婚。她在貼文中表示是首次因工作而穿婚紗，非常開心與團隊合作，感覺十分神奇。
網民驚嘆撞樣台灣藝人陳喬恩
梁超怡穿上一身雪白婚紗，心口前超Deep V，雖然表面加了一層薄紗，但更令胸前若隱若現超性感。有網民留言誤認了她是台灣藝人陳喬恩，不少人都大讚她超靚女： 「超怡好漂亮，笑容甜美可愛，好迷人魅力」、 「美人怡，實在太美」、 「好仙好靚」！
27歲梁超怡性感賀新歲：終於影新相
梁超怡2月15日在IG上載自己穿著桃紅色短身上衣配襯牛仔褲的Cafe打卡照，更烏身向前令衫領變成Deep V，大騷性感事業線與白滑纖腰，並寫上：「Happy CNY 💗💗💗🧧🧧🧧」向大家賀新歲，又在Hashtag中講到「Finally took new pics（終於影新相）」！
梁超怡相隔半年復出疑為試水溫
原來梁超怡對上一則社交網帖文已是8月4日所發，今次相隔逾半年再「上水」出po，引來網民猜測她是為了復出「試水溫」，同時亦有不少網民留言大讚她靚女，並祝她新年快樂。
梁超怡疑因黑材料＋犯TVB禁忌失后冠
狀態大勇的梁超怡在《2022香港小姐 競選》表現相當穩定，本來有機會問鼎冠軍，但最後大熱倒灶，只奪季軍之位。有網民認為，只有5’3″（160cm）高度是她輸蝕的地方。
另外在記者會上，梁超怡身上的三處「公仔」在閃光燈下稍稍現形，分別是左右前臂內側，以及左腰間。有指梁超怡手臂上也有彩色「公仔」，身上至少有七個。她在訪問中表示，左手上的「公仔」是為紀念兒時因病離世的女性好友，她承認因尊重大會場合，特登遮掩。雖然大會亦對此事作回應，表示近年有不少佳麗都有「公仔」，只要大小適中的話，其實都能夠接受，但有指「公仔」一向是TVB的禁忌，如身上有，一律不能入圍。
決賽前夕，梁超怡被爆出「黑材料」，有爆料人向媒體指控她喜愛夜蒲，更流出疑似身穿超短色短裙的自拍照。相中疑似梁超怡身穿戰鬥格裝束夜蒲，與港姐形象大相逕庭。有人覺得梁超怡被爆的「黑材料」，除了令評審大跌眼睛外，亦對昨晚的結果有決定性的影響。
有傳媒亦於質疑她聘用「網絡打手」，於網上與佳麗們互相引起罵戰，梁超怡否認謠言，更指自己忙於訓練，沒有留意網上傳言，並指每人也有自己的偏愛及厭惡。
獲封「翻版孫藝珍」曾於美國參加選美
14歲時，梁超儀舉家移民美國芝加哥，並於大學修讀商科市場營銷，畢業後成為程式師招聘官。她熱愛戶外運動，包括游泳、騎馬以及玩越野賽車等，經常周圍旅行，駕駛名車，曾於美國參加選美比賽，並於勇奪亞軍，被封「翻版孫藝珍」。