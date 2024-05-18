港姐梁超怡突Po婚紗照惹疑雲火速澄清 網民驚嘆撞樣陳喬恩！

現年27歲的梁超怡，她是2022年香港小姐季軍兼最上鏡小姐。日前她於社交網晒出多張婚紗照，她穿上一身雪白婚紗，心口前超Deep V，讓胸前若隱若現超性感，令網民紛紛一度以為她要宣布喜訊，不過她火速發文澄清。

