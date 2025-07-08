梁釗峰前女友踢爆第三者身份 超進擊短訊內容流出 網民估係34歲口罩小姐！

C AllStar主音梁釗峰近日捲入情變風波，其化妝師女友Karen突然於IG Story貼出疑似暗示分手與第三者有關。雖然梁釗峰其後發文承認分手，並澄清「無回應不等於默認」，但Karen隨即再度發聲，公開一系列對話截圖，疑似直指梁釗峰同圈內人出軌，網民將矛頭直指34歲口罩小姐！