梁釗峰前女友踢爆第三者身份 超進擊短訊內容流出 網民估係34歲口罩小姐！
梁釗峰前女友疑公開出軌證據
Karen於IG公開多張截圖，疑似揭示梁釗峰與圈中人發展曖昧關係的經過。她憶述某天梁主動提出回家見家長，準備出發時卻因對方手機螢幕亮起，無意間看到有女子傳來訊息：「掛住了」，梁隨即搶走手機並刪除對話紀錄。Karen表示梁承認對方是第三者，但辯稱只是對方主動投懷送抱，更在Karen面前回覆對方訊息稱：「我們不會分手，請妳不用再等」，對方則回應「不可以」，最終演變成一場鬧劇。
疑似暗指第三者為圈中人
Karen更在貼文中直指疑似第三者為「幕前人物」，與梁釗峰曾有合作經驗，且當時她也在場。她表示無法確認對方與梁是否仍有聯繫，加上娛樂圈花花世界令人難以安心，自覺備受威脅。她亦坦言多年來甘於低調，只因梁不希望公開戀情影響事業，而她選擇安然接受。她曾認為對方專一而忠誠，未料換來一次又一次的失望。Karen最後感慨：「我最遺憾的，是在第一次發現問題時沒有選擇離開，結果讓自己再度受傷。」
網民矛頭疑指34歲口罩小姐李文意
Karen的長文一出，有網民根據公開的曖昧訊息中用戶名「llmy」推斷，疑似涉事第三者為曾與梁釗峰合作過短片的KOL李文意。
現年34歲的李文意，早年以筆名「My叔」撰寫旅遊專欄，亦曾於2021年參加《最後一屆口罩小姐選舉》，晉身12強後止步。其後她轉戰網上平台，專注拍攝短片內容，當中就包括與梁釗峰合作的《離合器的藝術》。此外，有網民翻查發現，去年3月梁釗峰曾在IG上載與她的合照，李文意更親暱留言：「暖哥❤️🫶🏻」，而梁亦不時於女方帖文下留言，雙方一直保持互動。
梁釗峰女友全文：
梁釗峰女友搬離愛巢 發文疑暗示有第三者
38歲C AllStar主音梁釗峰的前女友Karen於4日在IG Story貼出一張黑白照片，畫面中堆滿紅白藍膠袋，疑似正在搬離舊居。她留言：「徘徊在失望與原諒之間，終於搬走了，愛情裡容不下第三者」，字句辛辣，疑似直指梁釗峰出軌。
梁釗峰IG顯示動態回應：不要誤會
事隔大半日，梁釗峰於今日（5日）透過IG Story作出回應，表示：「分手，難過事，感情問題向來不多回應。不要誤會。」雖未正面否認出軌傳聞，他補充：「沒有回應不等於默認這回事。而是往後對任何有關感情事或所有中傷言論都不打算回應了……多謝關心，希望給予空間，謝謝。」
「半裸合照」女方曾高調示愛
事實上，梁釗峰與感情相關的消息早於今年5月已有端倪。一名化妝師當時突然在Instagram上載36張與梁釗峰的親密照及一段視頻，當中更包括半裸擁吻畫面，並附文「4年半快樂，Love u!」標註梁釗峰帳號，疑似單方面公開戀情。不過梁釗峰當時未有轉發或回應，其後相關標註亦被移除。據報該化妝師正是Karen，兩人於2020年底開始交往，感情一度穩定，曾同居及見家長。然而最近卻傳出二人突現裂痕，有線人透露Karen近來情緒低落，需要朋友陪伴，亦有傳釗峰已另結新歡！
網民留言炮轟：估到啦
不過，梁釗峰的回應未有平息風波，反而引起大批網民不滿，紛紛留言批評他疑似逃避責任、默認出軌。有網民留言：「估到啦，低調左四年，無啦啦突然放閃，男方又無回應，估到女方留唔住男，男的早有打算走人。我唔係話女仔講出嚟唔啱，但係咁樣傷害自己囉。」亦有網民直言：「點解咁嘅樣都會搵到第三者？」、「有幾多對情侶可以愛到幾多歲？」、「睇落女方似係曾經選擇原諒，但男方根本無改過。要原諒出軌真係要好大勇氣，自問做唔到。最緊要唔好因傷心諗唔開。」等。