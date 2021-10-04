[email protected] Girls搞易服P為老公慶生 梁釗峰著大露背裝驚變另一個女星
Super Girls成員Jessica（蔡明思）同台籍老公Steven（陳冠廷）結婚2年，經常在社交網放閃，日前Steven生日，Jessica就召集一眾好友，為他舉行了一個易服派對慶祝，在一眾易服男中，除了Steven獲讚貌似黃宗澤好「靚女」外，著上一身大露背裝的C AllStar成員梁釗峰意外地成為了全場另一個焦點，他同時也有在社交網分享靚相，並無奈表示：「我未試過出post要勇氣！」
文：東方新地｜圖：Jessica IG、梁釗峰IG
梁釗峰 參加Jessica非男非女派對
Jessica日前為老公Steven舉行了一個易服派對，慶祝他的33歲生日，並和大家分享派對上的靚相，笑言：「Happy birthday my love! 期待咗呢個易服生日派對好耐，估唔到大家咁瘋癲，每一個都咁認真對待呢件事。由MK派對到非男非女派對，大家都表現出色，笑到我好攰，好鍾意呢班咁痴線嘅人，無論同佢地玩咩都咁開心，真係好感恩陳冠身邊有你地。祝你地心想事成，幸福快樂。 #happy3000」
梁釗峰：當冇事發生過
在一眾易服男中，著上一身紅色大露背裝的C AllStar成員梁釗峰意外地成為了全場另一個焦點，他亦有在社交網分享今次派對上的靚相，並無奈表示：「喂唔係吖…真係慎入‼️‼️睇完嗰啲當冇事發生過啦好嘛，冇辦法…我知道件事揚咗… #咁唯有夜麻麻鬼揞眼出咗佢 #之後當乜事都冇 #我未試過出post要勇氣，只可以講一句…@stevenchenzzz生日快樂。」
「我reference係羅敏莊」
釗峰續指自己原本想扮羅敏莊，結果卻被Yanny（陳穎欣）指似湯寶如，他說：「#還是要玩樂日子反正無多 #我reference係羅敏莊 #Yanny話我係湯寶如 #做人必須懂放下完美 #同時也試試接納自己 #完#免提」
網友：仲露得多過演唱會
不少網友大讚釗峰好「靚女」又性感，更建議C AllStar下次開騷可以試試全女裝，並紛紛留言表示「仲露得多過演唱會」、「終於做返自己」、「個背脊靚到呢」、「性感Deep V真係差個少少就遮唔曬」、「個Feel真係勁勁勁勁勁勁似湯寶如」等等。