Super Girls成員Jessica（蔡明思）同台籍老公Steven（陳冠廷）結婚2年，經常在社交網放閃，日前Steven生日，Jessica就召集一眾好友，為他舉行了一個易服派對慶祝，在一眾易服男中，除了Steven獲讚貌似黃宗澤好「靚女」外，著上一身大露背裝的C AllStar成員梁釗峰意外地成為了全場另一個焦點，他同時也有在社交網分享靚相，並無奈表示：「我未試過出post要勇氣！」

文：東方新地｜圖：Jessica IG、梁釗峰IG