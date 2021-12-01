梁雨恩兩碟歌手變鏢后 升呢做奧運主持 代表香港奪世界冠軍
文：東方新地｜圖：[email protected]
梁雨恩 19歲出道
現年36歲的梁雨恩（Cathy）本名梁曉茵，花名「加菲貓」，出道時只得19歲，是中大酒店及旅遊管理學學士課程的一年級生，因曾在會考攞到27分，被譽為藝人中難得的高材生。梁雨恩出道時被冠以「官恩娜師妹」之稱，兩人當年除了同屬Boombeat Music旗下外，也同樣在7月9日生日，但梁雨恩比官恩娜細6歲。
經理人離職變「孤兒仔」
2007年，梁雨恩大學畢業後，開始專注歌唱事業，推出了首張專輯《Under The Sun》，正式加入樂壇，並在同年奪得「叱咤樂壇生力軍女歌手銅獎」，及《RoadShow至尊音樂頒獎禮》的「至尊新人」獎。2009年因為經理人突然離職，令梁雨恩變成「孤兒仔」，同公司陷入合約糾紛，令她在樂壇的發展一直未如理想，近年更似已消失在大眾視線中。
拜新加坡傳奇鏢手為師
2013年，跌進人生低谷的梁雨恩迷上玩飛鏢，並拜了新加坡傳奇飛鏢手Paul Lim為師，開始參與各種飛鏢賽事，當時她曾透露普通小型飛鏢比賽的獎金由千幾到幾千不等，如果是國際性賽事，獎金更可高達100萬港元，隨時好搵過做歌手，因此她決定會在歌唱事業和飛鏢運動上雙綫發展。
曾與薛世恆傳緋聞
2015年，梁雨恩再度推出第2張專輯《情旅·侶程》，但之後她又因合約問題，而令歌唱事再度停擺。同年梁雨恩與薛世恆傳出緋聞，當時有指已跟陳法拉離婚的薛世恆，曾力追梁雨恩長達半年，兩人更被影到相約食飯，但雙方其後都否認拍拖，指大家只是教會內的弟兄姊妹。
奪軟式飛鏢世界盃冠軍
2016年，梁雨恩出戰「Soft Darts World Cup軟式飛鏢世界盃」，成功代表香港奪得世界冠軍，被封為香港「鏢后」，自此她開始轉型做全職飛鏢運動員。繼而在2019年，她再次贏得「Soft Darts World Cup軟式飛鏢世界盃」團體賽冠軍，更獲頒全場最有價值鏢手獎，又贏得京都飛鏢群英會女子、雙人賽及香港飛鏢會排名賽等的冠軍獎座。
望推廣飛鏢運動
鏢后的身份，令梁雨恩在今年東京奧運舉行時，獲邀成為有線及香港開電視的奧運直播節目主持，有機會與專業評述員拍檔，她直言對她是一大挑戰，但她指做運動員就是要不斷嘗試，才能發掘更多可能性，所以她也希望透過參與飛鏢比賽，鼓勵更多人去留意這項運動。
仍會登台獻唱
梁雨恩曾在訪問中表示不會重返娛樂圈，就算唱歌都只唱福音歌，只限業餘玩玩。不過她表示不會完全放棄唱歌，仍會在一些慈善場合、學校分享會或教會分享會中繼續上台獻唱，以後她生命中更多時間，都只會分配給飛鏢事業。