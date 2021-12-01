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梁雨恩兩碟歌手變鏢后 升呢做奧運主持 代表香港奪世界冠軍

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撰文：東方新地

梁雨恩（Cathy）自2004年出道，曾攞過「叱咤樂壇生力軍女歌手銅獎」，至今出過兩隻唱碟，但發展一直未如理想，近年更似已消失在大眾視線中，原來她早已另覓出路，在2013年轉型做職業飛鏢選手，並在2016年代表香港奪得世界冠軍，早前有線直播東京奧運賽事，梁雨恩更有份擔任節目主持！

文：東方新地｜圖：[email protected]

梁雨恩 19歲出道

現年36歲的梁雨恩（Cathy）本名梁曉茵，花名「加菲貓」，出道時只得19歲，是中大酒店及旅遊管理學學士課程的一年級生，因曾在會考攞到27分，被譽為藝人中難得的高材生。梁雨恩出道時被冠以「官恩娜師妹」之稱，兩人當年除了同屬Boombeat Music旗下外，也同樣在7月9日生日，但梁雨恩比官恩娜細6歲。

當年梁雨恩與陳柏宇、洪卓立、鍾舒漫、張惠雅、張紋嘉、江若琳、蕭潤邦等，同在07年加入樂壇。（圖片來源：IG@cathy.leungyuyan）
當年梁雨恩與陳柏宇、洪卓立、鍾舒漫、張惠雅、張紋嘉、江若琳、蕭潤邦等，同在07年加入樂壇。（圖片來源：[email protected]
出道時梁雨恩被冠以「官恩娜師妹」之稱。（圖片來源：IG@cathy.leungyuyan）
出道時梁雨恩被冠以「官恩娜師妹」之稱。（圖片來源：[email protected]

經理人離職變「孤兒仔」

2007年，梁雨恩大學畢業後，開始專注歌唱事業，推出了首張專輯《Under The Sun》，正式加入樂壇，並在同年奪得「叱咤樂壇生力軍女歌手銅獎」，及《RoadShow至尊音樂頒獎禮》的「至尊新人」獎。2009年因為經理人突然離職，令梁雨恩變成「孤兒仔」，同公司陷入合約糾紛，令她在樂壇的發展一直未如理想，近年更似已消失在大眾視線中。

梁雨恩
有指當時零收入的梁雨恩曾獲王祖藍幫助，推薦做音樂劇女主角。（圖片來源：[email protected]
梁雨恩指她在低潮時期曾做過文員、擺檔賣基督教CD，甚至在快餐店當街煮麵線等。（圖片來源：IG@cathy.leungyuyan）
梁雨恩指她在低潮時期曾做過文員、擺檔賣基督教CD，甚至做快餐店等。（圖片來源：[email protected]

拜新加坡傳奇鏢手為師

2013年，跌進人生低谷的梁雨恩迷上玩飛鏢，並拜了新加坡傳奇飛鏢手Paul Lim為師，開始參與各種飛鏢賽事，當時她曾透露普通小型飛鏢比賽的獎金由千幾到幾千不等，如果是國際性賽事，獎金更可高達100萬港元，隨時好搵過做歌手，因此她決定會在歌唱事業和飛鏢運動上雙綫發展。

梁雨恩透露當年是在青年中心首次接觸飛鏢，結果愈玩愈起勁。（圖片來源：IG@cathy.leungyuyan）
梁雨恩透露當年是在青年中心首次接觸飛鏢，結果愈玩愈起勁。（圖片來源：[email protected]
2013年梁雨恩拜新加坡傳奇飛鏢手Paul Lim為師。（圖片來源：IG@cathy.leungyuyan）
2013年梁雨恩拜新加坡傳奇飛鏢手Paul Lim為師。（圖片來源：[email protected]
梁雨恩笑指飛鏢是室內運動，不用日曬雨淋，很適合她「宅女」的個性。（圖片來源：IG@cathy.leungyuyan）
梁雨恩笑指飛鏢是室內運動，不用日曬雨淋，很適合她「宅女」的個性。（圖片來源：[email protected]

曾與薛世恆傳緋聞

2015年，梁雨恩再度推出第2張專輯《情旅·侶程》，但之後她又因合約問題，而令歌唱事再度停擺。同年梁雨恩與薛世恆傳出緋聞，當時有指已跟陳法拉離婚的薛世恆，曾力追梁雨恩長達半年，兩人更被影到相約食飯，但雙方其後都否認拍拖，指大家只是教會內的弟兄姊妹。

2015年，梁雨恩曾推出第2張專輯《情旅·侶程》。（圖片來源：IG@cathy.leungyuyan）
2015年，梁雨恩曾推出第2張專輯《情旅·侶程》。（圖片來源：[email protected]an）
當時剛踏入3字頭的梁雨恩，曾四出為新碟作宣傳。（圖片來源：IG@cathy.leungyuyan）
當時剛踏入3字頭的梁雨恩，曾四出為新碟作宣傳。（圖片來源：[email protected]

奪軟式飛鏢世界盃冠軍

2016年，梁雨恩出戰「Soft Darts World Cup軟式飛鏢世界盃」，成功代表香港奪得世界冠軍，被封為香港「鏢后」，自此她開始轉型做全職飛鏢運動員。繼而在2019年，她再次贏得「Soft Darts World Cup軟式飛鏢世界盃」團體賽冠軍，更獲頒全場最有價值鏢手獎，又贏得京都飛鏢群英會女子、雙人賽及香港飛鏢會排名賽等的冠軍獎座。

贏得2016年軟式飛鏢世界盃冠軍時，和全場鏢友一齊激動歡呼的經歷，令梁雨恩下定決心轉型成為全職飛鏢手。（圖片來源：IG@cathy.leungyuyan）
贏得2016年軟式飛鏢世界盃冠軍時，和全場鏢友一齊激動歡呼的經歷，令梁雨恩下定決心轉型成為全職飛鏢手。（圖片來源：[email protected]
2019年梁雨恩再次贏得「Soft Darts World Cup軟式飛鏢世界盃」團體賽冠軍。（圖片來源：IG@cathy.leungyuyan）
2019年梁雨恩再次贏得「Soft Darts World Cup軟式飛鏢世界盃」團體賽冠軍。（圖片來源：[email protected]
梁雨恩現時已轉型做全職飛鏢運動員。（圖片來源：IG@cathy.leungyuyan）
梁雨恩現時已轉型做全職飛鏢運動員。（圖片來源：[email protected]

望推廣飛鏢運動

鏢后的身份，令梁雨恩在今年東京奧運舉行時，獲邀成為有線及香港開電視的奧運直播節目主持，有機會與專業評述員拍檔，她直言對她是一大挑戰，但她指做運動員就是要不斷嘗試，才能發掘更多可能性，所以她也希望透過參與飛鏢比賽，鼓勵更多人去留意這項運動。

梁雨恩自言是奧運主持新丁，因事前要背熟很多資料，曾令壓力太大，引致失眠。（圖片來源：IG@cathy.leungyuyan）
梁雨恩自言是奧運主持新丁，因事前要背熟很多資料，曾令壓力太大，引致失眠。（圖片來源：[email protected]
梁雨恩笑言在主持奧運期間，也同陳約臨一樣，有一秒想嫁給張家朗。 （圖片來源：IG@cathy.leungyuyan）
梁雨恩笑言在主持奧運期間，也同陳約臨一樣，有一秒想嫁給張家朗。 （圖片來源：[email protected]

仍會登台獻唱

梁雨恩曾在訪問中表示不會重返娛樂圈，就算唱歌都只唱福音歌，只限業餘玩玩。不過她表示不會完全放棄唱歌，仍會在一些慈善場合、學校分享會或教會分享會中繼續上台獻唱，以後她生命中更多時間，都只會分配給飛鏢事業。

梁雨恩對上一次做主持，已是2013年孖羅子溢（原名羅仲謙）主持的無綫旅遊節目《非常．杜拜》。（圖片來源：《非常．杜拜》圖片）
梁雨恩對上一次做主持，已是2013年孖羅子溢（原名羅仲謙）主持的無綫旅遊節目《非常．杜拜》。（圖片來源：《非常．杜拜》圖片）
梁雨恩表示未來仍會做業餘歌手，為教會或慈善活動登台表演。（圖片來源：IG@cathy.leungyuyan）
梁雨恩表示未來仍會做業餘歌手，為教會或慈善活動登台表演。（圖片來源：[email protected]
被封做「鏢后」。（圖片來源：IG@cathy.leungyuyan）
被封做「鏢后」。（圖片來源：[email protected]

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