梁雨恩兩碟歌手變鏢后 升呢做奧運主持 代表香港奪世界冠軍

梁雨恩（Cathy）自2004年出道，曾攞過「叱咤樂壇生力軍女歌手銅獎」，至今出過兩隻唱碟，但發展一直未如理想，近年更似已消失在大眾視線中，原來她早已另覓出路，在2013年轉型做職業飛鏢選手，並在2016年代表香港奪得世界冠軍，早前有線直播東京奧運賽事，梁雨恩更有份擔任節目主持！

文：東方新地｜圖：[email protected]