46歲梁雪湄身材fit到漏 大展深長事業線「泰」吸引
46歲梁雪湄泳池邊大騷豐滿上圍
最近去到泰國布吉旅遊嘅梁雪湄每日都喺IG打卡，不時Po出一些旅遊景點，推薦給網民。而46歲的她保養得宜，身材與以前並沒有太大分別，依舊婀娜多姿，美艷動人。梁雪湄在泰國上載了在酒店的私人泳池照片。梁雪湄雖然下半身浸在水中，單憑她上半身露出水面已經可以見到其傲人身材，連吊帶泳衣都擋不住豐滿上圍，大展深長事業線，網民睇完都紛紛大讚：「嘩，Keep得好好」、「好靚女」、「非常性感！」。
梁雪湄離開幕前 星味更勝從前
46歲的梁雪湄擁童顏兼好身形，近年轉型做美容生意兼旅遊達人，早前好友為她慶祝生日，梁雪湄貼出單人照，不但零走樣，而且好sharp又上鏡，被網民讚星味勝從前，又指其靚樣已進化到與後生時的黎姿撞晒樣﹗
梁雪湄外遊近一年終返港
梁雪湄前年10月飛泰國玩足近一年，去年8月終於返港，每日都分享其隔離生活，不過網民焦點都只落在其身材上﹗
陀槍師姐｜梁雪湄冇得做陳四喜
45歲梁雪湄早年在《陀槍師姐》飾演的「陳四喜」入晒屋，可惜無綫《陀槍師姐2021》除了滕麗名回歸飾演「陳三元」，還有朱咪咪、黃美棋繼續分別以「二妹姐」同「莎莎」身份登場外，其他角色與前作幾乎無關係，令好多觀眾都覺得唔完美，因為陳家唔齊腳，「陳小生」歐陽震華、「陳四喜」梁雪湄和「陳五福」姚樂怡統統都沒有參演，當中超過十年冇拍過劇，「電波少女」出身的梁雪湄明明之前公開講過自己非常想復出拍劇，不過無綫方面都無搵她。
梁雪湄禁足酒店房
劇無得拍，被指逆齡生長的梁雪湄繼續做生意人同旅遊達人，本來因疫情影響，大半年無得出埠，搞到梁雪湄心癢癢，2020年10月她終於按捺不住，即使外遊要進行硬性的隔離，她都事在必行，執定幾個行李箱好似搬屋咁出發去泰國，在曼谷酒店先進行16日15夜的隔離，期間要接受三次核酸檢查，頭一個星期連房門都唔可以踏出，一日三餐靠room service，不過她甚為享受，仲話當Staycation，食飽做吓運動打吓機。
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