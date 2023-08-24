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46歲梁雪湄身材fit到漏 大展深長事業線「泰」吸引

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現年46歲的梁雪湄當年憑豐滿身材成為無綫「電波少女」，近年轉型做旅遊及飲食界KOL，雖然已淡出幕前，但她閒時亦會在社交網大派福利！

46歲梁雪湄泳池邊大騷豐滿上圍

最近去到泰國布吉旅遊嘅梁雪湄每日都喺IG打卡，不時Po出一些旅遊景點，推薦給網民。而46歲的她保養得宜，身材與以前並沒有太大分別，依舊婀娜多姿，美艷動人。梁雪湄在泰國上載了在酒店的私人泳池照片。梁雪湄雖然下半身浸在水中，單憑她上半身露出水面已經可以見到其傲人身材，連吊帶泳衣都擋不住豐滿上圍，大展深長事業線，網民睇完都紛紛大讚：「嘩，Keep得好好」、「好靚女」、「非常性感！」。

梁雪湄 身材 梁雪湄 泰國 大展深長事業線
大展深長事業線（圖片來源：IG@koei_koei）
梁雪湄 身材 梁雪湄 泰國 近鏡都有
近鏡都有（圖片來源：IG@koei_koei）
梁雪湄 身材 梁雪湄 泰國 又有長腿，真係不得了
又有長腿，真係不得了（圖片來源：IG@koei_koei）
梁雪湄 身材 梁雪湄 泰國 嘆美食！
嘆美食！（圖片來源：IG@koei_koei）

梁雪湄離開幕前 星味更勝從前

46歲的梁雪湄擁童顏兼好身形，近年轉型做美容生意兼旅遊達人，早前好友為她慶祝生日，梁雪湄貼出單人照，不但零走樣，而且好sharp又上鏡，被網民讚星味勝從前，又指其靚樣已進化到與後生時的黎姿撞晒樣﹗

梁雪湄 身材 梁雪湄 泰國 電波少女 梁雪湄 梁雪湄 45歲梁雪湄被選逆齡生長，更被網民指激似黎姿﹗
45歲梁雪湄被讚逆齡生長，更被網民指激似黎姿﹗（圖片來源：IG@koei_koei）
梁雪湄 身材 梁雪湄 泰國 電波少女 梁雪湄 有網民在梁雪湄的IG留言，覺得她很似黎姿。
有網民在梁雪湄的IG留言，覺得她很似黎姿。（圖片來源：網民留言截圖）
梁雪湄 身材 梁雪湄 泰國 電波少女 梁雪湄 梁雪湄 今時今日的梁雪湄被指個樣愈變愈靚，睇番廿年前的舊照，身材依然十年如一日。
今時今日的梁雪湄被指個樣愈變愈靚，睇番廿年前的舊照，身材依然十年如一日。（圖片來源：新傳媒照片庫）

梁雪湄外遊近一年終返港

梁雪湄前年10月飛泰國玩足近一年，去年8月終於返港，每日都分享其隔離生活，不過網民焦點都只落在其身材上﹗

梁雪湄 身材 梁雪湄 泰國 電波少女 梁雪湄 梁雪湄 在酒店房內日日跑步保持體態﹗
在酒店房內日日跑步保持體態﹗（圖片來源：IG@koei_koei）

陀槍師姐｜梁雪湄冇得做陳四喜

45歲梁雪湄早年在《陀槍師姐》飾演的「陳四喜」入晒屋，可惜無綫《陀槍師姐2021》除了滕麗名回歸飾演「陳三元」，還有朱咪咪、黃美棋繼續分別以「二妹姐」同「莎莎」身份登場外，其他角色與前作幾乎無關係，令好多觀眾都覺得唔完美，因為陳家唔齊腳，「陳小生」歐陽震華、「陳四喜」梁雪湄和「陳五福」姚樂怡統統都沒有參演，當中超過十年冇拍過劇，「電波少女」出身的梁雪湄明明之前公開講過自己非常想復出拍劇，不過無綫方面都無搵她。

梁雪湄 身材 梁雪湄 泰國 電波少女 梁雪湄 梁雪湄 無綫再拍《陀槍師姐2021》，不再原班人馬參演，只有滕麗名飾演的「陳三元」與朱咪咪飾演的「二妹姐」有得留企，滕麗名兩個阿妹「陳四喜」(梁雪湄)同「陳五福」(姚樂怡)都冇被邀請歸隊。
無綫再拍《陀槍師姐2021》，不再原班人馬參演，只有滕麗名飾演的「陳三元」與朱咪咪飾演的「二妹姐」有得留企，滕麗名兩個阿妹「陳四喜」(梁雪湄)同「陳五福」(姚樂怡)都冇被邀請歸隊。（圖片來源：《陀槍師姐》截圖）
梁雪湄 身材 梁雪湄 泰國 電波少女 梁雪湄 梁雪湄 《陀槍師姐》第一輯是97年開拍，當年只有廿歲出頭的梁雪湄，是無綫力捧的小花之一。
《陀槍師姐》第一輯是1997年開拍，當年只有廿歲出頭的梁雪湄，是無綫力捧的小花之一。（圖片來源：《陀槍師姐》截圖）
梁雪湄 身材 梁雪湄 泰國 電波少女 梁雪湄 梁雪湄 網民大讚梁雪湄與當年在《陀槍師姐》中的陳四喜一樣咁sweet。
網民大讚梁雪湄與當年在《陀槍師姐》中的陳四喜一樣咁sweet。（圖片來源：網民留言截圖）
梁雪湄 身材 梁雪湄 泰國 電波少女 梁雪湄 梁雪湄 梁雪湄親自回覆網民，表示自己非常掛念陳四喜這個角色。
梁雪湄親自回覆網民，表示自己非常掛念陳四喜這個角色。（圖片來源：IG@koei_koei）

梁雪湄禁足酒店房

劇無得拍，被指逆齡生長的梁雪湄繼續做生意人同旅遊達人，本來因疫情影響，大半年無得出埠，搞到梁雪湄心癢癢，2020年10月她終於按捺不住，即使外遊要進行硬性的隔離，她都事在必行，執定幾個行李箱好似搬屋咁出發去泰國，在曼谷酒店先進行16日15夜的隔離，期間要接受三次核酸檢查，頭一個星期連房門都唔可以踏出，一日三餐靠room service，不過她甚為享受，仲話當Staycation，食飽做吓運動打吓機。

梁雪湄 身材 梁雪湄 泰國 電波少女 梁雪湄 梁雪湄 2020年10月底梁雪湄全副防疫武裝上機出發去泰國曼谷。
2020年10月底梁雪湄全副防疫武裝上機出發去泰國曼谷。（圖片來源：IG@koei_koei）
梁雪湄 身材 梁雪湄 泰國 電波少女 梁雪湄 梁雪湄 去到下榻的曼谷酒店接受隔離，梁雪湄日日上載三餐食乜，不忙展示事業線。
去到下榻的曼谷酒店接受隔離，梁雪湄日日上載三餐食乜，不忙展示事業線。 （圖片來源：IG@koei_koei）

將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：IG@koei_koei

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