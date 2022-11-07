梁雪湄

梁雪湄「電波少女」45歲回歸做KOL 周遊列國狂騷泳衣照 網民讚撞樣黎姿

最新娛聞
東方新地

廣告

當年憑豐滿身材成為無綫「電波少女」的梁雪湄，已淡出幕前多年，前年更飛泰國玩足近一年才返港，原來她近年已轉型做旅遊及飲食界KOL，因此不時周遊列國，大騷泳衣照，近日她更玩到郊外，初嘗露營瞓車頂的滋味！

梁雪湄 梁雪湄近日去露營。
梁雪湄近日去露營。（圖片來源：[email protected]_koei）
梁雪湄 在車頂上紮帳幕。
在車頂上紮帳幕。（圖片來源：[email protected]_koei）
梁雪湄 原來她近年成為KOL，更出席品牌活動。
原來她近年成為KOL，更出席品牌活動。（圖片來源：[email protected]_koei）

梁雪湄離開幕前 星味更勝從前

45歲的梁雪湄擁童顏兼好身形，近年轉型做美容生意兼旅遊達人，早前好友為她慶祝生日，梁雪湄貼出單人照，不但零走樣，而且好sharp又上鏡，被網民讚星味勝從前，又指其靚樣已進化到與後生時的黎姿撞晒樣﹗

梁雪湄 45歲梁雪湄被選逆齡生長，更被網民指激似黎姿﹗
45歲梁雪湄被讚逆齡生長，更被網民指激似黎姿﹗（圖片來源：[email protected]_koei）
有網民在梁雪湄的IG留言，覺得她很似黎姿。
有網民在梁雪湄的IG留言，覺得她很似黎姿。（圖片來源：網民留言截圖）
梁雪湄 今時今日的梁雪湄被指個樣愈變愈靚，睇番廿年前的舊照，身材依然十年如一日。
今時今日的梁雪湄被指個樣愈變愈靚，睇番廿年前的舊照，身材依然十年如一日。（圖片來源：新傳媒照片庫）

梁雪湄外遊近一年終返港

梁雪湄前年10月飛泰國玩足近一年，去年8月終於返港，每日都分享其隔離生活，不過網民焦點都只落在其身材上﹗

梁雪湄 在酒店房內日日跑步保持體態﹗
在酒店房內日日跑步保持體態﹗（圖片來源：[email protected]_koei）

陀槍師姐｜梁雪湄冇得做陳四喜

45歲梁雪湄早年在《陀槍師姐》飾演的「陳四喜」入晒屋，可惜無綫《陀槍師姐2021》除了滕麗名回歸飾演「陳三元」，還有朱咪咪、黃美棋繼續分別以「二妹姐」同「莎莎」身份登場外，其他角色與前作幾乎無關係，令好多觀眾都覺得唔完美，因為陳家唔齊腳，「陳小生」歐陽震華、「陳四喜」梁雪湄和「陳五福」姚樂怡統統都沒有參演，當中超過十年冇拍過劇，「電波少女」出身的梁雪湄明明之前公開講過自己非常想復出拍劇，不過無綫方面都無搵她。

梁雪湄 無綫再拍《陀槍師姐2021》，不再原班人馬參演，只有滕麗名飾演的「陳三元」與朱咪咪飾演的「二妹姐」有得留企，滕麗名兩個阿妹「陳四喜」(梁雪湄)同「陳五福」(姚樂怡)都冇被邀請歸隊。
無綫再拍《陀槍師姐2021》，不再原班人馬參演，只有滕麗名飾演的「陳三元」與朱咪咪飾演的「二妹姐」有得留企，滕麗名兩個阿妹「陳四喜」(梁雪湄)同「陳五福」(姚樂怡)都冇被邀請歸隊。（圖片來源：《陀槍師姐》截圖）
梁雪湄 《陀槍師姐》第一輯是97年開拍，當年只有廿歲出頭的梁雪湄，是無綫力捧的小花之一。
《陀槍師姐》第一輯是1997年開拍，當年只有廿歲出頭的梁雪湄，是無綫力捧的小花之一。（圖片來源：《陀槍師姐》截圖）
梁雪湄 網民大讚梁雪湄與當年在《陀槍師姐》中的陳四喜一樣咁sweet。
網民大讚梁雪湄與當年在《陀槍師姐》中的陳四喜一樣咁sweet。（圖片來源：網民留言截圖）
梁雪湄 梁雪湄親自回覆網民，表示自己非常掛念陳四喜這個角色。
梁雪湄親自回覆網民，表示自己非常掛念陳四喜這個角色。（圖片來源：[email protected]_koei）

梁雪湄禁足酒店房

劇無得拍，被指逆齡生長的梁雪湄繼續做生意人同旅遊達人，本來因疫情影響，大半年無得出埠，搞到梁雪湄心癢癢，2020年10月她終於按捺不住，即使外遊要進行硬性的隔離，她都事在必行，執定幾個行李箱好似搬屋咁出發去泰國，在曼谷酒店先進行16日15夜的隔離，期間要接受三次核酸檢查，頭一個星期連房門都唔可以踏出，一日三餐靠room service，不過她甚為享受，仲話當Staycation，食飽做吓運動打吓機。

梁雪湄 2020年10月底梁雪湄全副防疫武裝上機出發去泰國曼谷。
2020年10月底梁雪湄全副防疫武裝上機出發去泰國曼谷。（圖片來源：[email protected]_koei）
梁雪湄 去到下榻的曼谷酒店接受隔離，梁雪湄日日上載三餐食乜，不忙展示事業線。
去到下榻的曼谷酒店接受隔離，梁雪湄日日上載三餐食乜，不忙展示事業線。 （圖片來源：[email protected]_koei）

2020年10月梁雪湄飛泰國進行16日15夜的隔離，然後盡情享受陽光與海灘，即使留在酒店隔離，都無時無刻晒身材。梁雪湄無懼疫情遊勻整個泰國，中部、泰北、泰南及多個島嶼都去過，她不時把泰國之旅的行程與靚相放在社交網，最詭異是全程都是她自己一人，同行旅伴從沒有出鏡，非常神秘。

梁雪湄 梁雪湄仲帶齊畫筆去油顏色，打發時間，胸前G奶搶fo搶得很。
梁雪湄仲帶齊畫筆去油顏色，打發時間，胸前G奶搶fo搶得很。（圖片來源：[email protected]_koei）
梁雪湄 廿幾年冇老過的梁雪湄，被指樣貌大進化激似黎姿，從事美容界的她隔離不忘保養皮膚。
廿幾年冇老過的梁雪湄，被指樣貌大進化激似黎姿，從事美容界的她隔離不忘保養皮膚。（圖片來源：[email protected]_koei）
梁雪湄 日日食唔係辦法，梁雪湄亦帶埋遊戲機去玩當做運動。
日日食唔係辦法，梁雪湄亦帶埋遊戲機去玩當做運動。（圖片來源：[email protected]_koei）

白滑梁雪湄出水任睇

在酒店隔離期間，梁雪湄不時自拍騷G奶，四張幾依然堅挺，事業線咁多年都keep到，完成隔離才出發去蘇梅，屈了十幾日的梁雪湄簡直大解放，著吊帶性感睡衣浸浴缸，又去私人泳池晒身材，白滑身材任睇，之前在酒店隔離時梁雪湄都是自拍多，但去到蘇梅好唔同，當中好多照片都是男友視角去影，張張都係女神相，究竟邊位男士咁有艷福呢？

梁雪湄 梁雪湄去勻泰國多地，下榻酒店幾乎全部都有私人泳池，夠出一本水著寫真集。
梁雪湄去勻泰國多地，下榻酒店幾乎全部都有私人泳池，夠出一本水著寫真集。 （圖片來源：[email protected]_koei）
梁雪湄 梁雪湄室內浸浴，非常識歎。
梁雪湄室內浸浴，非常識歎。 （圖片來源：[email protected]_koei）
梁雪湄 梁雪湄住的酒店間間都有特色。
梁雪湄住的酒店間間都有特色。 （圖片來源：[email protected]_koei）

梁雪湄狂晒水著，吸引大批網民畀讚兼留言：「點解你仲正過後生女時，攞人命﹗」、「我愛波霸﹗」、「有料到﹗」、「超級又白又巨」、「絕對唔係大咁簡單係巨﹗」

梁雪湄 梁雪湄不忘大騷驕人身材。
梁雪湄不忘大騷驕人身材。 （圖片來源：[email protected]_koei）
梁雪湄 年過四十梁雪湄不時在IG上載出浴性感照，雖然穿了三點式，一樣搶fo。
年過四十梁雪湄不時在IG上載出浴性感照，雖然穿了三點式，一樣搶fo。 （圖片來源：[email protected]_koei）

梁雪湄樂而忘返

明明有人陪玩，不過梁雪湄就一於低調有錢有時間，令人羨慕又妒忌，由於疫情期間遊客大減，梁雪湄大玩特玩體驗當地的風火人情，有網民問她在泰國留幾個月是否不打算返工，「決定喺當地落地生根？」、「係咪做咗闊太唔使撈啦？」、「恨死人」等等﹗

梁雪湄 香港人因疫情過去一年都未能放心去旅行，未必人人都似梁雪湄有錢有時間，唔使做可以歎世界。
戶外上水活動當然唔少得，香港人因疫情都未能放心去旅行，未必人人都似梁雪湄有錢有時間，唔使做可以歎世界。（圖片來源：[email protected]_koei）
梁雪湄 素顏梁雪湄的確好見得人。
素顏梁雪湄的確好見得人。（圖片來源：[email protected]_koei）
梁雪湄 梁雪湄每日都有節目，這日是去騎大象。
梁雪湄每日都有節目，這日是去騎大象。（圖片來源：[email protected]_koei）
梁雪湄 梁雪湄去旅行不忘悉心打扮騷身材。
梁雪湄去旅行不忘悉心打扮騷身材。（圖片來源：[email protected]_koei）
梁雪湄 去到蘇梅大解放，梁雪湄頻頻泳衣上陣，G奶波濤洶湧，盡情晒波晒罅。
去到蘇梅大解放，梁雪湄頻頻泳衣上陣，G奶波濤洶湧，盡情晒波晒罅。（圖片來源：[email protected]_koei）
梁雪湄至今仍表示單身，但有網民多番叫她做靚太。
梁雪湄至今仍表示單身，但有網民多番叫她做靚太。（圖片來源：網民留言截圖）
《陀槍師姐2021》梁雪湄陳四喜復出無期 疫下扮獨遊泰國4個月
（圖片來源：網民留言截圖）
梁雪湄 入住六星級渡假別墅的梁雪湄，著晒吊帶浸浴，睇佢個樣都知一定唔係獨行啦！
入住六星級渡假別墅的梁雪湄，著晒吊帶浸浴，睇佢個樣都知一定唔係獨行啦！（圖片來源：[email protected]_koei）
梁雪湄 享受陽光與海灘的同時，男友視角下亦拍攝了不少女神泳照。
享受陽光與海灘的同時，男友視角下亦拍攝了不少女神泳照。（圖片來源：[email protected]@koei_koei）
梁雪湄
（圖片來源：[email protected]_koei）
梁雪湄
（圖片來源：[email protected]_koei）
梁雪湄 梁雪湄去學煮地道泰菜都係兩個人份量，明顯是撐枱腳，但由頭到尾男主角都冇露面，真神秘。
梁雪湄去學煮地道泰菜都係兩個人份量，明顯是撐枱腳，但由頭到尾男主角都冇露面，真神秘。（圖片來源：[email protected]_koei）
梁雪湄 近日梁雪湄更愛上踩單車。
近日梁雪湄更愛上踩單車。（圖片來源：[email protected]_koei）

常見問題

梁雪湄為何無再拍劇？

梁雪湄當年拍完《陀槍師姐》就無再拍劇，超過十年後曾接受訪問公開自己的想法⋯⋯詳情請看

梁雪湄有結婚嗎？

梁雪湄近年到處旅遊嘆世界，亦有網民不時稱呼她「靚太」⋯⋯詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_koei、網民留言截圖、新傳媒照片庫、《陀槍師姐》截圖

讀者留言

熱門文章

 