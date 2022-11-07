梁雪湄「電波少女」45歲回歸做KOL 周遊列國狂騷泳衣照 網民讚撞樣黎姿

當年憑豐滿身材成為無綫「電波少女」的梁雪湄，已淡出幕前多年，前年更飛泰國玩足近一年才返港，原來她近年已轉型做旅遊及飲食界KOL，因此不時周遊列國，大騷泳衣照，近日她更玩到郊外，初嘗露營瞓車頂的滋味！
梁雪湄離開幕前 星味更勝從前
45歲的梁雪湄擁童顏兼好身形，近年轉型做美容生意兼旅遊達人，早前好友為她慶祝生日，梁雪湄貼出單人照，不但零走樣，而且好sharp又上鏡，被網民讚星味勝從前，又指其靚樣已進化到與後生時的黎姿撞晒樣﹗
梁雪湄外遊近一年終返港
梁雪湄前年10月飛泰國玩足近一年，去年8月終於返港，每日都分享其隔離生活，不過網民焦點都只落在其身材上﹗
陀槍師姐｜梁雪湄冇得做陳四喜
45歲梁雪湄早年在《陀槍師姐》飾演的「陳四喜」入晒屋，可惜無綫《陀槍師姐2021》除了滕麗名回歸飾演「陳三元」，還有朱咪咪、黃美棋繼續分別以「二妹姐」同「莎莎」身份登場外，其他角色與前作幾乎無關係，令好多觀眾都覺得唔完美，因為陳家唔齊腳，「陳小生」歐陽震華、「陳四喜」梁雪湄和「陳五福」姚樂怡統統都沒有參演，當中超過十年冇拍過劇，「電波少女」出身的梁雪湄明明之前公開講過自己非常想復出拍劇，不過無綫方面都無搵她。
梁雪湄禁足酒店房
劇無得拍，被指逆齡生長的梁雪湄繼續做生意人同旅遊達人，本來因疫情影響，大半年無得出埠，搞到梁雪湄心癢癢，2020年10月她終於按捺不住，即使外遊要進行硬性的隔離，她都事在必行，執定幾個行李箱好似搬屋咁出發去泰國，在曼谷酒店先進行16日15夜的隔離，期間要接受三次核酸檢查，頭一個星期連房門都唔可以踏出，一日三餐靠room service，不過她甚為享受，仲話當Staycation，食飽做吓運動打吓機。
2020年10月梁雪湄飛泰國進行16日15夜的隔離，然後盡情享受陽光與海灘，即使留在酒店隔離，都無時無刻晒身材。梁雪湄無懼疫情遊勻整個泰國，中部、泰北、泰南及多個島嶼都去過，她不時把泰國之旅的行程與靚相放在社交網，最詭異是全程都是她自己一人，同行旅伴從沒有出鏡，非常神秘。
白滑梁雪湄出水任睇
在酒店隔離期間，梁雪湄不時自拍騷G奶，四張幾依然堅挺，事業線咁多年都keep到，完成隔離才出發去蘇梅，屈了十幾日的梁雪湄簡直大解放，著吊帶性感睡衣浸浴缸，又去私人泳池晒身材，白滑身材任睇，之前在酒店隔離時梁雪湄都是自拍多，但去到蘇梅好唔同，當中好多照片都是男友視角去影，張張都係女神相，究竟邊位男士咁有艷福呢？
梁雪湄狂晒水著，吸引大批網民畀讚兼留言：「點解你仲正過後生女時，攞人命﹗」、「我愛波霸﹗」、「有料到﹗」、「超級又白又巨」、「絕對唔係大咁簡單係巨﹗」
梁雪湄樂而忘返
明明有人陪玩，不過梁雪湄就一於低調有錢有時間，令人羨慕又妒忌，由於疫情期間遊客大減，梁雪湄大玩特玩體驗當地的風火人情，有網民問她在泰國留幾個月是否不打算返工，「決定喺當地落地生根？」、「係咪做咗闊太唔使撈啦？」、「恨死人」等等﹗
常見問題
梁雪湄為何無再拍劇？
梁雪湄當年拍完《陀槍師姐》就無再拍劇，超過十年後曾接受訪問公開自己的想法⋯⋯詳情請看
梁雪湄有結婚嗎？
梁雪湄近年到處旅遊嘆世界，亦有網民不時稱呼她「靚太」⋯⋯詳情請看