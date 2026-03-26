梁靖琪雪地解放性感內衣照派福利 43歲辣媽身材逆天獲佘詩曼讚「Hot」

43歲梁靖琪近日與老公施雋賢及一班好友到日本二世古滑雪，昨日（25日）突然在社交網大派福利，雪地上大膽解放性感內衣照片瞬間引爆網上熱議！身為兩子之母的Toby將厚重外套褪至腰間，露出火辣bra top，完美身材配合唯美雪景，猶如「夏日女郎」降臨冰雪世界，性感指數爆燈！