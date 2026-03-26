梁靖琪雪地解放性感內衣照派福利 43歲辣媽身材逆天獲佘詩曼讚「Hot」
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43歲梁靖琪近日與老公施雋賢及一班好友到日本二世古滑雪，昨日（25日）突然在社交網大派福利，雪地上大膽解放性感內衣照片瞬間引爆網上熱議！身為兩子之母的Toby將厚重外套褪至腰間，露出火辣bra top，完美身材配合唯美雪景，猶如「夏日女郎」降臨冰雪世界，性感指數爆燈！
梁靖琪雪地大解放 43歲辣媽身材逆天
梁靖琪在Instagram分享多張雪地美照，其中一張更是將外套完全脫掉，裸露上半身只穿性感內衣，在白雪皚皚的樹林中展現完美曲線。43歲的她誕下兩子Roman和Rian後依然Keep得超好，纖腰豐胸一覽無遺，完全看不出是兩孩之母！她更在貼文中留言：「感覺好像夏天在雪地裏。」配合春季滑雪的背景，營造出強烈視覺衝擊。
佘詩曼岑麗香齊聲讚好 網民大呼太火辣
梁靖琪的性感雪地照片一出，立即引來眾多藝人朋友留言讚美。好友佘詩曼直接留言讚「hot」，岑麗香也大讚「正」，林子善更留言：「熱辣辣，熱辣辣，好熱好熱」，可見連圈中好友都被她的火辣身材震撼！網民反應同樣熱烈，紛紛留言大讚她身材保養得宜，「43歲仲咁fit真係好勁」、「兩個仔嘅媽媽都keep到咁好」、「雪地女神降臨」等讚美聲不絕於耳。
金牌監製千金變性感人妻 婚後專注家庭偶爾拍劇
作為金牌監製梁家樹之女，梁靖琪於2019年與細8年的老公施雋賢結婚，婚後先後誕下兩位兒子，一家四口幸福美滿。婚後的她多專注家庭生活，閒時有機會才會接拍劇集，但每次公開露面都能保持最佳狀態。
圖片來源：IG@tobyleungchingki資料或影片來源：原文刊於新假期