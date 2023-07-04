中年好聲音２｜71歲梅啟明宣布參選 自爆面試唱《小李飛刀》憶梅姐痛哭
4個月前曾昏迷入院12日
TVB當時都有直播公開參加者們的海選面試片段，但原來亦有漏網之魚未有上鏡。今年3月因工傷入院一度昏迷要留醫12日的梅啟明，休養4個月之後終於行得走得，更親口向傳媒承認自己由朋友代為報名參加了《中年好聲音2》的面試。
憶起梅姐痛哭
梅啟明表示，自己當時曾考慮在面試中唱梅姐梅艷芳的金曲，但最後還是選唱了羅文的經典金曲《小李飛刀》，又透露演唱時因想起梅姐等往事唱到喊，相識多年的評判肥媽都有上前關心。
《超級巨星》劉威煌回巢參加海選
憑《超級巨星1》入行嘅劉威煌於2014年正式離巢TVB，竟然回巢參加海選，唱側田《情歌》。雖然劉威煌都表現得幾有台風，不過可能太緊張，唱到甩曬嘴。劉威煌唱完都解釋指：「好緊張，堅緊張，雖然已經距離上次有一段好長嘅時間，但對住評判都係好緊張。」
杜德智High爆出場 即場轉歌
杜德偉哥哥杜德智一出場就High到爆，瘋狂同三位評判吹水，仲興奮到即場轉唱《A Wonderful Day Like Today》，又唱又跳睇到三位評判加總經理曾志偉都好開心。杜德智唱完之後仲突然大叫：「哎呀唔記得除衫添，我細佬叫我一定要除衫！」
新秀冠軍梁浩賢獲網民大讚超班
今年42歲的梁浩賢為2000年《新秀歌唱比賽》冠軍，今次以自己作品《含蓄》參賽，有睇直播嘅網民都大讚梁浩賢表現超班，不過肥媽就不太認同，仲叫梁浩賢要張開口唱歌。梁浩賢表示自唱片公司倒閉，多年來都浮浮沉沉，近年更轉行少有唱歌，直至去年見到TVB舉行《中年好聲音》先再鼓起勇氣參賽。
姚安娜又唱又跳被批老土
由藝人轉做塔羅師的姚安娜近年移居台中，琴日先喺台灣回港參賽。今次姚安娜以張國榮嘅《戀愛交叉》參賽，又跳又唱獲評判們大讚有心思，不過網民就狠批姚安娜歌喉同舞蹈都太老土。
資深排舞師林青峰又唱又跳超搶Fo
星級排舞師林青峰今日都有參賽，又唱又跳自己當年排舞嘅林憶蓮《傾斜》。林青峰雖然跳舞厲害，但唱歌就麻麻，仲畀肥媽話唔夠氣添。
過氣𡃁模Naomi唱到走曬音
多年前曾經推出過寫真嘅過氣𡃁模Naomi馮鎵瀠今日都有參賽，大唱楊千嬅《野孩子》，不過就唱到走曬音，聽到伍仲衡都話：「音準方面，你真係要聽返自己，你有冇試過唱完自己聽返？要留意返個音準。」
洪杰氣管出事表現失準
今年39歲洪杰當年參加《2007英皇新秀歌唱大賽》入行，曾經獲得多個新人獎。不過可惜今日選唱《你把我灌醉》嘅洪杰氣管有事，搞到表現失準！
https://www.youtube.com/watch?v=CoZhBUNIFco
《中年好聲音》總決賽嘉賓評判有三位巨星駕臨？
《中年好聲音》總決賽即將於4月23晚進行直播，不但主持陣容加馬，評審陣容方面，除了有四位固定評審外，還邀請到三位重量級樂壇前輩駕臨電視城⋯⋯按此10強參賽者背景懶人包
《中年好聲音夢想成真演唱會》售票優惠？
無綫宣布將會為優勝選手舉行《中年好聲音 夢想成真演唱會》，售票詳情及優惠請即看：演唱會售票詳情