中年好聲音２｜71歲梅啟明宣布參選 自爆面試唱《小李飛刀》憶梅姐痛哭

TVB自從宣布開辦《中年好聲音》第2季之後，連日來在將軍澳電視城舉辦多場海選活動，吸引數以百計參加者到場面試，除了有不少熟悉的面孔如《超級巨星》劉威煌、杜德偉哥哥杜德智和過氣𡃁模Naomi馮鎵瀠外，原來連71歲「遺產界KOL」梅啟明都有參選！