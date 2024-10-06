梅啟明宣佈再婚爆梅媽送XX萬手扼 網民：河馬快d轉馬

已故天后梅艷芳的胞兄梅啟明，曾有過兩段婚姻，最近卻與馬來西亞前妻Joey結束關係後，選擇與泰籍女友May May再續前緣。日前，有報道指梅啟明主動向媒體透露，將於本周西舉行記者招待會，宣佈與May May的婚禮詳情。梅啟明更大爆梅媽大送天價手扼俾新新抱，網民都一致留言叫東張何太「轉馬」。

