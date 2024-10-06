梅啟明宣佈再婚爆梅媽送XX萬手扼 網民：河馬快d轉馬
梅啟明宣佈再婚 爆梅媽送天價手扼
日前有報道指，梅啟明向媒體透露，將於本周四舉行記者會，公布與May May的婚禮詳情。梅啟明表示，他期望母親梅覃美金（梅媽）和姪仔梅柏麟能聯繫他，共同籌備這場盛大的婚禮。
梅啟明在接受採訪時提到，他與May May的關係經歷了多年，對方對他照顧有加，梅媽亦對新女友寵幸有加，特地送上十幾萬的手扼給新新抱。梅啟明透露，這次婚禮將會有許多特別的安排，包括一些從未公開的短片。
網民：河馬快d轉馬
梅啟明宣佈再婚報道一出，惹來大批網民留言討論。不少網民認為梅啟明和近期紅爆的「東張何伯」撞樣，又指梅啟明未婚妻是「何太2.0」，更有網民呼籲何太快快轉馬：「梅伯和何伯都幾似樣咁喎」、「唔同何伯係自己錢，梅伯係用阿妹錢，何伯好小小啦」、「另一個咸伯同河馬？」、「結果同何伯一樣 你七街瞓」、「又一個何太2.0」等。
梅啟明稱梅媽被軟禁
然而，梅啟明與梅媽的關係似乎並不理想，原來自從去年四月起，兩人就未曾見面。當時梅啟明親自上門到醫院找梅媽，但梅媽就拒絕接見，反而透過警方向梅啟明傳話，指明白梅啟明很關心自己，但希望自己身體變好後才見面，並且希望梅啟明能夠做個「正途」的人。
在談到是否通知梅媽婚訊時，梅啟明提到一名被他稱為「魔鬼護士」的前看護，指姪仔解僱對方後，姪仔襯自己上班時搬走梅媽，一直找不到梅媽的地址；直至上個月才在街上偶遇「魔鬼護士」，對方表示梅媽處境危險，又話梅媽曾透露希望能夠見到梅啟明和未來新抱。梅啟明指梅媽一直希望自己盡快結婚，但可能姪仔「眼紅」，所以將梅媽軟禁，稍後會懸紅尋人。
前妻怒斥梅啟明「躝癱」唔係人！
其實梅啟明先後有過兩段婚姻，第二任的馬來西亞籍老婆Joey細他16年，並育有一名13歲兒子。但今年8月梅啟明被拍得在銅鑼灣與一名金髮女子十指緊扣行街，更暗指太太Joey默許他可享齊人之福。不過原來Joey近日已秘密返港與對方攤牌，接受傳媒訪問時大爆對梅啟明另有新歡不知情，更激動怒斥他是「躝癱」，問到老公近年有否向她及兒子提供生活費時， Joey就嬲到叫梅啟明自己對住良心講。更不屑他入稟告電影公司侵權，鬧爆對方「係咪人嚟㗎」！