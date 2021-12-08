梅媽大義滅親 警告梅啟明立即撤銷對《梅艷芳》訴訟 否則脫離母子關係

一套電影《梅艷芳》，除了喚起無數樂迷對梅艷芳的思念，還喚起梅啟明的貪念。早前梅啟明突然入稟高院，控告製作電影《梅艷芳》的安樂影片涉侵犯其持有的「梅艷芳」商標，並要求賠償。事件持續發酵，有報導指98歲的梅媽覃美金一反常態與梅啟明「割席」，直斥他財迷心竅，更有網台主持聲言與梅媽曾對話，透露梅媽半年前已對梅啟明閂水喉，並以「打壞」來形容梅啟明。