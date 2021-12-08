梅媽大義滅親 警告梅啟明立即撤銷對《梅艷芳》訴訟 否則脫離母子關係
撰文：東方新地 ｜圖：新傳媒圖片庫、《D100娛樂小奶媽》截圖、[email protected]《D100娛樂小奶媽》影片
98歲梅媽竟然大唱反調
電影《梅艷芳》自11月中上映後叫好叫座，至今票房已突破4,000萬港元，大收旺場。不過日前已故天后梅艷芳的胞兄梅啟明突然入稟高院，控告製作電影《梅艷芳》的安樂影片涉侵犯其持有的「梅艷芳」商標，並要求電影公司作出賠償，事件越鬧越大！而一向與梅啟明感情甚佳的梅媽受訪時竟然同兒子大唱反調，指自己對梅啟明入稟告電影公司全不知情，只是近日透過朋友才得知兒子行動。
梅啟明因財失義
昨日(12月7日)，網台節目《D100娛樂小奶媽》主持人潘小文表示曾與梅媽覃美金對話，梅媽因為血壓高與氣促仍身在醫院，當她知道梅啟明最近的動作，感到非常之嬲，她表示約在半年前已閂水喉不再畀錢梅啟明，估唔到梅啟明會如此不擇手段。主持人潘小文說：「梅媽今次想透過我把口警告梅啟明，如果佢唔撤銷訴訟，就會同佢脫離母子關係，呢個係梅媽畀梅啟明嘅最後通牒，希望佢唔好再咬住唔放，以後生性做人。」
四子女只剩梅啟明
對於有傳聞指梅艷芳與梅啟明沒有血緣關係，主持人引述梅媽的回應：「4個都係我生，不過走剩呢隻唔知係『打壞』定『躝癱』！」講到梅啟明經常指梅艷芳欠佢好多，梅媽解釋說梅啟明的意思是指阿梅走後，一蚊遺產都冇留畀佢，佢覺得好唔公道，有怨恨，其實阿梅咁多年給梅媽的生活費，梅媽都有用來照顧梅啟明，不過梅媽覺得佢攞得太多搞唔掂！經過今次事件，梅媽表示不會再姑息養奸，而令她最安慰的事，就是令內外孫仔相認並保持關係。
去片！《D100娛樂小奶媽》獨家電話訪問梅媽內容
直斥梅啟明：財迷心竅！
明年就99歲的梅媽，今次一反常態與70歲的梅啟明「割席」，她表示自己不同意入稟告電影公司，更指梅啟明「自把自為」。梅媽接受傳媒訪問時更勞氣地大鬧對方：「財迷心竅！」不過梅啟明回覆傳媒查詢時，卻表示自己有將決定告訴過梅媽，更為「財迷心竅」四字反問：「有咩問題呢？」梅啟明又稱仍然與梅媽同住，只是梅媽因老人病要住院兩星期。
電影開拍前曾接觸 梅媽列開拍三大條件
據早前的報導，安樂電影在2018年決定開拍電影一刻，為希望故事更具「真實性」，曾接洽了梅媽做顧問，表示希望她能提供資料。當時有媒體致電梅媽查詢這件事，她表示曾開出三大條件：「我開出條件，就是不可以有侮辱、核突和負面成份；錢是其次，最重要是不能抹黑女兒，梅艷芳三個字我已經註冊。」梅媽當時強調錢係其次，「最緊要唔可以影衰我個女」，並曾表示收到合約，但當時表示正在考慮中。電影公司對梅啟明的提告，回覆表示「由籌備至開拍到現在，我們一直有法律團隊跟進處理有關法律問題，並在合法的基礎下進行電影《梅艷芳》電影的製作。現這事件已交由我們法律團隊處理，現階段我們不作任何回應。」
被封「遺產界KOL」
梅媽覃美金及梅哥梅啓明一直爲爭奪梅姐遺產打官司，梅媽現時每個月有20萬生活費，全由梅姐的遺產基金中支出，供她和大仔梅啟明一家使用，梅啟明曾因此被網民封為「遺產界KOL」。
梅啟明 激到梅媽入醫院
梅啟明控告安樂影片製作的電影《梅艷芳》侵犯版權，並要求賠償損失。原來梅啟明除了愛錢之外，也愛女人，再被爆背妻出軌消息！繼聲稱被兒子激到入院的梅媽日前高調「割席」後，梅啟明再被爆出偷食消息，連現任馬來西亞籍太太Joey亦炮轟他是「躝癱」！
太太怒斥梅啟明「躝癱」唔係人！
其實梅啟明先後有過兩段婚姻，第二任的馬來西亞籍老婆Joey細他16年，並育有一名13歲兒子。但今年8月梅啟明被拍得在銅鑼灣與一名金髮女子十指緊扣行街，更暗指太太Joey默許他可享齊人之福。不過原來Joey近日已秘密返港與對方攤牌，接受傳媒訪問時大爆對梅啟明另有新歡不知情，更激動怒斥他是「躝癱」，問到老公近年有否向她及兒子提供生活費時， Joey就嬲到叫梅啟明自己對住良心講。更不屑他入稟告電影公司侵權，鬧爆對方「係咪人嚟㗎」！