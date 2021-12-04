梅啟明入稟高院告《梅艷芳》侵權 梅媽罕有割席：佢財迷心竅！
梅啟明日前突然入稟高院，控告製作電影《梅艷芳》的安樂影片涉侵犯其持有的「梅艷芳」商標，並要求賠償。事件持續發酵，今日（4日）有報導指98歲的梅媽覃美金竟然一反常態與梅啟明「割席」，更直斥他財迷心竅！
文：東方新地 ｜圖：新傳媒圖片庫
梅媽竟然大唱反調
電影《梅艷芳》自11月中上映後叫好叫座，至今票房已突破4000萬港元，大收旺場。不過日前已故天后梅艷芳的胞兄梅啟明突然入稟高院，控告製作電影《梅艷芳》的安樂影片涉侵犯其持有的「梅艷芳」商標，並要求電影公司作出賠償，事件越鬧越大！不過今日（4日）再有新發展，一向與梅啟明感情甚佳的梅媽受訪時竟然同兒子大唱反調，指自己對梅啟明入稟告電影公司全不知情，只是近日透過朋友才得知兒子行動。
直斥梅啟明：財迷心竅！
98歲的梅媽今次一反常態與梅啟明「割席」，她表示自己不同意入稟告電影公司，更指梅啟明「自把自為」。梅媽接受傳媒訪問時更勞氣地大鬧對方：「財迷心竅！」不過梅啟明回覆傳媒查詢時，卻表示自己有將決定告訴過梅媽，更為「財迷心竅」四字反問：「有咩問題呢？」梅啟明又稱仍然與梅媽同住，只是梅媽因老人病要住院兩星期。