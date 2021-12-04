梅啟明入稟高院告《梅艷芳》侵權　梅媽罕有割席：佢財迷心竅！

梅啟明日前突然入稟高院，控告製作電影《梅艷芳》的安樂影片涉侵犯其持有的「梅艷芳」商標，並要求賠償。事件持續發酵，今日（4日）有報導指98歲的梅媽覃美金竟然一反常態與梅啟明「割席」，更直斥他財迷心竅！

文：東方新地 ｜圖：新傳媒圖片庫