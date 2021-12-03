梅艷芳｜梅啟明入稟法院指控電影侵犯商標 要求對方交出侵犯商標物品並賠償
梅艷芳胞兄梅啟明於傳記式電影《梅艷芳》上映時接受訪問已批評電影內容描述梅家太短，而且又對不理梅媽一事而感到不滿。昨日（2/12）梅啟明正式入稟高等法院指控電影侵犯商標。
文：東方新地｜圖：新傳媒圖片
梅啟明指控《梅艷芳》侵犯商標
《梅艷芳》於上月中旬上映，日前香港票房收益已經突破4,000萬，內地票房亦已衝破1億人民幣（約1.2億港元）。梅啟明昨日（2/12）正式入稟高等法院，以梅艷芳名字品牌及商標極具商業價值為由，向電影製作公司安樂影片提出民事途徑控告，指控電影侵犯商標，要求法庭下令禁制安樂影片及相關人士侵犯商標，冒名行事，強制安樂影片向梅啟明交出所有侵犯商標物品並賠償損失。
梅啟明持有「梅艷芳紀念有限公司」
據知，梅啟明持有「梅艷芳紀念有限公司」進行活動紀念梅艷芳，自2004年11月24日起持有「梅艷芳」及「Anita Mui」，表示指梅艷芳生前知名度高，其名字品牌名稱及連帶商標極具商業價值，而梅啟明亦已於2018年12月31日遞交了防禦商標申請，將商標覆蓋範圍具體化，類別包括影音器材、文具、服裝、各項商業活動及學術活動等。而由電影《梅艷芳》在過程、內容及宣傳品未得原告同意使用商標，誤導公眾造成原告損失，遂入稟申令禁制，要求對方停止「冒梅艷芳商標之名行事」、向原告人即梅啟明交出所有侵犯商標物品、損害賠償以及利息等等。
網民指責梅啟明
事件傳開後，不少網民已經展明熱烈討論，大部分都指責梅啟明，甚至感到憤怒並出言侮辱，「言語不足以形容我的憤怒」、「不知所謂」、「正一柒頭，阿梅有你d咁嘅大佬簡直係羞家」等等。而另一方面，亦有人建請電影公司先扣除成本後將收益全數用作慈善用途，亦提到香港並沒有肖像權等等的資訊。