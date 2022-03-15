梅啟明被老婆千字文狂數惡行 透露二奶離譜到「梅姐上身」呃梅媽

被網民封「遺產界KOL」嘅梅啟明多年嚟為咗「生活費」所做出嘅行為，「花生量」都十足。老婆Joey今日再千字文向傳媒數臭梅啟明，指控梅啟明從來唔識得反省，只會將錯推喺別人身上，就連摯親嘅人都傷害，令佢同個仔不得不同梅啟明割席。