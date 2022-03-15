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梅啟明被老婆千字文狂數惡行 透露二奶離譜到「梅姐上身」呃梅媽

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被網民封「遺產界KOL」嘅梅啟明多年嚟為咗「生活費」所做出嘅行為，「花生量」都十足。老婆Joey今日再千字文向傳媒數臭梅啟明，指控梅啟明從來唔識得反省，只會將錯推喺別人身上，就連摯親嘅人都傷害，令佢同個仔不得不同梅啟明割席。

梅啟明 Joey大羲滅親狂數臭老公梅啟明
Joey大羲滅親狂數臭老公梅啟明（圖片來源：東方新地）

梅啟明稱女友可召梅姐上身陪媽媽傾偈

Joey大爆梅啟明喺未離婚嘅情況下「扶正」泰籍女友May May，以立妾為由向梅媽索取禮金予女友，又同醫護介紹May May係「老婆」。兩人甚至趕走梅媽多年嘅看護，再搵自己人頂上，點知嗰個人做咗一日就俾梅媽趕走，佢哋就要求梅媽付補償金。Joey仲話梅啟明聲稱May May有法力，可以召梅艷芳上身陪梅媽傾偈。

梅啟明 梅媽上月登報與梅啟明脫離母子關係
梅媽上月登報與梅啟明脫離母子關係（圖片來源：東方新地）
梅啟明 梅媽指自己對梅啟明入稟告電影公司全不知情，只是去年透過朋友才得知兒子行動，成為母子決裂的導火線。
梅媽上月登報與梅啟明脫離母子關係。（圖片來源：東方新地）

Joey稱經常被二奶威嚇

梅啟明同May May除咗喺梅媽身上「落功夫」，Joey爆May May仲經常打電話威嚇佢，令佢同個仔一直承受好大壓力，所以決定大羲滅親公開梅啟明「惡行」。

梅啟明 梅啟明和Joey結婚多年，二人育有一子
梅啟明和Joey結婚多年，二人育有一子（圖片來源：東方新地）

網民揶揄梅啟明捉到鹿唔識脫角

曾經有網民話梅啟明可以拍一套戲叫《梅媽的神棍小子》，或者開頻道教人點爭家產。而對於今次Joey對老公嘅指控，都有網民好睇唔過眼，有人問若然梅姐真係上咗May May身，咁梅啟明咪亂倫？亦有人話咁勁上到身就開網上演唱會，實大把歌迷課金。

梅啟明 每次梅啟明上報，網民都好會肉緊
每次梅啟明上報，網民都好會肉緊（圖片來源：LIHKG 討論區截圖）
梅啟明
（圖片來源：LIHKG 討論區）
梅啟明
（圖片來源：LIHKG 討論區）

梅媽上月登報「脫離母子關係」

俗語有云家家有本難唸的經，雖然已故天后梅艷芳嘅遺產有信託公司管理，但媽媽梅媽（覃美金）一直「唔夠使」，多次入稟要求加生活費。而梅啟明舊年就入稟高院，控告拍攝電影《梅艷芳》嘅安樂影片侵犯佢持有嘅「梅艷芳」商標，要求賠償。梅媽隨後斥梅啟明財迷心竅，上月登報脫離母子關係，點知轉個頭梅啟明開記者會話梅媽之所以會咁做，係姪仔從中作梗。

梅啟明 梅啟明舊年入稟高院控電影公司侵權
梅啟明舊年入稟高院控電影公司侵權（圖片來源：《梅艷芳》電影海報）

梅啟明 梅啟明曾稱有人冒充梅媽名義登報「脫離母子關係 」
梅啟明曾稱有人冒充梅媽名義登報「脫離母子關係 」（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）

撰文：東方新地圖片來源：東方新地

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