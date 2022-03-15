梅啟明被老婆千字文狂數惡行 透露二奶離譜到「梅姐上身」呃梅媽
被網民封「遺產界KOL」嘅梅啟明多年嚟為咗「生活費」所做出嘅行為，「花生量」都十足。老婆Joey今日再千字文向傳媒數臭梅啟明，指控梅啟明從來唔識得反省，只會將錯推喺別人身上，就連摯親嘅人都傷害，令佢同個仔不得不同梅啟明割席。
梅啟明稱女友可召梅姐上身陪媽媽傾偈
Joey大爆梅啟明喺未離婚嘅情況下「扶正」泰籍女友May May，以立妾為由向梅媽索取禮金予女友，又同醫護介紹May May係「老婆」。兩人甚至趕走梅媽多年嘅看護，再搵自己人頂上，點知嗰個人做咗一日就俾梅媽趕走，佢哋就要求梅媽付補償金。Joey仲話梅啟明聲稱May May有法力，可以召梅艷芳上身陪梅媽傾偈。
Joey稱經常被二奶威嚇
梅啟明同May May除咗喺梅媽身上「落功夫」，Joey爆May May仲經常打電話威嚇佢，令佢同個仔一直承受好大壓力，所以決定大羲滅親公開梅啟明「惡行」。
網民揶揄梅啟明捉到鹿唔識脫角
曾經有網民話梅啟明可以拍一套戲叫《梅媽的神棍小子》，或者開頻道教人點爭家產。而對於今次Joey對老公嘅指控，都有網民好睇唔過眼，有人問若然梅姐真係上咗May May身，咁梅啟明咪亂倫？亦有人話咁勁上到身就開網上演唱會，實大把歌迷課金。
梅媽上月登報「脫離母子關係」
俗語有云家家有本難唸的經，雖然已故天后梅艷芳嘅遺產有信託公司管理，但媽媽梅媽（覃美金）一直「唔夠使」，多次入稟要求加生活費。而梅啟明舊年就入稟高院，控告拍攝電影《梅艷芳》嘅安樂影片侵犯佢持有嘅「梅艷芳」商標，要求賠償。梅媽隨後斥梅啟明財迷心竅，上月登報脫離母子關係，點知轉個頭梅啟明開記者會話梅媽之所以會咁做，係姪仔從中作梗。