梅啟明老婆Joey三段錄音終極爆料 直斥他又要窮又要玩女人
已故天后梅艷芳的母親梅覃美金（梅媽），早前登報同兒子梅啟明脫離母子關係。日前梅啟明忽然召集傳媒，聲稱有人冒充梅媽登報，矛頭直指其胞弟的兒子，現時已經40多歲的梅柏麟，並已報警處理。及後梅啟明正印夫人Joey再向傳媒爆出三段錄音，直斥梅啟明講大話，揭開他的貪錢真面目！
Joey披露三段錄音
第一段-梅啟明向梅媽攞錢
在梅啟明公開與傳媒接洽之後，其正印太太Joey即向傳媒爆出三段錄音，第一段是Joey曾向梅啟明表示因為疫情關係，勸告對方不要再到醫院打擾梅媽。豈料梅啟明卻堅持以「冇錢」為理由向梅媽攞錢。
第二段-Joey欲與梅啟明離婚
至於第二段錄音，Joey表示有意向與梅啟明離婚，認為有外遇的梅啟明對兒子傷害太深，更建議他在離婚之後和「有米泰妹」結婚過有錢人的生活，更勸告他窮就要不玩女人。另一方面，早前梅啟明曾經公開表示每個月從梅媽身上領2萬元去供養兒子，但Joey就爆料表示很長時間沒有收過他的家用，更試過有一次在她身上拿走$6,000，連個仔嘅零用錢都冇！當Joey要求梅啟明還錢時，梅啟明更回覆去醫院問梅媽拎錢再還。及後Joey再爆料指，梅媽不肯給梅啟明錢的原因是因為他拿錢後去玩女人。
第三段錄音-梅啟明對兒子不聞不問
最後一段錄音中，Joey表示同梅啟明不知悔改，即使梅媽已經年屆99歲，但梅啟明仍然認為從梅媽身上得到的錢是自己應有的，但Joey強調那拿錢其實是他的胞妹所有，又形容梅啟明的行為與「搶」沒有分別，最後Joey又透露，梅啟明的兒子來香港後，他對兒子卻沒有關心過。