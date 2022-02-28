梅啟明老婆Joey三段錄音終極爆料 直斥他又要窮又要玩女人

已故天后梅艷芳的母親梅覃美金（梅媽），早前登報同兒子梅啟明脫離母子關係。日前梅啟明忽然召集傳媒，聲稱有人冒充梅媽登報，矛頭直指其胞弟的兒子，現時已經40多歲的梅柏麟，並已報警處理。及後梅啟明正印夫人Joey再向傳媒爆出三段錄音，直斥梅啟明講大話，揭開他的貪錢真面目！