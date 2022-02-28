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梅啟明老婆Joey三段錄音終極爆料 直斥他又要窮又要玩女人

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已故天后梅艷芳的母親梅覃美金（梅媽），早前登報同兒子梅啟明脫離母子關係。日前梅啟明忽然召集傳媒，聲稱有人冒充梅媽登報，矛頭直指其胞弟的兒子，現時已經40多歲的梅柏麟，並已報警處理。及後梅啟明正印夫人Joey再向傳媒爆出三段錄音，直斥梅啟明講大話，揭開他的貪錢真面目！

「躝癱」梅啟明激到梅媽入醫院兼出軌　太太Joey怒斥：係咪人嚟㗎！
太太Joey決定大義滅親撕開梅啟明的真面目。（圖片來源：新傳媒資料庫）

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Joey披露三段錄音

第一段-梅啟明向梅媽攞錢

在梅啟明公開與傳媒接洽之後，其正印太太Joey即向傳媒爆出三段錄音，第一段是Joey曾向梅啟明表示因為疫情關係，勸告對方不要再到醫院打擾梅媽。豈料梅啟明卻堅持以「冇錢」為理由向梅媽攞錢。

梅啟明表示已報案。
梅啟明日前表示已報案指有人在背後操控梅媽。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）

第二段-Joey欲與梅啟明離婚

至於第二段錄音，Joey表示有意向與梅啟明離婚，認為有外遇的梅啟明對兒子傷害太深，更建議他在離婚之後和「有米泰妹」結婚過有錢人的生活，更勸告他窮就要不玩女人。另一方面，早前梅啟明曾經公開表示每個月從梅媽身上領2萬元去供養兒子，但Joey就爆料表示很長時間沒有收過他的家用，更試過有一次在她身上拿走$6,000，連個仔嘅零用錢都冇！當Joey要求梅啟明還錢時，梅啟明更回覆去醫院問梅媽拎錢再還。及後Joey再爆料指，梅媽不肯給梅啟明錢的原因是因為他拿錢後去玩女人。

梅艷芳｜梅啟明入稟高院告《梅艷芳》侵權　梅媽罕有割席：佢財迷心竅！
另一方面Joey又稱梅啟明認為問梅媽拿錢是「理所當然」、「天公地道」。（圖片來源：新傳媒資料庫）

第三段錄音-梅啟明對兒子不聞不問

最後一段錄音中，Joey表示同梅啟明不知悔改，即使梅媽已經年屆99歲，但梅啟明仍然認為從梅媽身上得到的錢是自己應有的，但Joey強調那拿錢其實是他的胞妹所有，又形容梅啟明的行為與「搶」沒有分別，最後Joey又透露，梅啟明的兒子來香港後，他對兒子卻沒有關心過。

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梅啟明早前入稟高院控告安樂影片，指其製作發行的電影《梅艷芳》侵犯版權，要求賠償。繼聲稱被兒子激到入院的梅媽日前高調「割席」後，梅啟明再被爆出偷食消息，早前現任馬來西亞籍太太Joey曾炮轟他是「躝癱」！（圖片來源：新傳媒資料庫）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台、新傳媒資料庫

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