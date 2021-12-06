「躝癱」梅啟明出軌兼激到梅媽入醫院　太太Joey返港攤牌：係咪人嚟㗎！

梅啟明早前入稟高院控告安樂影片，指其製作發行的電影《梅艷芳》侵犯版權，要求賠償。繼聲稱被兒子激到入院的梅媽日前高調「割席」後，梅啟明再被爆出偷食消息，連現任馬來西亞籍太太Joey亦炮轟他是「躝癱」！

文：東方新地 ｜圖：新傳媒圖片庫