「躝癱」梅啟明出軌兼激到梅媽入醫院 太太Joey返港攤牌：係咪人嚟㗎！
梅啟明早前入稟高院控告安樂影片，指其製作發行的電影《梅艷芳》侵犯版權，要求賠償。繼聲稱被兒子激到入院的梅媽日前高調「割席」後，梅啟明再被爆出偷食消息，連現任馬來西亞籍太太Joey亦炮轟他是「躝癱」！
文：東方新地 ｜圖：新傳媒圖片庫
梅啟明 激到梅媽入醫院
已故香港天后梅艷芳的胞兄梅啟明早前入稟高等法院，控告安樂影片製作的電影《梅艷芳》侵犯版權，並要求賠償損失。98歲梅媽日前接受傳媒訪問時聲稱已被梅啟明激到入醫院，更高調與對方「割席」，表示對兒子行動全不知情，力斥他「財迷心竅」。但事件近日繼續發酵，原來梅啟明除了愛錢之外，也愛女人，再被爆背妻出軌消息！
太太怒斥梅啟明「躝癱」唔係人！
其實梅啟明先後有過兩段婚姻，第二任的馬來西亞籍老婆Joey細他16年，並育有一名13歲兒子。但今年8月梅啟明被拍得在銅鑼灣與一名金髮女子十指緊扣行街，事後他卻回應說：「冇問題，有咩事啫！」似暗指太太Joey默許他可享齊人之福。不過原來Joey近日已秘密返港與對方攤牌，接受傳媒訪問時大爆對梅啟明另有新歡不知情，更激動怒斥他是「躝癱」，問到老公近年有否向她及兒子提供生活費時， Joey就嬲到叫梅啟明自己對住良心講。更不屑他入稟告電影公司侵權，鬧爆對方「係咪人嚟㗎」！