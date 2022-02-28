梅媽登報脫離母子關係 梅啟明報警質疑姪仔背後操縱
質疑姪仔背後操縱
梅啟明昨日（27/2）於北角接受傳媒訪問，聲稱有人冒充梅媽名義登報「脫離母子關係」，又指梅媽對登報並不知情：「我早幾日問清楚阿媽，佢話唔知登報呢件事。後來我搵阿媽嘅私人助理兼護士鄭姑娘問，佢話唔關佢事，後來我逼佢講，佢話你屋企有幾多個人呀，咁我心中有數。」他認為是姪仔梅柏麟所為，並表示已就此事報案，並當眾向傳媒展示報案紙，揚言一定要追究到底。
要揪出幕後黑手
問到梅啟明會否同姪仔對質？他續說：「佢同我一齊住，尋晚我問咗佢，佢話要同鄭姑娘當面對質。」梅啟明又指姪仔向來唔放他在眼內，冇大冇細，他的兒子叫對方亦不瞅不睬，又指姪仔40幾歲人食飯還要梅媽摵雞肉，直言梅媽當佢仔一樣。另外，梅啟明亦認為梅媽沒有發放每月2萬元家用給他，也是姪仔背後操縱，又表示農歷新年至現在未見過梅媽：「過年阿媽每年都會畀利是，但今年冇，姪仔成日同佢女友喺醫院出入，但我就入唔到醫院探阿媽，只係電話聯絡，阿媽要打第一針，有啲驚，畀佢休息吓，等佢出嚟先，我要揪出幕後黑手。」
98歲梅媽的起心肝行動
98歲已故天后梅艷芳的母親梅媽梅覃美金與長子梅啟明多年來相依為命，感情要好，不過最後都係講錢失感情，去年二人因電影《梅艷芳》涉侵權的訴訟而鬧不和，關係急轉直下。以往盲目支持兒子的梅媽，因為梅啟明入稟高院，控告製作電影《梅艷芳》的安樂影片涉嫌侵權，自爆半年前已對兒子「閂水喉」，鬧他是「打壞」、「躝癱」，甚至不讓兒子探望身在醫院的她，仲畀埋最後通牒會同佢脫離母子關係。
登報正式脫離母子關係
估唔到梅媽講得出做得到，正式登報與梅啟明脫離關係，詳文如下：「本人梅覃美金與兒子梅啟明脫離母子關係，此後梅啟明在外一切華洋轇轕均與本人無關。」有傳媒為此致電梅媽，仍在醫院休養的梅媽承認與梅啟明斷絕母子關係，因他逼到梅媽無路可走，爭人周身債，不過梅媽表示不知道為何爭人錢以及爭幾多錢。」梅媽的4名兒女先後因癌病離世，只剩長子梅啟明，今次與他脫離關係，連唯一的兒子都冇埋。
梅啟明開記者會平反
於梅媽與他脫離關係，梅啟明對已經向傳媒表示「佢老人家鍾意點就點！」亦承認經濟有困難，有欠債幾萬元，欠債是因為梅媽要求孫兒由馬來西亞返港過年需要用錢，又斥梅媽身邊人及親戚挑撥，更勞氣表示梅媽當佢係仇人，不過他會撐到底，寧願出去乞錢，仲話有尋死念頭，冇生存希望， 反指梅媽鐵石心腸，最後更話自己嗰頭近，一定走得快過梅媽。及後，2月15日梅啟明再次主動聯絡傳媒為自己平反，提到他每個月有從基金中領錢，他即激動回應：「唔感恩，我一啲都唔感恩。（佢每月都有俾錢你！）你哋知唔知佢一個月收幾多錢？係一個月25萬，而我只係攞2萬蚊。（你係咪嫌少？）唔係少嘅問題，而家咁嘅情況都過咗咁耐，我都唔想講。（梅媽話你好貪財！）我貪財，我就一早貪咗啦！個個月貪佢一兩萬蚊，係咪咁講呀！仲話要養我一家大細，你估我真係殘廢㗎！我喺出面做過好多份工，做過地盤，裝修，廚房做到褲都濕埋，而我一路都做緊，係散工嚟嘅。」
澄清是女朋友而非二奶，正受對方恩惠
及後梅啟明又被問到有關未離婚包二奶一事，他直認自己冇本事去包，但亦承認自己真係有女朋友：「包二奶呢你哋太過敏感喇，根本冇呢回事，而家人哋幫緊我，因為我唔夠開支，我唔係包二奶，講真我有咩本事包啫。（你背老婆有女朋友，你覺得冇唔啱嘅！）女朋友個個都有喇，（你冇離婚，但有女朋友！）係呀，我未離婚，我係有女朋友，佢係有叫過我過離婚，但我都無所謂。（但你未離婚有女朋友，咁樣對小朋友係咪唔係咁好！）我覺得冇樣，完全冇影響，根本我唔係去包。」
梅啟明懶理與梅媽斷絕關係繼續告
雖然梅媽講到要「斷絕母子關係」，但梅啟明就一於少理，日前更接受無綫娛樂新聞節目《娛樂頭條》訪問，直認已經向電影公司發出三封信，惟對方未有回覆，又解釋之前一直未有提告《梅艷芳》的原因：「咁人哋拍嗰時都唔知有乜（內容），都未成事，我點去告人呀？」而對於梅媽「斷絕母子關係」的控訴，梅啟明亦解釋：「我都有買飛入去睇，所有嘢都侵犯晒，阿梅就係阿梅，所以點解『梅艷芳』就係『梅艷芳』。」
讀者留言