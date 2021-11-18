梅媽為億萬遺產上訴17年之路 兩度破產 每月生活費達20萬仍不滿
撰文：東方新地 ｜圖片來源：新傳媒資料庫 ｜原文：Sundaymore
梅媽 為億萬遺產上訴至今兩度破產 每月生活費達20萬仍不滿 回顧梅艷芳遺產上訴17年之路
2003年初梅艷芳宣布罹患子宮頸癌，同年年尾不幸病逝，終年40歲。而梅艷芳離世後就留下了包括香港、日本、新加坡及英國倫敦等多個遺產物業，當時媒體就估計其市值約港幣3,000萬到3,500萬。梅艷芳母親覃美金似乎早就對遺產虎視眈眈，不過梅艷芳早在患癌初期，就預知家人有機會會變賣遺產，加上母親及哥哥有賭博惡習，怕他們年老時會身無一物，因此選擇將財產設立信託，並交由香港匯豐國際信託公司代為管理。
隨後就有媒體揭露當時的信託備忘錄內容，當中包括：
1.給母親覃美金每月7萬港元生活費，安排1名司機及1名傭人。
2.給胞姐梅愛芳的2個兒子、兄長梅德明的2個女兒，共170萬港元讀書基金。
3.香港跑馬地毓秀大廈及倫敦的兩處不動產送贈給好友劉培基。
4.待母親覃美金百年歸老後，遺產全數捐給妙境佛學會有限公司。
離世僅4天即把女兒告上法庭
不過在梅艷芳去世後，其母得知其信託內容就大感不滿，由其把部分遺產捐出做善事，所以僅在她去世後的第4天，梅媽就聯同梅艷芳兄長梅啟明把女兒告上了法庭，並提起一連串訴訟，希望取得全部遺產。她更曾對傳媒抱怨道：「我女兒死了，她為什麼還要捐？」、「你們這幫律師全都是騙子，欺負我這個老太太不懂法律，你們小心出門被撞死。」、「你們知道一個月7萬元我過得有多苦嗎？我一個8、90歲的老人家根本不夠花，跟乞丐差不多。」
據悉，梅媽多次藐視法庭，她曾把手裏的保溫杯扔向梅艷芳的遺產管理人，甚至脫鞋砸向觀眾席；在法庭外就示威，罵法官是奸商。當時梅媽與梅啟明更指他們二人是被遺產管理人、梅艷芳好友逼害等等，提出各種陰謀論令大眾食花生，更曾多次在中環街頭拉橫額兼插香，又派發印有「世紀大騙案」的傳單抗議。
為取得遺產出盡奇招
眼見上訴多次仍未可從信託公司中取回所有遺產，梅媽似乎用盡奇招希望從基金內拿出最多的金錢旁身。2009年時，梅媽就曾以生活苦悶為由，要求從遺產裹提出80萬港元來環遊世界過晚年；又曾在17年時要求改為一筆過向她發放15年共7,100萬元生活費；於2019年，當時梅媽欲補擺91歲大壽，向法庭申請從梅姐的遺產中領取有關費用兼要求加碼過年「派利是」，款項共超過20萬，惜每次申請都被法官即時拒絕，只有每個月的生活費得到調整。
而事實上，梅媽每年都可取從梅艷芳遺產支取金錢過年，而金額每年都會因通脹而自動加碼3.5%，即現時每年獲得超過13萬的「過年錢」；加上法院早已把梅媽每月7萬元得生活費調整至20萬，相信對於一名老人家來說「已經好好洗」，因此令不少外界的人嘆惜她「身在福中不知福」。
因遺產案至今仍欠110萬訟費 被官勸：唔好再搞咁多訴訟
梅媽多年來不斷因爭遺產一事而上訴，數度花錢耗心力打官司爭億萬遺產，歷多次敗訴後，就續以上訴至終審法院，惜全被駁回其上訴許可。11年就曾入稟高等法院指遺產信託人疏忽處理梅艷芳生前簽署的遺囑和信託書，指他們令遺產損失而索償15億元卻被高院將案件剔除，反被下令要支付訟費。不過多年來，這些累積鉅額的律師費及訴訟費梅媽當然不想支付，同時信託財產亦不願買單，因此梅媽於12年就因拖欠230萬元律師費被法庭頒令破產。
事實上，梅媽因梅艷芳的遺產官司所衍生的訴訟至今仍欠訟費逾110萬，但破產管理人又拒絕讓她在梅艷芳的遺產中支付，終在2018年再次鬧上法庭，當時法官就苦口婆心向梅媽指「你身體大不如前，冇行得咁俐落，自己保重身體，唔好再搞咁多訴訟！」；又對梅媽說：「（遺產）食到你將來歸天都重有剩，但我都唔會拎晒出嚟畀你使！」
多年把自己女兒當做搖錢樹
其實早在梅艷芳生前，梅媽就被外界指把女兒當搖錢樹。據悉當時梅母重男輕女，在梅艷芳4歲時就要求她與姐姐一同登台表演賺錢來貼補家庭。後來梅姐事業發展越來越好，家人就趁機向梅艷芳索取更多金錢，一次兄長疑指自己想做生意，梅姐就把自己200萬儲蓄借給哥哥，沒想到哥謊報生意失敗，獨食所有錢，但梅媽在旁卻一言不語。
過多2個生日將踏入百歲
現年98歲的覃美金，曾於年中因胃抽筋而入院休息兩日，去年梅媽亦曾因心臟問題而入院做通波仔手術，此外身體上就無太大問題，當時覃美金更笑言自己過多2個生日就百歲，會舉辦盛宴。