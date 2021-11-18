梅媽為億萬遺產上訴17年之路 兩度破產 每月生活費達20萬仍不滿

2003年「香港女兒」梅艷芳因罹患子宮頸癌逝世，終年40歲。當年新聞轟動全城，整個娛樂圈及港人都陷入了悲哀之情，但唯獨梅艷芳的親人顯得隔外平靜。就在梅艷芳去世的第4天，有新聞報導指梅媽覃美金就把女兒告上法庭，一心只有爭奪遺產，令不少人對此大感冷血。而事件至今已過17年，但仍有相關案件在進行審理，就讓我們來回顧梅艷芳遺產上訴17年之路。

撰文：東方新地 ｜圖片來源：新傳媒資料庫 ｜原文：Sundaymore