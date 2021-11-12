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梅艷芳傳記｜梅啟明轟電影唔真實因欠重要角色 評王丹妮演出分數

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撰文：東方新地

梅艶芳傳記電影《梅艷芳》正式上映，不少梅姐生前好友看完優先場大讚主角王丹妮還原度高，紛紛被電影打動，並形容為本年度不能錯過的港產片﹗而身為梅艷芳親大哥的梅啟明亦有入戲院欣賞，接受記者訪問時以家屬身份講觀後感，狠批電影多個地方，直指因為欠了重要角色令傳記電影真實度不足﹗
文：東方新地｜圖：新傳媒圖片

梅啟明接受媒體訪問時，對梅艷芳傳記電影《梅艷芳》的評語是好一般，並指飾演梅艷芳的王丹妮，無論神髓及外形都唔多似﹗評她演出只有五十分，僅僅合格﹗

梅艷芳傳記｜梅啟明轟電影唔真實因欠重要角色 評王丹妮演出僅合格
《梅艷芳》電影重現梅姐最後演唱會臨落台前回眸經典一幕﹗（圖片來源：《梅艷芳》電影官方圖片）

梅啟明又指電影描述梅艷芳和梅愛芳的姊妹情唔夠深入，斥揀選飾演二人童年的角色太求其﹗梅啟明又指電影中除了講姊妹情，卻沒有著筆其家庭生活，直指沒有梅媽令電影失真，令作為傳記式電影唔夠真實﹗梅啟明又對在電影重現當年梅姐遭江湖人士掌摑事件有欠尊重，梅啟明對電影有彈無讚，唯一是在電影重播梅艷芳的生前片段，令他感動到眼濕濕﹗

梅艷芳傳記｜梅啟明轟電影唔真實因欠重要角色 評王丹妮演出僅合格
梅啟明批評電影只刻劃梅艷芳和梅愛芳的姊妹情，卻未有提及最重要的梅媽，令電影唔夠真實﹗（圖片來源：《梅艷芳》電影劇照）
羅敏莊和陳國邦女兒陳禛飾演梅艷芳童年﹗（圖片來源：羅敏莊facebook圖片）
羅敏莊和陳國邦女兒陳禛飾演梅艷芳童年﹗（圖片來源：羅敏莊facebook圖片）

網民：做人切忌太梅啟明

（圖片來源：討論區留言截圖）
（圖片來源：討論區留言截圖）

網民：講埋你條仆街就夠寫實﹗

（圖片來源：討論區留言截圖）
（圖片來源：討論區留言截圖）
（圖片來源：討論區留言截圖）
（圖片來源：討論區留言截圖）
《梅艷芳》首映禮上，飾演梅姐的王丹妮、飾演張國榮的劉俊謙及飾演梅愛芳的廖子妤齊齊亮相﹗劉俊謙演哥哥被批，他指不怕接受批評，並指自己是演繹早期的哥哥﹗（圖片來源：《梅艷芳》電影官方圖片）
《梅艷芳》首映禮上，飾演梅姐的王丹妮、飾演張國榮的劉俊謙及飾演梅愛芳的廖子妤齊齊亮相﹗劉俊謙演哥哥被批，他指不怕接受批評，並指自己是演繹早期的哥哥﹗（圖片來源：《梅艷芳》電影官方圖片）

梅啟明拖女友行街 直認太太知情 四字回應被網民群插：極品人渣

已故天后梅艷芳（梅姐）的大哥梅啟明將於今年底踏入70歲，他在2010年與比他年輕16歲的大馬女友誕下一子後，已於2012年與女方在港註冊結婚，前前他卻被發現與一名年約40歲的染金髮女子十指緊扣現身銅鑼灣街頭，他接受傳媒訪問時，直認對方是其女友，並指太太都知情，更以四字反問傳媒，惹來網民群插，直斥他為極品人渣。

梅艷芳大哥梅啟明陪女友買衫

梅艷芳大哥梅啟明日前被傳媒影到在銅鑼灣街頭，與一名並非其老婆的中年女子十指緊扣Shopping，女方年約40歲，腰間孭著一個「小販袋」，而梅啟明則戴著一副黑框眼鏡，期間一直耐心陪伴女方揀衫，逛了約1個小時買了4套衫後，二人才拿著戰利品離開，不過買衫時都係女方自己負責畀錢。

年近70歲的梅啟明日前被傳媒影到在銅鑼灣街頭，與一名並非其老婆的中年女子十指緊扣Shopping。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
年近70歲的梅啟明日前被傳媒影到在銅鑼灣街頭，與一名並非其老婆的中年女子十指緊扣Shopping。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
前年梅啓明曾專程由香港飛到馬來西亞吉隆坡，代已故梅姐梅艷芳領取第二屆《女人行表揚會2019》特别頒發的個人榮譽獎，以讚揚她在社會上的貢獻。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
前年梅啓明曾專程由香港飛到馬來西亞吉隆坡，代已故梅姐梅艷芳領取第二屆《女人行表揚會2019》特别頒發的個人榮譽獎，以讚揚她在社會上的貢獻。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

梅啟明疑似與女友老婆同住

被傳媒問到是否「包二奶」時，梅啟明只以「咩年代呀？咁搞笑！」來回應，但就直認對方是其女友，同時指其太太亦知情，更反問傳媒：「有乜問題？」至於是否與兩個女人一齊住？梅啟明只是回答「差唔多」，又指與女友已認識幾年，大部份網民認為梅啟明無賴，更有網民直插他是極品人渣。

2010年，近六張的梅啟明老來得子，不時帶住老婆囝囝外出，當時睇得出梅啟明錫仔錫到燶。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
2010年，近六張的梅啟明老來得子，不時帶住老婆囝囝一家三口在銅鑼灣鬧巿出巡，當時睇得出梅啟明錫仔錫到燶。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
吳啟明的大馬老婆比他年輕16歲，兩人於2012年在港註冊結婚。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
吳啟明的大馬老婆比他年輕16歲，兩人於2012年在港註冊結婚。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

被封「遺產界KOL」

梅媽覃美金及梅哥梅啓明一直爲爭奪梅姐遺產打官司，梅媽現時每個月有20萬生活費，全由梅姐的遺產基金中支出，供她和大仔梅啟明一家使用，梅啟明曾因此被網民封為「遺產界KOL」。

97歲「梅媽」覃美金有四個仔女，除了大仔梅啟明，另外三個梅愛芳、梅艷芳和梅德明都先後因癌症而去世，2015年梅啟明亦曾驗出大腸內有腫瘤。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
97歲「梅媽」覃美金有四個仔女，除了大仔梅啟明，另外三個梅愛芳、梅艷芳和梅德明都先後因癌症而去世，2015年梅啟明亦曾驗出大腸內有腫瘤。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
梅姐在03年故去後，梅啓明同母親覃美金為了梅姐遺產問題，曾多次在中環街頭拉橫額又插香，兼派發印有「世紀大騙案」的傳單抗議，鬧完銀行鬧政府。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
梅姐在03年故去後，梅啓明同母親覃美金為了梅姐遺產問題，曾多次在中環街頭拉橫額又插香，兼派發印有「世紀大騙案」的傳單抗議，鬧完銀行鬧政府。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

現經營馬來西亞食品店

1998年，梅啓明經營狗場不善而結業，有傳當時梅姐曾代還百萬欠債，之後梅啟明一直被指遊手好閒、不事生產。2019年底，梅啟明與母親共同成立了一間名為「梅艷芳國際紀念館」的展覽館，並在去年「疫」巿下，於展覽館不遠處再開設了一間馬來西亞食品店。

梅啟明又曾多次在中環、銅鑼灣鬧市甚至TVB電視城門口四出「擊鼓鳴冤」。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
梅啟明又曾多次在中環、銅鑼灣鬧市甚至TVB電視城門口四出「擊鼓鳴冤」。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
（圖片來源：《梅艷芳》電影劇照）
梅艷芳傳記電影《梅艷芳》11月在港上映。（圖片來源：《梅艷芳》電影劇照）
《梅艷芳》電影海報其中一個梅姐經典造型﹗（圖片來源：《梅艷芳》電影劇照）
《梅艷芳》電影海報其中一個梅姐經典造型﹗（圖片來源：《梅艷芳》電影劇照）
電影重現不少香港情懷景物，是香港一代人的集體回憶﹗（圖片來源：《梅艷芳》電影劇照）
電影重現不少香港情懷景物，是香港一代人的集體回憶，羅敏莊女兒陳禛飾演梅姐童年，海報背景是梅姐童年時賣唱的荔園 ﹗（圖片來源：《梅艷芳》電影劇照）

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