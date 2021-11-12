梅艷芳傳記｜梅啟明轟電影唔真實因欠重要角色 評王丹妮演出分數

梅艶芳傳記電影《梅艷芳》正式上映，不少梅姐生前好友看完優先場大讚主角王丹妮還原度高，紛紛被電影打動，並形容為本年度不能錯過的港產片﹗而身為梅艷芳親大哥的梅啟明亦有入戲院欣賞，接受記者訪問時以家屬身份講觀後感，狠批電影多個地方，直指因為欠了重要角色令傳記電影真實度不足﹗

文：東方新地｜圖：新傳媒圖片