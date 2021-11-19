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梅艷芳傳記｜MIRROR孖ERROR撐場 主角王丹妮見偶像勁緊張

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撰文：東方新地

梅艷芳傳記電影《梅艷芳》上映一周票房已超過二千萬，飾演梅艷芳的女主角王丹妮被讚神似，獲不少圈中人入場欣賞﹗近日人氣偶像MIRROR及ERROR成員結伴捧場，王丹妮喜見偶像，由戲中的大姐大突然化身小粉絲，原來王丹妮的偶像係佢，唔係佢講都冇人知㖭﹗
文：東方新地｜圖：《梅艷芳》官方圖片、[email protected]_for_louise

梅艷芳傳記電影《梅艷芳》，甫上畫隨即取得理想票房佳績，同時贏盡觀眾口碑，吸引大家一睹這齣講述梅姐一生的精彩電影，同時欣賞主角王丹妮（Louise）的細膩演出。而年輕偶像包括ERROR的何啟華（阿Dee）、保錡及梁業（肥仔），MIRROR的邱傲然（Tiger）及陳瑞輝（Frankie），與組合P1X3L的葉振弘（Marco）、歐鎮灝（George）及吳啟洋（Phoebus），與及李敏（Ranya），亦一起去到戲院欣賞《梅艷芳》，並與女主角王丹妮見面。

梅艷芳傳記｜MRROR孖ERROR撐場 主角王丹妮見偶像勁緊張
32歲王丹妮17歲參加模特兒大賽而入行﹗（圖片來源：[email protected]_for_louise）

王丹妮見偶像緊張到行錯路

王丹妮的型格外表加上模特兒身高，予人冷酷感覺，但一見偶像突然變成心心眼的小粉絲，原來王丹妮一直視ERROR隊長肥仔為偶像﹗準備見面之前，王丹妮顯得心情緊張，趕緊去見偶像的路程上更緊張得走錯路，在合照時王丹妮主動與肥仔握手，又邀請對方合照，肥仔看過王丹妮的演出後，都給對方「心心」以作鼓勵。

《梅艷芳》官方圖片
王丹妮偶像原來係ERROR的肥仔。《梅艷芳》官方圖片
《梅艷芳》官方圖片
ERROR、MIRROR及P1X3L成員結伴看電影，與女主角王丹妮在戲院內合照﹗（圖片來源：《梅艷芳》官方圖片）

ERROR三子看過《梅艷芳》後深受感動兼大讚，肥仔更表示感動得不知如何說起，在戲中扮演傳菜伙記的何啟華說：「梅艷芳這三個字不單止是偶像、明星，我覺得是香港歷史一部份，尤其是我們藝人看到非常有共鳴，就算是普通一個香港人，回顧梅艷芳經歷的一生，在這時段都會找到一些共鳴，是激動人心。」保錡對有份演出的Dee哥說：「Dee哥出場部份我們特別感動，我認為演員候選提名一定有你份，你扮的聲音及演技甚有復古的味道。」

《梅艷芳》官方圖片
ERROR的何啟華（阿Dee）、保錡及梁業（肥仔），MIRROR的邱傲然（Tiger）及陳瑞輝（Frankie），與組合P1X3L的葉振弘（Marco）、歐鎮灝（George）及吳啟洋（Phoebus），與及李敏（Ranya）。（圖片來源：《梅艷芳》官方圖片）

MIRROR成員邱傲然（Tiger）及陳瑞輝（Frankie）亦深深被電影感動，Frankie更表示梅姐啟發了他：「看過電影後了解到，當時要成為偶像是非常困難，要好有信念才做到，睇完電影後非常佩服梅姐。」Tiger則對電影中梅姐最尾的演唱會感到非常難忘：「要數最難忘就是梅姐最尾的一場演唱會，她獻唱《夕陽之歌》，走上樓梯時的一個回眸。這一幕令我好奇想看看是怎樣拍攝到。」組合P1X3L的葉振弘（Marco）、歐鎮灝（George）及吳啟洋（Phoebus）在看過電影《梅艷芳》後，一起哼出《夕陽之歌》，Marco說：「最尾奏起《夕陽之歌》音樂，是令我流更多的眼淚，整套電影的音樂都很觸動人。」

（圖片來源：IG@l_for_louise）
王丹妮近日不停四出到各戲院謝票﹗（圖片來源：[email protected]_for_louise）
（圖片來源：IG@l_for_louise）
（圖片來源：[email protected]_for_louise）

Dee哥@ERROR選完《全民造星》有戲拍

戲中一段講述梅艷芳（王丹妮飾演）及梅愛芳（廖子妤飾演）兩姊妹光顧大排檔，Dee哥為大排檔伙計，想作媒人撮合太子爺跟梅愛芳。雖然在場幾位演員在兩年多前拍攝時仍然是影圈新力軍，但合作卻相當有火花及默契。兩年多前當時剛完成《全民造星》比賽，Dee哥便接演這角色，他說：「當時很開心，與我現在的心態一樣，有得拍戲便開心，即使是一句對白我都不斷問導演，會否想我像當年代的人說話口吻，導演很好讓我試做給他看，我憶起自己的演繹也有點搞笑。」

梅艷芳傳記｜MRROR孖ERROR撐場 主角王丹妮見偶像勁緊張
飾演傳菜伙計的阿Dee捲起衫袖，耳仔夾着原子筆，一副80年代大排檔伙計的造型，在戲中負責招呼到大排檔幫襯的梅艷芳及梅愛芳，還擔起媒人橋樑角色，希望幫太子爺取得梅愛芳歡心，阿Dee雖然戲份不多，但亦相當認真與導演研究角色劇本。（圖片來源：《梅艷芳》官方圖片）

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梅艷芳今年離世18周年

2003年阿梅留下的一個遺願，令安樂電影公司的江志強先生一直銘記於心，江先生憶記起亡友說：「03年有一日阿梅約我見面，希望我能為她拍一部傳世的電影，當時我和導演張藝謀特地在《十面埋伏》中為她設計了一個角色；可惜最後因為她的離去，無法實現她的遺願，多年來我一直惦記著她未圓的夢，同時填補最後《十面埋伏》合作不成的遺憾！促成開拍電影《梅艷芳》就是我的初衷。」

梅艷芳傳記電影預告片首曝光 女主角竟然是名模
梅艷芳03年在健康情況惡化下堅持舉行的最後演唱會，梅姐穿上好友劉培基設計的婚紗，寓意嫁給舞台。
電影《梅艷芳》預告片中「梅姐」在工作人員簇擁下，從在紅館後台步上舞台的一刻，有觀眾的歡呼聲及熟悉的音樂。
電影《梅艷芳》預告片中「梅姐」在工作人員簇擁下，從在紅館後台步上舞台的一刻，有觀眾的歡呼聲及熟悉的音樂。
身穿白色華麗婚紗的「梅姐」徐徐步上舞台的梯級上，令人懷念的背影。
身穿白色華麗婚紗的「梅姐」徐徐步上舞台的梯級上，令人懷念的背影。

三年尋覓合適演員演梅艷芳

為要實現梅姐的遺願，得要找到合適的演員、導演和劇本，江生感恩的說：「花了三年以上的時間在全亞洲找合適的人選，終於等待一個具備梅姐神韻的演員出現，冇呢位新人，同樣地沒有梁樂民這位有心的導演，也完成不了《梅艷芳》。」

梅艷芳傳記電影預告片首曝光 女主角竟然是名模
王丹妮是名模。（圖片來源：[email protected]_for_louise）
（圖片來源：王丹妮IG）
（圖片來源：[email protected]_for_louise）

王丹妮簽約米蘭模特兒公司

這位新演員原來是現年32歲名模王丹妮（Louise），王丹妮17歲參加Elite模特兒比賽奪冠，更代表香港參加亞太區總選，打低36個國家對手成為冠軍，與米蘭模特兒公司簽約正式進入模界，曾在米蘭、日本為Chanel、Dior等名牌行天橋。

梅艷芳傳記電影預告片首曝光 女主角竟然是名模
王丹妮身材高䠷、樣子標緻，安樂電影公司江志強表示王丹妮的神韻與梅姐最相似。（圖片來源：[email protected]_for_louise）

王丹妮育有7歲女

王丹妮不但是名模，也是模媽，與前男友育有一名6歲女兒，去年10月與《超級巨聲II》的羅孝勇擬結婚通知書曝光，戀情被通天，羅孝勇大方表示並不介意做繼父，視繼女如己出，不時晒「一家三口」合照，而繼女亦叫羅孝勇做爸爸。

梅艷芳傳記電影預告片首曝光 女主角竟然是名模
王丹妮與前男友育有一女，去年嫁羅孝勇，一家三口好幸福。（圖片來源：[email protected]_for_louise）
梅艷芳傳記電影預告片首曝光 女主角竟然是名模
羅孝勇表示唔介意王丹妮有女，他視繼女如己出。（圖片來源：[email protected]_for_louise）

梅艷芳永遠的香港女兒

離開我們已經18個年頭的梅艷芳，八、九十年代瘋魔萬千fans ，現今世代可能對「梅艷芳」這三個字感到陌生，但無論認識她與否，只要音樂響起，扣人心弦的歌聲總會有感動你的一刻，包括投資拍《梅豔芳》與艷姐相識多年的江生。江生眼中的梅姐絕對是香港人的女兒，他娓娓道來的說：「欣賞梅姐那份敬業、專業，由荔園的小歌星躍升為天后的傳奇，她拼搏至最後一刻的精神，永不言棄的信念，正正代表香港人的精神，同時希望多些香港人能看到這部電影，接收到這份正能量的信息，特別在逆境時，能為香港打氣！」

網民：唔係江欣燕唔睇㗎﹗

網民對電影《梅艷芳》有不少意見，對扮演梅艷芳，網民第一時間想起扮得入木三分的江欣燕，更留言「唔係江欣燕做唔睇㗎﹗」

梅艷芳傳記電影預告片首曝光 女主角竟然是名模 梅艷芳傳記電影預告片首曝光 女主角竟然是名模

《寒戰》導演執導

導演梁樂民成為《梅艷芳》這部作品的導演和編劇，他表示：「事緣《寒戰2》還在後期剪接階段，江老板邀約會面，告訴我他有一個願望，一直很想實現，就是想拍一部梅姐的傳記，問我能否執導。我告訴老板，你選擇今天跟我說這個願望，我很難推卻的。因為當天是十二月三十日，梅姐離開我們的那一天。編導生涯能遇上『梅艷芳』，是我的福氣；一路走來，從資料搜集、劇本定稿、選角、拍攝、剪緝到後期，給我最大的感受是，香港曾經出現『梅艷芳』，是我們的福氣。」

（圖片來源：王丹妮IG）
（圖片來源：[email protected]_for_louise）

導演梁樂民：「梅姐當紅的時代是我們成長的年代。電影除了記錄了她，我們還努力記錄了香港的八十年代。梅姐對我的意義，是典型香港兒女的模範：出身雖然寒微，卻憑著自身努力，創造一番事業；成名後卻從沒架子，常常將家人朋友記掛在心；社會各界需要幫忙時，她總是義不容辭；無論遇到甚麼逆境，她亦從沒放棄。梅姐的人生，某程度上代表著我們香港人的奮鬥故事。」

熱愛水上活動的王丹妮不時晒水著。（圖片來源：王丹妮IG）
熱愛水上活動的王丹妮不時晒水著。（圖片來源：[email protected]_for_louise）
（圖片來源：王丹妮IG）
（圖片來源：[email protected]_for_louise）

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