梅艷芳傳記｜MIRROR孖ERROR撐場 主角王丹妮見偶像勁緊張
文：東方新地｜圖：《梅艷芳》官方圖片、[email protected]_for_louise
王丹妮見偶像緊張到行錯路
王丹妮的型格外表加上模特兒身高，予人冷酷感覺，但一見偶像突然變成心心眼的小粉絲，原來王丹妮一直視ERROR隊長肥仔為偶像﹗準備見面之前，王丹妮顯得心情緊張，趕緊去見偶像的路程上更緊張得走錯路，在合照時王丹妮主動與肥仔握手，又邀請對方合照，肥仔看過王丹妮的演出後，都給對方「心心」以作鼓勵。
ERROR三子看過《梅艷芳》後深受感動兼大讚，肥仔更表示感動得不知如何說起，在戲中扮演傳菜伙記的何啟華說：「梅艷芳這三個字不單止是偶像、明星，我覺得是香港歷史一部份，尤其是我們藝人看到非常有共鳴，就算是普通一個香港人，回顧梅艷芳經歷的一生，在這時段都會找到一些共鳴，是激動人心。」保錡對有份演出的Dee哥說：「Dee哥出場部份我們特別感動，我認為演員候選提名一定有你份，你扮的聲音及演技甚有復古的味道。」
MIRROR成員邱傲然（Tiger）及陳瑞輝（Frankie）亦深深被電影感動，Frankie更表示梅姐啟發了他：「看過電影後了解到，當時要成為偶像是非常困難，要好有信念才做到，睇完電影後非常佩服梅姐。」Tiger則對電影中梅姐最尾的演唱會感到非常難忘：「要數最難忘就是梅姐最尾的一場演唱會，她獻唱《夕陽之歌》，走上樓梯時的一個回眸。這一幕令我好奇想看看是怎樣拍攝到。」組合P1X3L的葉振弘（Marco）、歐鎮灝（George）及吳啟洋（Phoebus）在看過電影《梅艷芳》後，一起哼出《夕陽之歌》，Marco說：「最尾奏起《夕陽之歌》音樂，是令我流更多的眼淚，整套電影的音樂都很觸動人。」
Dee哥@ERROR選完《全民造星》有戲拍
戲中一段講述梅艷芳（王丹妮飾演）及梅愛芳（廖子妤飾演）兩姊妹光顧大排檔，Dee哥為大排檔伙計，想作媒人撮合太子爺跟梅愛芳。雖然在場幾位演員在兩年多前拍攝時仍然是影圈新力軍，但合作卻相當有火花及默契。兩年多前當時剛完成《全民造星》比賽，Dee哥便接演這角色，他說：「當時很開心，與我現在的心態一樣，有得拍戲便開心，即使是一句對白我都不斷問導演，會否想我像當年代的人說話口吻，導演很好讓我試做給他看，我憶起自己的演繹也有點搞笑。」
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梅艷芳今年離世18周年
2003年阿梅留下的一個遺願，令安樂電影公司的江志強先生一直銘記於心，江先生憶記起亡友說：「03年有一日阿梅約我見面，希望我能為她拍一部傳世的電影，當時我和導演張藝謀特地在《十面埋伏》中為她設計了一個角色；可惜最後因為她的離去，無法實現她的遺願，多年來我一直惦記著她未圓的夢，同時填補最後《十面埋伏》合作不成的遺憾！促成開拍電影《梅艷芳》就是我的初衷。」
三年尋覓合適演員演梅艷芳
為要實現梅姐的遺願，得要找到合適的演員、導演和劇本，江生感恩的說：「花了三年以上的時間在全亞洲找合適的人選，終於等待一個具備梅姐神韻的演員出現，冇呢位新人，同樣地沒有梁樂民這位有心的導演，也完成不了《梅艷芳》。」
王丹妮簽約米蘭模特兒公司
這位新演員原來是現年32歲名模王丹妮（Louise），王丹妮17歲參加Elite模特兒比賽奪冠，更代表香港參加亞太區總選，打低36個國家對手成為冠軍，與米蘭模特兒公司簽約正式進入模界，曾在米蘭、日本為Chanel、Dior等名牌行天橋。
王丹妮育有7歲女
王丹妮不但是名模，也是模媽，與前男友育有一名6歲女兒，去年10月與《超級巨聲II》的羅孝勇擬結婚通知書曝光，戀情被通天，羅孝勇大方表示並不介意做繼父，視繼女如己出，不時晒「一家三口」合照，而繼女亦叫羅孝勇做爸爸。
梅艷芳永遠的香港女兒
離開我們已經18個年頭的梅艷芳，八、九十年代瘋魔萬千fans ，現今世代可能對「梅艷芳」這三個字感到陌生，但無論認識她與否，只要音樂響起，扣人心弦的歌聲總會有感動你的一刻，包括投資拍《梅豔芳》與艷姐相識多年的江生。江生眼中的梅姐絕對是香港人的女兒，他娓娓道來的說：「欣賞梅姐那份敬業、專業，由荔園的小歌星躍升為天后的傳奇，她拼搏至最後一刻的精神，永不言棄的信念，正正代表香港人的精神，同時希望多些香港人能看到這部電影，接收到這份正能量的信息，特別在逆境時，能為香港打氣！」
網民：唔係江欣燕唔睇㗎﹗
網民對電影《梅艷芳》有不少意見，對扮演梅艷芳，網民第一時間想起扮得入木三分的江欣燕，更留言「唔係江欣燕做唔睇㗎﹗」
《寒戰》導演執導
導演梁樂民成為《梅艷芳》這部作品的導演和編劇，他表示：「事緣《寒戰2》還在後期剪接階段，江老板邀約會面，告訴我他有一個願望，一直很想實現，就是想拍一部梅姐的傳記，問我能否執導。我告訴老板，你選擇今天跟我說這個願望，我很難推卻的。因為當天是十二月三十日，梅姐離開我們的那一天。編導生涯能遇上『梅艷芳』，是我的福氣；一路走來，從資料搜集、劇本定稿、選角、拍攝、剪緝到後期，給我最大的感受是，香港曾經出現『梅艷芳』，是我們的福氣。」
導演梁樂民：「梅姐當紅的時代是我們成長的年代。電影除了記錄了她，我們還努力記錄了香港的八十年代。梅姐對我的意義，是典型香港兒女的模範：出身雖然寒微，卻憑著自身努力，創造一番事業；成名後卻從沒架子，常常將家人朋友記掛在心；社會各界需要幫忙時，她總是義不容辭；無論遇到甚麼逆境，她亦從沒放棄。梅姐的人生，某程度上代表著我們香港人的奮鬥故事。」