梅艷芳大哥梅啟明拖女友行街 直認太太知情 四字回應被網民群插：極品人渣
已故天后梅艷芳（梅姐）的大哥梅啟明將於今年底踏入70歲，他在2010年與比他年輕16歲的大馬女友誕下一子後，已於2012年與女方在港註冊結婚，日前他卻被發現與一名年約40歲的染金髮女子十指緊扣現身銅鑼灣街頭，他接受傳媒訪問時，直認對方是其女友，並指太太都知情，更以四字反問傳媒，惹來網民群插，直斥他為極品人渣。
文：東方新地｜圖：新傳媒圖片庫
梅艷芳大哥梅啟明 陪女友買衫
梅艷芳大哥梅啟明日前被傳媒影到在銅鑼灣街頭，與一名並非其老婆的中年女子十指緊扣Shopping，女方年約40歲，腰間孭著一個「小販袋」，而梅啟明則戴著一副黑框眼鏡，期間一直耐心陪伴女方揀衫，逛了約1個小時買了4套衫後，二人才拿著戰利品離開，不過買衫時都係女方自己負責畀錢。
梅啟明疑似與女友老婆同住
被傳媒問到是否「包二奶」時，梅啟明只以「咩年代呀？咁搞笑！」來回應，但就直認對方是其女友，同時指其太太亦知情，更反問傳媒：「有乜問題？」至於是否與兩個女人一齊住？梅啟明只是回答「差唔多」，又指與女友已認識幾年，大部份網民認為梅啟明無賴，更有網民直插他是極品人渣。
被封「遺產界KOL」
梅媽覃美金及梅哥梅啓明一直爲爭奪梅姐遺產打官司，梅媽現時每個月有20萬生活費，全由梅姐的遺產基金中支出，供她和大仔梅啟明一家使用，梅啟明曾因此被網民封為「遺產界KOL」。
現經營馬來西亞食品店
1998年，梅啓明經營狗場不善而結業，有傳當時梅姐曾代還百萬欠債，之後梅啟明一直被指遊手好閒、不事生產。2019年底，梅啟明與母親共同成立了一間名為「梅艷芳國際紀念館」的展覽館，並在去年「疫」巿下，於展覽館不遠處再開設了一間馬來西亞食品店。