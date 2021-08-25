梅艷芳大哥梅啟明拖女友行街 直認太太知情 四字回應被網民群插：極品人渣

已故天后梅艷芳（梅姐）的大哥梅啟明將於今年底踏入70歲，他在2010年與比他年輕16歲的大馬女友誕下一子後，已於2012年與女方在港註冊結婚，日前他卻被發現與一名年約40歲的染金髮女子十指緊扣現身銅鑼灣街頭，他接受傳媒訪問時，直認對方是其女友，並指太太都知情，更以四字反問傳媒，惹來網民群插，直斥他為極品人渣。

文：東方新地｜圖：新傳媒圖片庫