電影《梅艷芳》足本名單公布古天樂、林家棟、楊千嬅演梅姐生命中重要人物 劉俊謙演張國榮

梅艷芳傳奇電影將於11月上映，電影公司早前公布由名模王丹妮演梅艷芳、古天樂飾演劉培基以及新晉小生劉俊謙演張國榮後。網上流傳一份足本名單指曾志偉和吳若希分別擔演羅文及何韻詩，在網上引起極大爭議﹗電影公司急澄清指該名單全屬流料，今日正式對外公布其餘角色名單，包括有林家棟、楊千嬅、楊祐寧、陳家樂、蔣志光、邵仲衡等。

文：東方新地｜圖：《梅艷芳》預告截圖、《梅艷芳》官方圖片