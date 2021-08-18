電影《梅艷芳》足本名單公布古天樂、林家棟、楊千嬅演梅姐生命中重要人物 劉俊謙演張國榮
文：東方新地｜圖：《梅艷芳》預告截圖、《梅艷芳》官方圖片
《梅艷芳》真實名單公布
由《寒戰》系列導演梁樂民執導的電影《梅艷芳》將定於11月正式上映，安樂影片今日全面公布演出陣容。戲中除了起用新人王丹妮扮演一代舞台王者梅艷芳之外，還有雙影帝古天樂、林家棟坐陣，兩人分別飾演梅姐形象設計兼恩師Eddie和華星唱片公司總經理蘇生。
古天樂談梅艷芳：梅姐帶出堅持精神，唔好放棄﹗
古天樂飾演梅艷芳生前的恩師兼造型師Eddie，古天樂表示：「 梅姐係一個好識照顧人、好識關懷人，好有義氣嘅人﹗梅姐帶畀我哋嘅精神係要堅持，唔好放棄自己﹗無嘢難到佢，佢要做一定會做到。」而梅姐生命中兩位重要人物哥哥張國榮和親姊梅愛芳，則分別由劉俊謙、廖子妤扮演。此外，還有飾演華星唱片公司唱片部經理Florence 的楊千嬅及飾演Ben的楊祐寧等。
林家棟：梅姐唔止係經典，仲係一個王者
與此同時，最新預告更結集了眾演員對梅姐的話語，道出對梅姐的珍重和欣賞，希望梅姐的精神能藉著此電影傳承下來。林家棟表示：「梅姐係我哋成長嘅icon ，我覺得每一個年代都有機會出現經典，但王者唔係經常有，呢個就係一個榜樣，佢點樣喺一個短時間，將自己發揮最極致去呈現畀觀眾﹗」
楊千嬅演華星唱片公司經理Florence
廖子妤演梅愛芳
劉俊謙演哥哥張國榮
楊祐寧演梅姐情人Ben
新人王丹妮獲讚重現梅姐風采 古仔感心寒
傳奇天后梅艷芳在03年因癌病離世，三年前安樂電影公司開拍以梅艷芳生平作藍本的傳記電影，以實現梅姐遺願。電影《梅艷芳》尚未上映，首次擔正的女主角王丹妮（Louise）已迅即成為媒體焦點，作為新人的Louise非常幸運，首部主演的電影上映在即，已獲得圈中兩位重量級人馬古天樂及鄭裕玲（Do姐）祝福及稱讚，古仔更出手教授Louise演技。
古天樂飾演梅艷芳好友Eddie
電影公司早前特別邀請Do姐以訪談形式訪問電影《梅艷芳》中兩位主角古天樂及王丹妮（Louise），細談兩人合作的緣份與趣事，與Louise初次見面的Do姐更大讚Louise聰明有氣質，寄望她在演藝圈愈做愈好。古天樂則認為Louise態度認真，準備充足，在拍攝時更傳授她演戲心得。
梅艷芳曾有一個心願，就是嫁給舞台，而在電影中，古天樂飾演著名時裝設計師Eddie，一位幫助梅姐圓夢的良師益友：「我飾演劉培基，他陪伴梅姐成長，亦在梅姐最一場演唱會，她找劉培基完成她的夢想，幫她做一套婚紗嫁給舞台，梅姐過往形象大膽、創新、前衛，造型都是劉培基為她設計。」
古天樂親授王丹妮演技心得
在戲中跟Louise有不少對手戲的古天樂，稱讚她能夠演出梅姐的神態，他憶述起一次拍攝時的趣事：「我拍攝的主景是一幢舊樓，記得一次cut機，燈光關掉的時候，正當我準備返回休息室，走到樓梯轉角的剎那，昏暗燈光下眼前見到Louise的身影，當場心寒起來嚇了一跳，可想而知她到底有幾神似。」
古天樂對於由Louise這位新人演繹梅艷芳有非常正面的評價：「第一眼看了她的外貌，真心講句，好放心。在拍攝的過程中看見她很勤力，看得出她每一場戲事前都做足準備功夫。無論形態、說話語氣都很神似。」
雖然Louise已為角色下了不少功夫，但始終首登大銀幕，古天樂在現場親授演技心得助她入戲，古天樂說：「一場要她喊的戲，為了令她容易投入情緒，她之前與我分享過一些她跟父親的往事，我建議她用當時的情緒放回這場戲內，就會很容易釋放自己感情出來。」Do姐追問古仔對Louise的表現時，但他更搞笑勸告身高 179cm的 Louise：「不要穿太多高踭鞋。」
鄭裕玲公開點讚具氣質有誠意
雖然Do姐未有跟Louise合作，但透過訪問了解後，認為Louise的經歷很像梅艷芳，Do姐說：「都是憑參加比賽出道做了模特兒，同樣是單親家庭一早出來工作，很多事情都很相似，外貎亦具有梅艷芳氣質。透過今次訪問，我第一次接觸王丹妮，覺得她是個很聰明的女仔，希望她能夠在《梅艷芳》這部電影中，好好表達自己的演技，做好這個角色。在訪問中她能夠透徹地完成我所問的問題，亦很誠心有誠意，希望她在這行發展能夠越做越好。」
王丹妮承諾努力演好梅艷芳
首次接拍電影，便要演繹樂壇天后梅艷芳，Louise要承受的壓力可想而知相當巨大，曾因為壓力太大，而逃到泰國避世，Louise說：「當我知道被選中做這角色時，我第一個反應是好驚，所以即刻買了機票飛去泰國，躲在房間內喊足兩日才能沉澱消化這個消息，直至踏出酒店房門口，我跟自己說既然選了我，就努力去做好吧！」Louise表示，在她心目中梅艷芳是一個有義氣、努力進取、永不言棄、永遠走在潮流尖端的榜樣，值得後輩學習，擁有無可取代的地位，Louise 自己承諾會努力作好準備演好梅艷芳這角色。