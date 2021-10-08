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梅艷芳傳奇｜「掌摑」事件重溫 90年代娛樂圈黑暗史震動江湖

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撰文：東方新地

導演梁樂民執導，籌備多年的梅艷芳傳記電影《梅艷芳》終於落實將於 11 月 12 日上映。梅艷芳一生傳奇，在《梅艷芳》傳奇電影中呈現出來﹗就連當年梅艷芳被掌摑一事亦成為電影情節。其實90年代時，香港娛樂圈正值蓬勃兼最輝煌時期，令不少黑勢力虎視眈眈要入侵，脅迫藝人拍戲、打藝人、持槍入片場、拿賀歲片底片勒索等的傳聞屢見不鮮。

撰文：東方新地 ｜圖片來源：東方新地、viutv截圖、電影截圖 ｜原文刊於：Sunday More

梅艷芳卡啦OK被掌摑

80、90年代可謂香港娛樂圈最輝煌的時期，電影產量高，令香港影視圈非常蓬勃，又有多位天王巨星紅透半邊天！當時隨便一部戲至少可以賺過千萬，因此吸引不少黑勢力對投資娛圈業虎視眈眈，更引發一輪惡鬥，當中以已故巨星梅艷芳被掌摑一事最轟動。

（圖片來源：劇照）
（圖片來源：劇照）
（圖片來源：東方新地）
1993年《東方新地》封面，以梅艷芳捲入江湖風波作標題。（圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
當年梅艷芳遭社團人士掌摑一事相當哄動。文中提及警方介入追查，令事件真相逐步揭開﹗（圖片來源：東方新地）
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當年梅艷芳在當時男友林國斌陪同下到警局。（圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
「灣仔之虎」之死，令梅艷芳再次被捲入當中，梅艷芳回應時謂：「請放過我吧﹗」（圖片來源：東方新地）

涉事人黃朗維 要求梅艷芳過房獻唱

年前ViuTV節目《罪光燈》請來了江湖中人龍哥回顧這段最血腥的娛樂圈黑暗史，提到當時張國榮、陳百強等不少巨星，都喜愛到一間位於九龍塘的卡拉OK玩樂。而事發當日，已故巨星梅艷芳到上址消遣，同時鄰房有身兼社團人士及電影公司老闆的黃朗維在場，因此忽發奇想想要梅艷芳過來高歌兩曲。

（圖片來源：Viutv截圖）
當年肇事的九龍塘卡拉OK。（圖片來源：ViuTV《罪光燈》截圖）

遭梅姐婉拒黃朗維當場掌摑對方一巴

而龍哥當時正任職該卡拉OK保安，就目擊整件事情發生！他指出當時有一班人衝到梅艷芳的房間，並叫梅艷芳到隔離房獻唱：「我大佬叫你過去」、「你唔過嚟就會有事」，最後梅艷芳就禮貌地過鄰房打個招呼並打算婉拒唱歌，不過在梅姐禮貌拒絕當下，黃朗維覺得好無面，因此與對方推撞，更當場掌摑了她一巴。

（圖片來源：Viutv截圖）
《罪光燈》嘉賓龍哥是在當年九龍塘卡拉OK任職保安，目擊整個過程﹗（圖片來源：ViuTV《罪光燈》截圖）
（圖片來源：Viutv截圖）
（圖片來源：ViuTV《罪光燈》截圖）

「灣仔之虎」陳耀興替梅姐出氣

梅艷芳被掌摑一事，隨即驚動另一江湖猛人，與梅艷芳關係要好、有「灣仔之虎」之稱的陳耀興。當時陳耀興明言要為梅艷芳出一口氣，結果第二天，黃朗維就在街上被人伏擊兼斬傷，雖然大難不死但仍被送往醫院。有見黃朗維逃過一劫，有人並未罷休，相隔數日就有兩位槍手潛入浸會醫院，在房內向黃朗維的太陽穴連開數槍，不幸身亡。

90年代娛樂圈黑暗史｜黑社會入侵影圈 梅豔芳遭掌摑 掀江湖大佬一連串血腥仇殺
黃朗維中槍新聞。（圖片來源：ViuTV《罪光燈》截圖）

陳耀興被尋仇太陽穴中槍身亡

事發後，梅艷芳立即受保護的情況下離開香港到泰國避風頭，就算後來回港都受到警方高度保護。以為事件可以告一段落，誰料事隔數月，「灣仔之虎」陳耀興出席澳門格蘭披治賽車時，於車廂內被槍手伏擊，同樣太陽穴中槍身亡。

（圖片來源：Viutv截圖）
「灣仔之虎」陳耀興到澳門參加格蘭披治賽車。（圖片來源：ViuTV《罪光燈》截圖）

有傳殺陳耀興的正是黃朗維的哥哥黃朗輝，他更曾揚言下一個目標就是梅艷芳。當時此言論引起巨大恐慌，據傳最後梅艷芳花了1,000萬，才把此事件平息。

梅艷芳一生雖短暫，40歲不敵癌魔離世，留下令人至今難忘的作品，及一串串的思念，一生傳奇又精彩﹗（圖片來源：劇照）
梅艷芳一生雖短暫，40歲不敵癌魔離世，留下令人至今難忘的作品，及一串串的思念，一生傳奇又精彩﹗（圖片來源：劇照）

《梅艷芳》重現被掌摑事件 女主角王丹妮被摑足六次

10月10日是梅姐58歲生忌﹗梅艷芳傳奇電影在11月上映，由於梅艷芳被掌摑後改寫了她往後的處事態度，這段經歷相當重要，故《梅艷芳》傳記會重現這一幕，從電影花絮見到，導演為求效果逼真要求真打，女主角王丹妮立即說好，並要求飾演江湖大佬的邵仲衡不要留力，最後打了六次才收貨，一停機邵仲衡即擔心慰問王丹妮，反要王丹妮安慰對方指自己冇事，相當專業﹗

（圖片來源：《梅艷芳》宣傳片截圖）
不少曾與梅艷芳合作的人指王丹妮與梅姐形神俱似﹗（圖片來源：《梅艷芳》宣傳片截圖）
邵仲衡飾演江湖大佬。（圖片來源：《梅艷芳》宣傳片截圖）
邵仲衡飾演江湖大佬。（圖片來源：《梅艷芳》宣傳片截圖）
為求逼真「真打」，最後邵仲衡摑了六次王丹妮﹗（圖片來源：《梅艷芳》宣傳片截圖）
為求逼真「真打」，最後邵仲衡摑了六次王丹妮﹗（圖片來源：《梅艷芳》宣傳片截圖）

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