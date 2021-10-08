梅艷芳傳奇｜「掌摑」事件重溫 90年代娛樂圈黑暗史震動江湖
撰文：東方新地 ｜圖片來源：東方新地、viutv截圖、電影截圖 ｜原文刊於：Sunday More
梅艷芳卡啦OK被掌摑
80、90年代可謂香港娛樂圈最輝煌的時期，電影產量高，令香港影視圈非常蓬勃，又有多位天王巨星紅透半邊天！當時隨便一部戲至少可以賺過千萬，因此吸引不少黑勢力對投資娛圈業虎視眈眈，更引發一輪惡鬥，當中以已故巨星梅艷芳被掌摑一事最轟動。
涉事人黃朗維 要求梅艷芳過房獻唱
年前ViuTV節目《罪光燈》請來了江湖中人龍哥回顧這段最血腥的娛樂圈黑暗史，提到當時張國榮、陳百強等不少巨星，都喜愛到一間位於九龍塘的卡拉OK玩樂。而事發當日，已故巨星梅艷芳到上址消遣，同時鄰房有身兼社團人士及電影公司老闆的黃朗維在場，因此忽發奇想想要梅艷芳過來高歌兩曲。
遭梅姐婉拒黃朗維當場掌摑對方一巴
而龍哥當時正任職該卡拉OK保安，就目擊整件事情發生！他指出當時有一班人衝到梅艷芳的房間，並叫梅艷芳到隔離房獻唱：「我大佬叫你過去」、「你唔過嚟就會有事」，最後梅艷芳就禮貌地過鄰房打個招呼並打算婉拒唱歌，不過在梅姐禮貌拒絕當下，黃朗維覺得好無面，因此與對方推撞，更當場掌摑了她一巴。
「灣仔之虎」陳耀興替梅姐出氣
梅艷芳被掌摑一事，隨即驚動另一江湖猛人，與梅艷芳關係要好、有「灣仔之虎」之稱的陳耀興。當時陳耀興明言要為梅艷芳出一口氣，結果第二天，黃朗維就在街上被人伏擊兼斬傷，雖然大難不死但仍被送往醫院。有見黃朗維逃過一劫，有人並未罷休，相隔數日就有兩位槍手潛入浸會醫院，在房內向黃朗維的太陽穴連開數槍，不幸身亡。
陳耀興被尋仇太陽穴中槍身亡
事發後，梅艷芳立即受保護的情況下離開香港到泰國避風頭，就算後來回港都受到警方高度保護。以為事件可以告一段落，誰料事隔數月，「灣仔之虎」陳耀興出席澳門格蘭披治賽車時，於車廂內被槍手伏擊，同樣太陽穴中槍身亡。
有傳殺陳耀興的正是黃朗維的哥哥黃朗輝，他更曾揚言下一個目標就是梅艷芳。當時此言論引起巨大恐慌，據傳最後梅艷芳花了1,000萬，才把此事件平息。
《梅艷芳》重現被掌摑事件 女主角王丹妮被摑足六次
10月10日是梅姐58歲生忌﹗梅艷芳傳奇電影在11月上映，由於梅艷芳被掌摑後改寫了她往後的處事態度，這段經歷相當重要，故《梅艷芳》傳記會重現這一幕，從電影花絮見到，導演為求效果逼真要求真打，女主角王丹妮立即說好，並要求飾演江湖大佬的邵仲衡不要留力，最後打了六次才收貨，一停機邵仲衡即擔心慰問王丹妮，反要王丹妮安慰對方指自己冇事，相當專業﹗