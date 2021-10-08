梅艷芳傳奇｜「掌摑」事件重溫 90年代娛樂圈黑暗史震動江湖

導演梁樂民執導，籌備多年的梅艷芳傳記電影《梅艷芳》終於落實將於 11 月 12 日上映。梅艷芳一生傳奇，在《梅艷芳》傳奇電影中呈現出來﹗就連當年梅艷芳被掌摑一事亦成為電影情節。其實90年代時，香港娛樂圈正值蓬勃兼最輝煌時期，令不少黑勢力虎視眈眈要入侵，脅迫藝人拍戲、打藝人、持槍入片場、拿賀歲片底片勒索等的傳聞屢見不鮮。

撰文：東方新地 ｜圖片來源：東方新地、viutv截圖、電影截圖 ｜原文刊於：Sunday More