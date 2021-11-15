梅艷芳生前訪問 訴說一生情路坎坷 全因一班星級損友靠害
梅艷芳璀璨一生，一舉手一抬足都充滿舞台王者風範，為人俠義人緣極佳，偏偏情路坎坷，近日梅艷芳傳記電影上映，令不同年代觀眾都緬懷她的傳奇一生，近日其生前一段訪問再被翻hit，當中談及情路波折，全因一班損友連累﹗
文：東方新地｜圖：亞視經典台ATV影片截圖、[email protected]梅艷芳 Anita Mui圖片、東方新地
文：東方新地｜圖：亞視經典台ATV影片截圖、[email protected]梅艷芳 Anita Mui圖片、東方新地
梅艷芳三隻狗以損友命名
梅艷芳於03年接受鳳凰衛視的訪談節目《名人面對面》訪問中，梅姐開腔談及自己的感情世界，訪問中梅姐直認家中三隻狗分別改名叫阿倫、曾志偉及阿叻，直指三人是她的一班損友﹗
梅艷芳對愛情失去信心
梅艷芳在訪談中談及每一段戀情都未能開花結果，但她絕不後悔，但坦言對愛情已失去信心﹗梅艷芳指過去被塑造成經常換男朋友、大花筒，梅姐話：「說我大姐大、愛花錢，常常換男朋友，試問哪有正常男生敢靠近我？有好感也跑掉吧﹗」
梅艷芳：曾志偉他們害我嫁不出去
梅艷芳在訪談中指除了因傳媒之外，自己感情路曲折其實受一班損友拖累的，梅姐指他們都把她當男人看待，害她嫁不出去，梅姐話：「有一幫損友就是不好的朋友，曾志偉他們害我嫁不出去的，他常常講『哎呀，她呀，嫁不出去的，她花心的呀』。」
梅艷芳：每次有比較好的男朋友，曾志偉都講成小丑一樣
梅艷芳續說：「我每一次有一個比較好的男朋友，他就把人家說得像小丑一樣，曾志偉有一次這樣說『阿梅你都嫁得出去的話，我們沒甚麼好玩的』，我被他們當男人還不夠還當成開玩笑對象，你說我怎再交男朋友，怎樣發展下去？所以我說我嫁不出去都是因為他們，嫁不出去以後呢他們得養我﹗」