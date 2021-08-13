梅艷芳電影足本角色全曝光？ 曾志偉演羅文 吳若希演何韻詩 杜汶澤：點解唔搵盧海鵬？

電影《梅艷芳》主角由名模王丹妮主演，被讚神韻激似梅姐，由於梅艷芳生前人緣佳，身邊好友粒粒巨星，故外界對電影其他演員相當期待，而近日網上流傳電影完整演員名單，有傳其他演員包括曾志偉、吳若希、岑珈其、林家棟等，在網上引起好大爭議﹗

文：東方新地｜圖：《梅艷芳》預告片截圖