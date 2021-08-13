ab932b74-52a7-469c-9094-7c34c7e801ff

梅艷芳電影足本角色全曝光？ 曾志偉演羅文 吳若希演何韻詩 杜汶澤：點解唔搵盧海鵬？

東方新地 - 娛聞

電影《梅艷芳》主角由名模王丹妮主演，被讚神韻激似梅姐，由於梅艷芳生前人緣佳，身邊好友粒粒巨星，故外界對電影其他演員相當期待，而近日網上流傳電影完整演員名單，有傳其他演員包括曾志偉、吳若希、岑珈其、林家棟等，在網上引起好大爭議﹗
文：東方新地｜圖：《梅艷芳》預告片截圖

電影《梅艷芳》由《寒戰》導演梁樂民執導，5月時電影公司公布的預告片中，大家最關注的女主角仍然保持神秘，早前終於公布由名模王丹妮飾演梅艷芳、古天樂飾演劉培基、劉俊謙飾演哥哥張國榮，至於其餘角色依然保密﹗而近日網上有一份《梅艷芳》完整演員的名單流出見詳細列名，當中包括曾志志偉、吳若希、岑珈其、廖子妤、林家棟等。

梅艷芳 曾志偉 羅文 吳若希
電影公司早前公布的電影《梅艷芳》其中一款海報，王丹妮神韻被讚激似梅姐﹗（圖片來源：梅艷芳海報）
根據網上流傳名單，有指曾志偉飾演羅文、吳若希飾演梅姐愛徒何韻詩、岑珈其飾演陳百強、廖子妤飾演梅姐家姐梅愛芳、林家棟飾演梅艷芳唱片公司總經理兼好友蘇孝良。名單流出後，在網上引起哄動，最令網民最大反對聲音是曾志偉及吳若希，網民指曾志偉高度跟羅文差一大截，更指無法接受曾志偉的卡通聲去演譯羅文經典歌曲﹗

梅艷芳 曾志偉 羅文 吳若希
電影《梅艷芳》公布由王丹妮飾演梅姐，古天樂飾演劉培基﹗近日網上卻流傳由吳若希飾演梅姐徒弟何韻詩，在網上引起極大爭議﹗（圖片來源：新傳媒圖片）
梅艷芳 曾志偉 羅文 吳若希
網上流傳曾志偉飾演羅文，在網上出現大量反對聲音﹗（圖片來源：新傳媒圖片）

網民：用米奇老鼠聲唱激光中

梅艷芳 曾志偉 羅文 吳若希 梅艷芳電影足本角色全曝光？ 曾志偉演羅文吳若希演何韻詩 杜汶澤：點解唔搵盧海鵬？

梅艷芳電影足本角色全曝光？ 曾志偉演羅文吳若希演何韻詩 杜汶澤：點解唔搵盧海鵬？

梅艷芳 曾志偉 羅文 吳若希
杜汶澤都有留意這份網上名單，反問點解唔搵盧海鵬演羅文？（圖片來源：杜汶澤facebook）
梅艷芳 曾志偉 羅文 吳若希
杜汶澤出post後，網民反應熱烈紛紛留言，杜汶澤亦與大家互動﹗（圖片來源：杜汶澤facebook）
而另一最大反對聲音疑問為何韻詩不能飾演自己本人，要搵吳若希擔演直指「搵吳若希演何韻詩簡直係一種侮辱」、「師奶版何韻詩」、「因為何韻詩演嘅話，攞唔到內地批文」、「MK版Hocc好難接受喎」。

梅艷芳 曾志偉 羅文 吳若希
網民質疑為何何韻詩不能飾演自己，而要由吳若希來演何韻詩，直指吳若希戲屎﹗（圖片來源：吳若希IG）

網民：搵吳若希扮侮辱咗何韻詩

梅艷芳 曾志偉 羅文 吳若希 梅艷芳 曾志偉 羅文 吳若希

網民除了對曾志偉及吳若希有份演出《梅艷芳》大表反對之外，對由岑珈其飾演陳百強，大家都不能接受，留言指陳百強外形加歌藝，應該要搵在樂壇有份量人擔演，有人提議張敬軒亦有人提議姜濤﹗

梅艷芳 曾志偉 羅文 吳若希
岑珈其（圖片來源：岑珈其IG）

網民：鍾意睇岑珈其，但搵佢做陳百強係咪整蠱佢？

梅艷芳 曾志偉 羅文 吳若希

梅艷芳 曾志偉 羅文 吳若希
劉俊謙飾演哥哥張國榮﹗（圖片來源：劉俊謙IG）
網民更又提議既然有曾志偉不能沒有王祖藍，提議「王祖藍扮劉德華、阮兆祥扮黎明、李思捷扮張學友」，更指立即變賀歲檔期的合家歡笑片﹗又指變成《娛樂插班生》如鬧劇一樣對於網上的電影《梅艷芳》電影角色足本名單，電影公司回應傳媒查詢時指這份名單並非《梅艷芳》的角色陣容，並表示稍後才會公布其餘角色﹗
梅艷芳 曾志偉 羅文 吳若希

網民：演羅文梗係搵黎耀祥啦

梅艷芳電影足本角色全曝光？ 曾志偉演羅文吳若希演何韻詩 杜汶澤：點解唔搵盧海鵬？

梅艷芳電影足本角色全曝光？ 曾志偉演羅文吳若希演何韻詩 杜汶澤：點解唔搵盧海鵬？

梅艷芳電影足本角色全曝光？ 曾志偉演羅文吳若希演何韻詩 杜汶澤：點解唔搵盧海鵬？

傳奇天后梅艷芳在03年因癌病離世，三年前安樂電影公司開拍以梅艷芳生平作藍本的傳記電影，以實現梅姐遺願。電影《梅艷芳》尚未上映，首次擔正的女主角王丹妮（Louise）已迅即成為媒體焦點，作為新人的Louise非常幸運，首部主演的電影上映在即，已獲得圈中兩位重量級人馬古天樂及鄭裕玲（Do姐）祝福及稱讚，古仔更出手教授Louise演技。

古天樂飾演梅艷芳好友劉培基

電影公司早前特別邀請Do姐以訪談形式訪問電影《梅艷芳》中兩位主角古天樂及王丹妮（Louise），細談兩人合作的緣份與趣事，與Louise初次見面的Do姐更大讚Louise聰明有氣質，寄望她在演藝圈愈做愈好。古天樂則認為Louise態度認真，準備充足，在拍攝時更傳授她演戲心得。

Do姐早前訪問了電影《梅艷芳》中兩位主角古天樂及王丹妮。（圖片來源：訪問影片截圖）
Do姐早前訪問了電影《梅艷芳》中兩位主角古天樂及王丹妮。（圖片來源：訪問影片截圖）
古仔指自己只見過梅姐一、兩次，更從未見過劉培基真人。（圖片來源：訪問影片截圖）
古仔指自己只見過梅姐一、兩次，更從未見過劉培基真人。（圖片來源：訪問影片截圖）
王丹妮則是由電影公司透過FB inbox邀請她試鏡，令她差點以為是騙案。（圖片來源：訪問影片截圖）
王丹妮則是由電影公司透過FB inbox邀請她試鏡，令她差點以為是騙案。（圖片來源：訪問影片截圖）

梅艷芳曾有一個心願，就是嫁給舞台，而在電影中，古天樂飾演著名時裝設計師劉培基，一位幫助梅姐圓夢的良師益友：「我飾演劉培基，他陪伴梅姐成長，亦在梅姐最一場演唱會，她找劉培基完成她的夢想，幫她做一套婚紗嫁給舞台，梅姐過往形象大膽、創新、前衛，造型都是劉培基為她設計。」

梅艷芳03年在健康情況惡化下堅持舉行的最後演唱會，梅姐穿上好友劉培基設計的婚紗，寓意嫁給舞台。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
梅艷芳03年在健康情況惡化下堅持舉行的最後演唱會，梅姐穿上好友劉培基設計的婚紗，寓意嫁給舞台。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
著名時裝設計師劉培基是一位幫助梅姐完夢的良師益友（圖片來源：劉培基微博）
著名時裝設計師劉培基是一位幫助梅姐圓夢的良師益友（圖片來源：劉培基微博）
古仔透露曾詢問相關人士有關劉培基的資訊，亦有上網去了劉培基的生平。（圖片來源：訪問影片截圖）
古仔透露曾詢問相關人士有關劉培基的資訊，亦有上網去了解劉培基的生平。（圖片來源：訪問影片截圖）

古天樂親授王丹妮演技心得

在戲中跟Louise有不少對手戲的古天樂，稱讚她能夠演出梅姐的神態，他憶述起一次拍攝時的趣事：「我拍攝的主景是一幢舊樓，記得一次cut機，燈光關掉的時候，正當我準備返回休息室，走到樓梯轉角的剎那，昏暗燈光下眼前見到Louise的身影，當場心寒起來嚇了一跳，可想而知她到底有幾神似。」

古仔話曾在昏暗燈光下見到Louise的身影，當場心寒到嚇了一跳。（圖片來源：訪問影片截圖）
古仔話曾在昏暗燈光下見到Louise的身影，當場心寒到嚇了一跳。（圖片來源：訪問影片截圖）
可見Louise和梅姐到底有幾神似。（圖片來源：訪問影片截圖）
可見Louise和梅姐到底有幾神似。（圖片來源：訪問影片截圖）

古天樂對於由Louise這位新人演繹梅艷芳有非常正面的評價：「第一眼看了她的外貌，真心講句，好放心。在拍攝的過程中看見她很勤力，看得出她每一場戲事前都做足準備功夫。無論形態、說話語氣都很神似。」

Louise強調自己是以一個新人身份去演繹梅姐一生，而並非真的是翻版梅艷芳。（圖片來源：訪問影片截圖）
Louise強調自己是以一個新人身份去演繹梅姐一生，而並非真的是梅艷芳。（圖片來源：訪問影片截圖）
Louise指古仔和她的關係就像梅艷芳和劉培基的關係一樣，似是朋友又像父女。（圖片來源：訪問影片截圖）
Louise指古仔和她的關係就像梅艷芳和劉培基的關係一樣，似是朋友又像父女。（圖片來源：訪問影片截圖）

雖然Louise已為角色下了不少功夫，但始終首登大銀幕，古天樂在現場親授演技心得助她入戲，古天樂說：「一場要她喊的戲，為了令她容易投入情緒，她之前與我分享過一些她跟父親的往事，我建議她用當時的情緒放回這場戲內，就會很容易釋放自己感情出來。」Do姐追問古仔對Louise的表現時，但他更搞笑勸告身高 179cm的 Louise：「不要穿太多高踭鞋。」

32歲的名模Louise身高足有179cm，古仔叫她不要著太多高踭鞋。（圖片來源：訪問影片截圖）
32歲的名模Louise身高足有179cm，古仔叫她不要著太多高踭鞋。（圖片來源：訪問影片截圖）

鄭裕玲公開點讚具氣質有誠意

雖然Do姐未有跟Louise合作，但透過訪問了解後，認為Louise的經歷很像梅艷芳，Do姐說：「都是憑參加比賽出道做了模特兒，同樣是單親家庭一早出來工作，很多事情都很相似，外貎亦具有梅艷芳氣質。透過今次訪問，我第一次接觸王丹妮，覺得她是個很聰明的女仔，希望她能夠在《梅艷芳》這部電影中，好好表達自己的演技，做好這個角色。在訪問中她能夠透徹地完成我所問的問題，亦很誠心有誠意，希望她在這行發展能夠越做越好。」

Do姐指Louise初出道時的經歷同梅艷芳好相似，外貎亦具有梅艷芳氣質。（圖片來源：訪問影片截圖）
Do姐指Louise初出道時的經歷同梅艷芳好相似，外貌亦具有梅艷芳氣質。（圖片來源：訪問影片截圖）

王丹妮承諾努力演好梅艷芳

首次接拍電影，便要演繹樂壇天后梅艷芳，Louise要承受的壓力可想而知相當巨大，曾因為壓力太大，而逃到泰國避世，Louise說：「當我知道被選中做這角色時，我第一個反應是好驚，所以即刻買了機票飛去泰國，躲在房間內喊足兩日才能沉澱消化這個消息，直至踏出酒店房門口，我跟自己說既然選了我，就努力去做好吧！」Louise表示，在她心目中梅艷芳是一個有義氣、努力進取、永不言棄、永遠走在潮流尖端的榜樣，值得後輩學習，擁有無可取代的地位，Louise 自己承諾會努力作好準備演好梅艷芳這角色。

（圖片來源：《梅艷芳》電影劇照）
Louise 承諾會努力演好梅艷芳這角色。（圖片來源：《梅艷芳》電影劇照）
（圖片來源：《梅艷芳》電影劇照）
Louise早前在電影預告中重現了梅姐最後一次在紅館個唱上的演出，並說出一句令人久久不能釋懷的話︰「我將我自己嫁咗比你哋、嫁咗比音樂、嫁咗比舞台。」（圖片來源：《梅艷芳》電影劇照）

《梅艷芳》最新預告片逐格睇：

影片中王丹妮的眼神被指激似梅姐。（圖片來源：預告片截圖）
影片中王丹妮的眼神被指激似梅姐。（圖片來源：預告片截圖）
王丹妮話要多謝團隊入面化妝、set頭、造型的同事。（圖片來源：預告片截圖）
王丹妮話要多謝團隊入面化妝、set頭、造型的同事。（圖片來源：預告片截圖）
不過化上舞台妝的王丹妮，卻被指似江欣燕多過似梅姐。（圖片來源：預告片截圖）
不過化上舞台妝的王丹妮，卻被指似江欣燕多過似梅姐。（圖片來源：預告片截圖）
預告片中王丹妮仲跳咗part舞，她說自己在開拍電影前已學舞學了半年。（圖片來源：預告片截圖）
預告片中王丹妮仲跳咗part舞，她說自己在開拍電影前已學唱歌跳舞學了半年。（圖片來源：預告片截圖）
呢個係正版《胭脂扣》入面嘅梅姐。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
呢個係正版《胭脂扣》入面嘅梅姐。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

睇片：新人王丹妮致敬一代舞台女王 ！《梅艷芳》ANITA 2021

讀者留言

熱門文章

 