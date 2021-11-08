梅艷芳｜楊千嬅睇完伍珂玥珍藏梅姐唱片好尷尬 網友神發現：全部係老翻！
電影《梅艷芳》將於本月12日在內地及港台上映，日前有份演出的楊千嬅與主角王丹妮在廣州路演造勢，並邀請內地女歌手《2021中國好聲音》冠軍伍珂玥做嘉賓。現年23歲，自稱從小就喜歡梅姐的伍珂玥，在台上分享梅姐的珍藏CD唱片，但當千嬅接過她的CD研究一輪後卻面露尷尬神色，原來有眼利的網友發現：「全部CD都係老翻碟」！
文：東方新地 ｜圖：[email protected]電影梅艷芳、[email protected]_伍珂玥、[email protected]多功能阿婆楊千嬋
23歲伍珂玥自稱梅姐忠實粉絲
電影《梅艷芳》將於本月12日在內地及港台上映，有份演出的楊千嬅、主角王丹妮及監製江志強近日奔走內地各大城市路演造勢。日前在廣州站的分享會中，邀請到內地女歌手《2021中國好聲音》年度總冠軍伍珂玥做嘉賓。現年23歲的伍珂玥，在台上自稱是梅姐的忠實粉絲，更拿出自己的珍藏梅姐CD與千嬅分享，並表示：「有些碟子比我年紀還要大，小時候家裹有梅姐碟子是一件引以為傲的事情，梅姐在我的生命當中是一個完美的存在，她更是我音樂道路上的引路人」。
網友神發現：全部CD都係老翻碟
之後千嬅接過伍珂玥的珍藏CD後，邊欣賞邊大讚唱片「很有歲月痕跡」，但當千嬅再仔細研究一輪後卻突然面有難色，更拿起CD與旁邊的王丹妮及監製江志強齊齊「欣賞」，研究一輪後三人同時面露古怪神色。該片段近日在網上瘋傳，有眼利的網友發現原來「全部CD都係老翻碟」，更引發不少網民熱議，紛紛留言：「羅湖啲老翻嚟」、「梅姐嘅老翻分分鐘仲貴過嬋嬸啲正版」、「呢鋪我撐阿嬋，西面都好應該」等等。