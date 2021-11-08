梅艷芳｜楊千嬅睇完伍珂玥珍藏梅姐唱片好尷尬 網友神發現：全部係老翻！

電影《梅艷芳》將於本月12日在內地及港台上映，日前有份演出的楊千嬅與主角王丹妮在廣州路演造勢，並邀請內地女歌手《2021中國好聲音》冠軍伍珂玥做嘉賓。現年23歲，自稱從小就喜歡梅姐的伍珂玥，在台上分享梅姐的珍藏CD唱片，但當千嬅接過她的CD研究一輪後卻面露尷尬神色，原來有眼利的網友發現：「全部CD都係老翻碟」！

文：東方新地 ｜圖：[email protected]電影梅艷芳、[email protected]_伍珂玥、[email protected]多功能阿婆楊千嬋